Stávky nadále blokují dodávky LNG do Francie, země přitom byla loni největším odběratelem v EU

Intenzivní stávky napříč celým francouzským energetickým sektorem i nadále pokračují, kdy země již od začátku minulého týdne není schopná kvůli blokádě terminálů dovážet zkapalněný zemní plyn (LNG). V tomto týdnu přitom francouzské odbory ohlásily prodloužení stávek, kdy má být většina tamních terminálů blokována až do příštího úterý. Francie byla v loňském roce vůbec největším dovozcem LNG do EU, pomyslnou první příčku si zatím drží i v letošním roce.

Francie se již od minulého úterý potýká s rozsáhlými stávkami, které blokují veškeré LNG terminály v zemi. Zatímco původně byly stávky pracovníků, kteří protestují proti možnému zvýšení věku odchodu do důchodu, které navrhuje tamní vláda, plánovány na několik dní, následně byly opakovaně prodlouženy.

V případě LNG temirnálu Dunkerk, který je vůbec největším v zemi, provozovatel prodloužil zásah vyšší moci prozatím do tohoto pátku. V případě zbývajících tří terminálů, které tvoří zhruba dvě třetiny celkové dovozní kapacity, jsou stávky aktuálně plánovány do příštího úterý. Nelze však vyloučit, že nedojde k prodloužení i v případě terminálu Dunkerk.

„Tři LNG terminály společnosti Elengy - Montoir-de-Bretagne, Fos Cavaou a Fos Tonkin – jsou nadále blokované. Stávka byla prodloužena až do 21. března,“uvedl podle severu S&P Global v tomto týdnu mluvčí společnosti Elengy.

Kvůli blokádě terminálů tak během trvání stávek nemohou tankery vykládat svůj náklad, stejně tak z terminálů od minulého úterý neputuje žádný plyn do francouzské plynárenské soustavy. Dopad na evropský trh s plynem nicméně nebyl nijak zásadní, jelikož tankery, které původně směřovaly do Francie, byly odkloněny do terminálů převážně v sousedních zemích.

„Celý plynárenský sektor je pod kontrolou stávkujících pracovníků, kteří i nadále blokují LNG terminály, zásobníky plynu a kompresní stanice. Riziko nedostatečných dodávek roste každým dnem,“ uvedli zástupci odborové skupiny FNME-CGT.

Francie disponuje v rámci Evropy značnou kapacitou pro dovoz zkapalněného plynu, celková roční dovozní kapacita současných čtyř terminálů se podle S&P Global blíží 26 milionům tun LNG, tedy zhruba 36 miliardám metrů krychlových plynu.

Francie byla podle dat shromážděných S&P Global v loňském roce vůbec největším dovozcem zkapalněného plynu v EU s celkem 26,1 miliony tun LNG, což znamená, že všechny terminály byly využívány takřka na plnou kapacitu. Na druhé příčce se v rámci dovezeného objemu zkapalněného plynu umístilo Španělsko s 21,5 miliony tun LNG.

V letošním roce se podle S&P Global drží na první příčce navzdory současným stávkám i nadále Francie s 5 miliony tun, následovaná Španělskem se 3,4 miliony tun.