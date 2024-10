Stát prostřednictvím NRB poskytne podnikatelům zasaženým povodní zvýhodněné úvěry a záruky za 5 mld. Kč

Národní rozvojová banka (NRB) připravuje společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí dva programy pro podnikatele zasažené zářijovými povodněmi.

NRB poskytne malým a středním podnikatelům v zatopených lokalitách zvýhodněné úvěry na obnovu podnikání po povodni s alokací 1,5 miliardy korun a nabídne také záruky ke komerčním úvěrům až za 3,5 miliardy korun. Příjem žádostí u obou programů zahájí NRB 1. listopadu 2024.

„VNRB intenzivně pracujeme na přípravě dvou programů, které pomohou malým a středním podnikatelům v zasažených lokalitách řešit následky povodní a překlenout problémy, které jim povodně způsobily. Aktuálně spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu nastavujeme konkrétní podmínky a parametry programů,“ upřesnil Michal Nebeský, člen představenstva NRB s odpovědností za obchod s tím, že popovodňová pomoc bude určena pro malé a střední podnikatele působící na území obcí s rozšířenou působností, kteří byli prokazatelně zasaženi povodní.

„Se zástupci podnikatelské sféry komunikujeme už od prvního dne povodní, kdy bylo jasné, že tento segment bude v postižených oblastech sčítat obrovské škody. Oba programy Národní rozvojové banky, tedy jak státní úvěrové záruky, tak možnost zvýhodněných půjček, mají za cíl pomoci těmto malým a středním podnikům překlenout to nejhorší období. Ministerstvo financí také ještě v době povodňové situace rozhodlo o úlevách pro postižené podnikatele v oblasti daňových povinností, kdy jim například budou odpuštěny správní poplatky v případě individuálních žádostí o splátkové kalendáře a nebude jim také hrozit žádné penále za pozdní přiznání k DPH či kontrolnímu hlášení. Další formu pomoci pro podnikatele spustila vláda tento týden, kdy resort práce a sociálních věcí vypsal program Povodeň 2024. Ten bude kompenzovat mzdové náklady firmám, jejichž zaměstnanci nemohli kvůli povodním vykonávat svou práci a byli tzv. na překážkách,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura, který vede pracovní skupinu pro řešení povodňových škod.

„Podnikatelé v zatopených lokalitách mají rozsáhlé škody na svém majetku a naším cílem je jim s obnovou jejich podnikání efektivně pomoci. Proto jsme připravili program zvýhodněných úvěrů, který podnikům umožní zotavit se z následků této přírodní katastrofy. Čerpat bude možné na investiční výdaje, tedy na obnovu výrobních zařízení, opravy či vybudování infrastruktury, investice do nových technologií nebo modernizaci výrobních procesů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pomoc bude financována z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s alokací 1,5 miliardy korun, kterou je resort v případě potřeby připravený navýšit.

Bezúročný úvěr od NRB s možným odpuštěním splátek

K obnově podnikání po povodni budou moci podnikatelé využít bezúročné úvěry z finančního nástroje Expanze – Úvěry (OP TAK). NRB bude poskytovat půjčky v rozsahu od 0,5 milionu do 100 milionů korun. Peníze bude možné použít na investiční výdaje. Úvěr bude poskytnut až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu s délkou splatnosti až 15 let, možný bude také odklad splátek, a to až na 12 měsíců od ukončení realizace projektu.

Po dokončení realizace projektu bude navíc možné získat finanční příspěvek (dotační složku) až 25 % jistiny úvěru formou odpuštění splátek. Celková alokace pro tento program je zhruba 1,5 miliardy korun. Režim veřejné podpory bude dle de minimis a případně s využitím článků 14 a 22 GBER.

Záruky k úvěrům od komerčních bank

V rámci obnovení Národního programu Záruka nabídne NRB podnikatelům také záruky k úvěrům od spolupracujících komerčních bank až za 3,5 miliardy korun. „V současné době jednáme s Českou bankovní asociací. Věřím, že banky v České republice se budou snažit svým klientům zasaženým povodněmi pomoci,“ doplňuje Michal Nebeský.

„Vítáme tuto podporu a věříme, že administrace žádostí bude pro zasažené firmy jednoduchá a rychlá. To je klíčové pro každou pomoc,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš. Podnikatelé se budou moci obracet na pobočky NRB, průběžné informace bude Banka zveřejňovat také na svých webových stránkách.