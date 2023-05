Skončila rekonstrukce pražského ZEVO. Zpracuje o čtvrtinu odpadu více

Společnost Pražské služby po pěti letech ukončila rekonstrukci zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v pražských Malešicích. Díky tomu je zařízení na stejné úrovni jako nejlepší evropské spalovny.

Pražské služby začali s projektem, nazvaným Generální Obnova Linek a Ekologizace Malešic (GOLEM), proto, že zařízení bylo po více než dvaceti letech provozu značně opotřebené. Za plného provozu postupně vyměnili všechny spalovací linky a související komponenty.

Těsně před dokončením zvrat

S výměnou prvního kotle se začalo na jaře 2018. O necelý rok později bylo hotovo a prvně osazený kotel dostal jméno Mikuláš. V roce 2020 se k němu připojil Jonáš. O rok později Matyáš a nakonec Kryštof. Dokonce ani pandemie COVID-19 nezbrzdila výměnu třetí a čtvrté linky.

„Fakt, že GOLEMa, nezbrzdila ani koronavirová pandemie je dán skutečně pečlivou přípravou projektu. Ta začala přibližně o dva roky dříve. Spolu s projektanty jsme museli detailně naplánovat stavební práce i související logistiku s ohledem na pokračující provoz na zbývajících třech linkách. Tuto zásadní výzvu, se nám podařilo úspěšně zvládnout,“ říká Aleš Bláha, ředitel ZEVO Malešice.

Zvrat přišel až těsně před dokončením stavebních prací. Dva měsíce před plánovaným dokončením zachvátil právě zrekonstruovanou třetí linku požár. Částečně zasáhnul i sousední linku číslo 4, poničil téměř polovinu spalovny a způsobil škody v řádech stovek milionů korun. Kvůli tomu se rekonstrukce protáhla o rok. „Opravy zasažených linek vedly k omezení provozu. Pražské služby se proto dohodly s plzeňskou spalovnou v Chotíkově a část pražského odpadu putovala k využití tam, aby se co nejméně skládkovalo,“ uvádí generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Poslouží zhruba 40 let

Společnost se rozhodla, že zařízení bude rekonstruovat za plného provozu, aby nedošlo k tomu, že odpad bude končit na skládkách. Zároveň nechtěla obyvatele města krátit na dodávkách energií. Teplo a elektřinu dodává malešické ZEVO do 20 tisíc pražských domácností. „Energetické využití odpadu je součástí moderního hospodářství a přirozeně doplňuje recyklaci i cirkulární ekonomiku. Výroba energie z odpadu je ekologická, protože smetí nekončí na skládkách, a zároveň dochází k úspoře primárních zdrojů, kterými jsou uhlí a plyn,“ dodává Roman.

Životnost nově osazených linek je garantována minimálně 25 let. Pražské služby ale očekávají, že budou sloužit příštích zhruba 40 let. Díky modernizaci linek zařízení ročně zpracuje zhruba 400 tisíc tun odpadu, čili asi o čtvrtinu více než umožnovala původní technologie. „Energetickým využitím tohoto množství odpadu dojde k roční úspoře stovek tisíc tun ekvivalentu CO2, které by se jinak dostaly do životního prostředí neekologickým skládkováním. Díky tomu je malešická spalovna emisně srovnatelná s teplárnami na zemní plyn,“ doplňuje k tomu generální ředitel.

Zrekonstruované zařízení dosahuje stejné úrovně jako nejlepší evropské spalovny. Po ekologické, technologické a i ekonomické stránce. Pražské služby k tomu doplňují, že i původní technologie byla ekologická. S výstavbou zařízení se ale začalo na konci devadesátých let, kdy byly jiné technicky docílitelné limity a dostupné techniky. „Parametry spalovny jsme průběžně vylepšovali. V roce 2007 o další stupně čištění spalin. V roce 2010 byla doplněna turbína na výrobu elektřiny. V roce 2018 pak začala kompletní rekonstrukce kotlů,“ dodává Bláha.