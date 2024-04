SP ČR: Apelujeme na urychlenou implementaci změn v systému EU ETS

Vláda už poněkolikáté neschválila zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami.

Do konce roku 2023 měly být do českého právního řádu transponovány změny směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Ty měly implementovat nová pravidla v dosavadním systému EU ETS 1 týkající se účelu využití výnosů z obchodování s povolenkami, bezplatného přidělování povolenek nebo plánů klimatické neutrality, ale také zcela nový systém EU ETS 2 pro budovy a dopravu. Zákon však byl v březnu už podruhé stažen z jednání vlády.

„Dle nám dostupných informací se implementace odložila kvůli přetrvávajícímu rozporu ohledně způsobu využití výnosů z obchodování s emisními povolenkami,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy a ředitel Sekce hospodářské politiky.

„Zpoždění však už teď ohrožuje investiční a podnikatelské prostředí, jelikož na využití výnosů jsou navázány dotační tituly, které tak firmy nemohou využívat. Hrozí tak, že nebude možné včas realizovat některé plánované projekty v oblasti průmyslu a energetiky. Apelujeme proto na vládu ČR, aby rozpor urychleně vyřešila a oba předpisy neprodleně posunula dále v legislativním procesu,“ dodává Bohuslav Čížek.

Svaz průmyslu zároveň delší dobu zdůrazňuje, že dostupné výnosy z povolenek by měly být plně využity prostřednictvím fondů pro účely modernizace a rozvoje energetiky, průmyslu, na klimatická opatření a na kompenzace nepřímých nákladů pro dotčený průmysl.

Firmy stále nevědí, jaké povinnosti budou muset splnit

Zpoždění v implementaci systému EU ETS 2, které s novelou souvisí, sebou také nese nemalá rizika. Podle směrnice by už od 1. 1. 2025 neměla být fosilní paliva dodávána na trh bez příslušného povolení uděleného na základě předloženého monitorovacího plánu. Dodavatelé by také měli začít vykazovat emise svých zákazníků a připravit se na ostrý start systému v roce 2027. Bez znalosti konkrétních povinností se na to ale firmy nemůžou dopředu připravit.

„Dodavatelé mají odůvodněnou obavu nejen kvůli dodávkám na český trh, ale i kvůli jejich působnosti v zahraničí. Není jasné, jak by k absenci povolení přistupovaly orgány v ČR a zejména pak v okolních zemích,“ dodává Bohuslav Čížek.

Svaz průmyslu a dopravy proto apeluje na vládu, aby rozpor urychleně vyřešila a oba předpisy neprodleně posunula dále v legislativním procesu.