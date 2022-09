SAKO Brno pokračuje v projektu městské solární elektrárny na střechách brněnských domů

Vedení města Brno schválilo, že společnost SAKO Brno může pokračovat v přípravě instalace fotovoltaické elektrárny na střechu Domova pro seniory Věstonická.

Náměstek města Brna Petr Hladík uvedl, že budoucí fotovoltaická elektrárna na Věstonické se bude skládat zhruba ze šesti stovek panelů o výkonu 300 kWp, a že v letních měsících bude energie získávaná ze slunečních paprsků tvořit zhruba polovinu dosavadní spotřeby objektu. Petr Hladík dále upozornil, že projekt městské sluneční elektrárny je rozdělen do dvou etap. V té první se budou osazovat panely, sloužící spíše k přímé spotřebě v místě výroby.

„Netrpělivě proto čekáme na legislativní úpravy, které umožní rozvoj sdílené komunitní energetiky a umožní zapojení do sítě Brňákům a firmám. Chceme snižovat emise CO2 a chceme být energeticky soběstačným městem,“ zdůraznil brněnský náměstek Petr Hladík.

Předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder dodal, že jde o dosud největší připravovaný projekt městské fotovoltaické elektrárny. „Svým výkonem a instalovanou plochou je devětkrát větší, než naše nedávná instalace fotovoltaiky na domech Vojtova 7 a 9.“

Projekt městské fotovoltaické elektrárny bude jedním z důležitých nástrojů, jak snižovat emise CO2 na území města. Brno má za cíl v následujících 5 letech osadit cca 500 střech fotovoltaickými panely, které by mohly vyrábět 43GWh elektřiny za rok. To by znamenalo úsporu 36 tisíc tun CO₂.