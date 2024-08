Stát uzavřel s ČEZ bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů

Vláda schválila bezpečnostní smlouvu, která umožní zajištění bezpečnostních zájmů státu v rámci výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu modulárních reaktorů v Česku. První z nich by se tak mohl objevit v první polovině 30. let.

„Naše úsilí rozvíjet jadernou energetiku v České republice se neomezuje pouze na úspěšný tendr na nové bloky v Dukovanech a přípravu nových zdrojů pro lokalitu Temelín. Malé a střední reaktory mohou být nedílnou součástí budoucího energetického mixu Česka. Zajišťovat mohou občanům a firmám nejen elektřinu, ale také teplo, takže mohou nahradit dosluhující uhelná zařízení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podle ministra je program výstavby malých a středních modulárních reaktorů (SMR) velkou příležitost pro českou ekonomiku. „Nabízí se výroba jaderných zařízení i podstatné zapojení do dodavatelského řetězce, podobně jako u velkých bloků. Smlouva, kterou jsme uzavřeli se společností ČEZ zaručí dodržení bezpečnostních zájmů státu při jejich rozvoji,“ doplňuje ministr.

Tato smlouva garantuje, že budou zajištěny bezpečnostní zájmy státu podobně jako v případě výstavby velkých jaderných zdrojů. Jednou z povinností investora je poskytovat státu informace o výběru dodavatele SMR a umožnit mu zajištění bezpečnostních zájmů prostřednictvím tzv. bezpečnostního požadavku.

„Jádro představuje bezpečný, stabilní, spolehlivý a čistý zdroj energie. Malé a střední modulární reaktory mohou vhodně doplňovat ty velké tak, aby se podařilo zachovat energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky. Předpokládáme, že nové jaderné zdroje včetně modulárních reaktorů budou významně zastoupeny také v dokončované aktualizaci Státní energetické koncepce, která dlouhodobě staví český energetický mix na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů,“ uvádí Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

Několik lokalit

První malý modulární reaktor v Česku by měl být postaven poblíž jaderné elektrárny Temelín. Skupina ČEZ počítá s tím, že menší reaktor by v této lokalitě mohl stát v polovině třicátých let. Znamenalo by to, že vyroste ještě před spuštěním nového velkého jaderného bloku, se kterým se počítá před rokem 2040. Společnost při jeho přípravě úzce spolupracuje s Jihočeským krajem a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, který se věnuje vývoji jaderných zdrojů.

ČEZ prověřuje ale i další lokality, kde by mohl vzniknou druhý a třetí SMR. Konkrétně se jedná o lokality elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích, které nyní prochází řadou intenzivních průzkumných a monitorovacích prací, než bude definitivně jasné, zda jsou vhodné pro umístění jaderného zdroje.

Premiér Fiala na začátku letošního roku uvedl, že základem české energetiky bude do budoucna právě jaderná energie. „Sázíme na rostoucí podíl jaderné energetiky, kolem roku 2050 by nám měla zajistit asi polovinu elektřiny,“ řekl Petr Fiala s tím, že vláda zvažuje až čtyři nové jaderné bloky ve stávajících lokalitách a minimálně jeden modulární reaktor.

Modulární reaktory, které je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě, je možné umisťovat do lokalit současných uhelných zdrojů, kde mohou výrobou elektrické energie i tepla nahradit právě končící uhelné elektrárny.

Vláda nedávno schválila také plán Ministerstva průmyslu a obchodu, který zahrnuje využití a hospodářský přínos malých a středních modulárních reaktorů a zahrnuje SMR do Státní energetické koncepce a Politiky územního rozvoje ČR.

„Plán definuje možné investorské modely, perspektivní lokality pro výstavbu a doporučuje legislativní změny, které mají podpořit rychlou přípravu lokalit pro výstavbu SMR již v první polovině 30. let. Plán také zajišťuje státní podporu pro rozvoj jaderné energetiky na evropské úrovni, čímž se Česká republika stává jedním z lídrů v této oblasti,“ vysvětluje MPO.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že současně podniká konkrétní kroky, které umožní českým firmám zapojit se do globálních dodavatelských řetězců v Této oblasti a podpoří strategické investice a inovace v českém jaderném průmyslu.