Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy. Za vysloužilé elektro je čeká odměna

Od června do října 2023 mohou české firmy sbírat odpadní elektrozařízení a přenosné baterie či akumulátory. Společnost REMA Systém pak vyhodnotí tři vítěze, kteří odevzdají největší množství vysloužilého elektra a díky tomu získají vouchery na nákup elektroniky. Sběrová soutěž pro společnosti zapojené do projektu Zelená firma byla vyhlášena při příležitosti 15. narozenin této udržitelné iniciativy.

Podpora odpovědného chování společností, efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů a udržitelný přístup. To jsou hlavní cíle projektu Zelená firma, který vznikl v roce 2008 z iniciativy společnosti REMA Systém. Do projektu se za 15 let zapojilo již bezmála 2 800 firem. Všechny tyto firmy se mohou v období od června do října letošního roku zúčastnit soutěže ve sběru odpadních elektrozařízení včetně baterií a akumulátorů.

Tři vítězné Zelené firmy obdrží odměnu v podobě voucheru na nákup elektroniky, které do soutěže věnoval partner akce. Prvnímu místu připadne poukaz v hodnotě 50 tisíc korun, druhá příčka je oceněna 30 tisíci korunami a třetí 20 tisíci korunami.

„Cílem sběrové soutěže je motivovat firmy k aktivnímu zapojování svých zaměstnanců do odevzdávání vysloužilého elektra. Díky tomu mohou společnosti aktivně rozvíjet své odpovědné chování a podpořit ochranu životního prostředí,“ uvádí Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která ve spolupráci se společností REMA Battery sběrovou soutěž pro Zelené firmy pořádá. „Využití odměny je už na samotných zapojených firmách. Mohou ocenit své zaměstnance nebo investovat do nového vybavení,“ dodává Kubernát. Více informací o soutěži zájemci naleznou na webových stránkách www.rema.cloud v sekci Zelená firma.

Projekt Zelená firma: Komplexní podpora při plnění závazků k udržitelnému byznysu

Společnost REMA Systém nabízí zapojení do projektu Zelená firma zcela bezplatně, a to jakékoliv organizaci se sídlem v České republice. Díky tomu mají firmy i jejich zaměstnanci možnost jednoduše a pohodlně odevzdat odpadní elektrozařízení k šetrné recyklaci, čímž významně přispívají k ochraně životního prostředí.

Sběr přitom není omezen jen na drobné elektrospotřebiče, spolupráce zahrnuje i svoz velkých elektrozařízení. Zelené firmy tímto krokem naplňují své závazky k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

„Zapojené firmy se mohou spolehnout také na naši podporu, ať už jde o poskytnutí informačního letáku, odborné poradenství v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy anebo třeba podporu při organizaci sběrových akcí i na velká zařízení. Svoz probíhá zcela zdarma, což znamená nemalou úsporu financí. Projekt šetří i firemní administrativu, protože probíhá v režimu zpětného odběru, a firma tak nemusí vést evidenci odpadu ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při každém svozu také automaticky vygenerujeme potvrzení o ekologické likvidaci,“ uzavírá Petr Kubernát.