Srovnávač nabídek dodavatelů ERÚ přečte vaši fakturu za energie

Ceny dodavatelů klesají, avšak rozdílným tempem. To, kolik mohou spotřebitelé při změně dodavatele ušetřit, napoví srovnávač nabídek, který na svých webových stránkách provozuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Porovnání navíc usnadní i nová funkce, díky které umí srovnávač číst data přímo z vyúčtování.

Přemýšlíte, jestli se vám vyplatí změnit dodavatele? Srovnávač ERÚ aktuálně porovnává nabídky od 33 dodavatelů elektřiny a 30 dodavatelů plynu. V obou případech tak pokrývá více než 99 % trhu (měřeno tržním podílem dodavatelů podle počtu jejich odběratelů).

„Abychom změnu dodavatele usnadnili, přidali jsme do našeho srovnávače novou unikátní funkci, díky které umí sám načítat data z faktur dodavatelů. Spotřebitel už nemusí listovat vyúčtováním a přepisovat údaje o své spotřebě nebo používané sazbě. Stačí, aby nahrál fakturu a webové stránky to udělají za něj,“ popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Pro to, aby porovnání správně fungovalo, je třeba nahrát vyúčtování ve strojově čitelném formátu (PDF). V tomto formátu ho běžně zasílají dodavatelé v rámci elektronické komunikace.

Že se porovnávat vyplatí, ukazuje již první pohled na výsledky nabízené srovnávačem. Například u nejběžněji používané sazby D 02d se nejnižší nabídka pohybuje na méně než polovině ceny té nejvyšší. V ročních platbách jde přitom o rozdíl v tisícikorunách i u odběratelů s nízkou spotřebou.

„Spotřebitelé si ve srovnávači mohou filtrovat produkty i podle toho, zda chtějí fixaci, případně na jak dlouhou dobu. Zároveň srovnávač rozlišuje to, když má některá nabídka období fixace kratší, než je doba trvání samotné smlouvy. Spotřebiteli se snažíme dát maximum nezávislých informací,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Přestože změna dodavatele nabízí možnosti, jak ušetřit, spotřebitelé by v první řadě měli nahlédnout do smlouvy, zda neobsahuje nebezpečná ustanovení a dodavatel se v ní skutečně zavazuje k tomu, co slibuje v nezávazných nabídkách. A prostudovat je třeba i smlouvu se současným dodavatelem, za jakých podmínek s ním mohou spotřebitelé ukončit kontrakt. U smluv na dobu neurčitou činí výpovědní lhůta typicky tři měsíce, po kterých je možné odejít bez sankce. U smluv na dobu určitou ale smlouva končí pevně stanoveným datem. A předčasný odchod v takových případech znamená úhradu pokuty a často i ušlého zisku, kterého se někteří dodavatelé ve smlouvách dožadují.