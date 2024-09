Stanovisko Komise metrologie SOVAK ČR k vyhlášce, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Vyhláška č. 127/2024 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů vešla v platnost dne 23. 5. 2024 a je účinná od 1. 7. 2024.

V příloze č. 1 tohoto stanoviska připojujeme paragrafové znění novelizované vyhlášky a v příloze č. 2 Porovnání původního znění přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. s novelizovaným zněním.

Komise metrologie SOVAK ČR považuje za vhodné komentovat položku 2.1 Měřidla proteklého množství vody ve vazbě na přechodná ustanovení takto:

1) Novelizované znění Položky 2.1 je následující:

2.1 Měřidla průtoku a proteklého množství kapalin

2.1.1 Měřidla proteklého množství vody

měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody – mechanické vodoměry – ověřovací lhůta 5 let, měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody – statické vodoměry – ověřovací lhůta 8 let, měřidla proteklého množství vody – vodoměry s výjimkou měřidel uvedených v bodech a) a b) – ověřovací lhůta 5 let.

Pro mechanické vodoměry, tj. vodoměry s pohyblivými částmi dle ČSN EN ISO 4064-1 na pitnou a teplou vodu se tedy ověřovací lhůta, tj. nejzazší lhůta pro ověření snižuje ze stávajících 6 let na 5 let. Pro statické vodoměry, tj. pro vodoměry bez

pohyblivých částí ČSN EN ISO 4064-1 na pitnou a teplou vodu se ověřovací lhůta zvyšuje ze stávajících 6 let na 8 let. Nově se zavádí měřidla na „nečistou vodu“, tj. odpadní vody, dešťové vody, šedé, bílé, žluté vody apod. s ověřovací lhůtou 5 let.

2) Definice vodoměru je dána ČSN EN ISO 4064-1 a novelizované znění vyhlášky se nevztahuje na kontinuitní průtokoměry, měrné žlaby a přelivy osazované v korytech s prouděním o volné hladině. Tato měřidla i nadále zůstávají v režimu pracovních měřidel nestanovených kdy lhůta zajištění metrologické návaznosti, tj. v posouzení funkční způsobilosti, jehož nedílnou součástí je Úřední měření průtoku vod ve lhůtách stanovených uživatelem.

3) Ověření stanovených měřidel na dobu stanovenou podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstává v platnosti na dobu platnosti ověření podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky tzn. vodoměry ověřené do 30. 6. 2024 mají stanovenou nejzazšíověřovací lhůtu takto:

1.3.9 Měřidla protečeného množství vody

na studenou vodu 6 roků, na teplou vodu 4 roky, bubnové vodoměry 2 roky, objemové vodoměry 6 roků*),

*) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.

e. vodoměry na studenou a teplou 5 roků vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.

V období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 je nutné pro jednoznačné určení nejzazší ověřovací lhůty a splnění povinností § 18, odst.

a) zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění vyžádat si u subjektu, který vodoměr ověřil jednoznačné potvrzení o ověření stanoveného měřidla. Od 1. 1. 2025 není toto potřeba, jelikož platnost ověření bude zřejmá z úředních a metrologických značek – z ověřovacích plomb. Platnost ověření začíná plynout vždy od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roku provedení ověření.

4) Druhy měřidel uvedené v příloze v položkách 1.2.2, 1.3.3, 1.3.5 b), 2.1.1 c), 2.2.1 f), 2.2.2, 4.1.5, 5.1.4, 8.1.6, 8.3.2 a 8.3.3 vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se stanovují k povinnémuschvalování typu a ověřování od 1. ledna 2026, s výjimkou měřidel a měřicích systémů proteklého množství stlačeného zemního plynu pro pohon motorových vozidel podle podpoložky 2.2.2 přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb., ve znění této vyhlášky.

Vodoměry na „nečistou vodu“ se stanovují k povinnému schvalování typu a ověřování s účinností od 1. ledna 2026. Do této doby jsou výše uvedená měřidla začleněna dle § 3 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění jakožto měřidla pracovní nestanovená kdy lhůta zajištění metrologické návaznosti je stanovena uživatel měřidla. V případě pochybnosti o začlenění měřidla dle § 3 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění je nezbytné si pro konkrétní měřidlo vyžádat stanovisko UNMZ.