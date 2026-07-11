Tábor ukazuje, že energetický management není formalita, ale cesta k reálným úsporám

Systematické řízení spotřeby energie, investice do úsporných opatření i rozvoj obnovitelných zdrojů. Tábor dlouhodobě buduje moderní energetický management, který přináší městu nižší náklady i lepší připravenost na budoucí výzvy.
Město Tábor získalo certifikaci systému hospodaření s energií podle ISO 50001. Stalo se tak pátým městem v České republice, které tuto certifikaci obdrželo, a zároveň jediným, jehož systém zahrnuje také příspěvkové organizace. Certifikace je výsledkem dlouhodobé práce v oblasti energetického managementu a potvrzuje, že město přistupuje k hospodaření s energií systematicky. Zavedení certifikovaného systému navíc za splnění zákonných podmínek umožňuje nahradit povinnost pravidelných energetických auditů, čímž město šetří nejen finanční prostředky, ale i administrativní náročnost. „Certifikace mj. nahradí povinné nákladné a zdlouhavé energetické audity městských provozů,“ vysvětluje místostarosta Tábora Václav Klecanda.
Samotná certifikace však není cílem, ale potvrzením dobře nastaveného systému. Město průběžně realizuje řadu konkrétních opatření ke snižování spotřeby energie. Patří mezi ně zejména zateplování veřejných budov a výměna zastaralého osvětlení za úsporné LED technologie. „V současnosti jsou tato dvě opatření nejúčinnějším způsobem energetických úspor,“ říká energetický manažer Daniel Urbánek. Významnou roli přitom hraje samotná pozice energetického manažera, která umožňuje dlouhodobě sledovat spotřebu energií, vyhodnocovat výsledky a připravovat další úsporná opatření. „Investice do této pozice se násobně vrátí v úsporách,“ dodává místostarosta Václav Klecanda.
Fotovoltaika na městských budovách
Dalším významným krokem je rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tábor připravuje celkem 14 střešních fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem přibližně 320 kWp. Na všechny projekty plánuje podat žádost o podporu z Modernizačního fondu. Město počítá s tím, že elektřina vyrobená na budovách vybavených fotovoltaikou bude prostřednictvím sdílení využívána také v dalších městských objektech, které vlastní výrobu nemají. Díky tomu bude možné efektivněji využít vyrobenou energii a snížit odběr elektřiny ze sítě. Roční výroba se odhaduje na přibližně 330 MWh, což odpovídá očekávanému snížení nákupu silové elektřiny.
Příprava na komunitní energetiku
Tábor se zároveň připravuje na rozvoj komunitní energetiky, která umožňuje efektivnější využívání lokálně vyrobené elektřiny prostřednictvím jejího sdílení mezi zapojenými subjekty. Pro města a obce představuje příležitost zvýšit energetickou soběstačnost, snížit provozní náklady a lépe využít potenciál obnovitelných zdrojů. Přesto podle vedení města zůstávají některé legislativní i administrativní překážky. „To je ale z části alibismus. Sice to není vymezeno, ale není to vyloženě ani zakázáno. Spíš než že chybí zákon, chybí vůle,“ říká místostarosta Václav Klecanda.
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