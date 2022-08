Rostoucí náklady na výstavbu OZE ohrožují ve Francii jejich další rozvoj

Prudce rostoucí náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE) ohrožují ve Francii jejich návratnost a tudíž jejich realizovatelnost. Uvedli to pro zahraniční portál Montel analytici obeznámení se situací a jejich slova potvrdili developeři.

Materiální náklady vzrostly dle výkonného ředitele jednoho velkého developera, který si však přál zůstat v anonymitě, během jednoho roku o více než 30 %. K tomu je nutno připočíst rovněž rostoucí náklady na financování, jak dodává. Ty vzrostly vzhledem k rostoucí inflaci, kterou se centrální banky snaží krotit zvyšováním úrokových sazeb.

Česká národní banka (ČNB) je přitom v tomto ohledu agresivnější než Evropská centrální banka (ECB). ECB totiž bere ohled na silně zadlužené státy EU, zejména Itálii a Řecko. Rozdíl při financování energetických projektů v EUR nebo CZK je pak značný, a to vzhledem k jejich kapitálové náročnosti.

Bude nutné zvýšit cenové stropy?

Zmíněny developer musel kvůli rostoucím nákladům upustit od realizace dvou větrných parků, kterým byla v roce 2018 schválena provozní podpora. U dalších 60 MW v OZE pak bylo odloženo investiční rozhodnutí na podzim letošního roku. „Potřebovali bychom garantovanou cenu na úrovni 87 až 90 EUR/MWh, aby byly profitabilní,“ uvedl developer k projektům.

Dle tamního ministerstva energetiky je v ohrožení až 13 GW nového výkonu kvůli kombinaci rostoucích nákladů na výstavbu a zvyšujícím se nákladům na financování. Tyto náklady nebyly předtím pochopitelně zohledněny ve vysoutěžené a státem garantované ceně.

Zvyšující se náklady se dle analytiků rovněž výrazně promítly v posledním tendru pro solární elektrárny, kdy se podařilo vysoutěžit jen polovinu z nabízených 700 MW. „Maximální cena byla moc nízko… vzhledem k nárůstu nákladů,“ uvedl Andre Joffre, výkonný ředitel konzultační společnosti Tescol.

„Mnoho subjektů mě informovalo, že nepodaly žádný projekt, protože by nemohly být profitabilní se současným cenovým stropem,“ uvedl David Greau z Enerplan. Cenový stop měl být dle informací Montelu nastaven na 90 EUR/MWh.

Regulatorní změny

Francouzská vláda pracuje na legislativních opatření, aby realizace projektů, kterým již byla přidělena provozní podpora, proběhla.

Opatření by například dovolovala provozovatelům prodávat elektřinu na spotovém trhu během prvních 18 měsíců provozu, aniž by museli kompenzovat stát v době, kdy je cena vyšší než vysoutěžená. Vysoutěžená cena by tak prakticky představovala cenové dno. Ceny ve Francii se přitom na příští roky pohybují vysoce nad 200 EUR/MWh.