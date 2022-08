Restart LNG terminálu Freeport nabere další zpoždění. Plné obnovení provozu je v plánu na březen

Obnovení provozu amerického terminálu Freeport na vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) se opět opozdí. Poté, co provozovatel na začátku měsíce oznámil předpokládaný termín restartu na letošní říjen, byla situace přehodnocena. Po důsledném posouzení variant obnovení provozu stanovil provozovatel terminálu plán, jenž má zajistit částečné obnovení provozu během letošního listopadu, tedy zhruba o měsíc později vůči dřívějšímu předpokladu.

Ačkoliv se Spojené státy dostaly v první polovině letošního roku na první příčku z pohledu vývozu zkapalněného zemního plynu na světě, export již ke konci tohoto období značně omezila odstávka jednoho z největších terminálů v zemi, Freeport LNG.

Zatímco první odhady hovořily o třech týdnech, již zhruba týden po zahájení odstávky vyvolané explozí a požárem provozovatel terminálu uvedl, že k částečnému obnovení provozu by mohlo dojít za zhruba 90 dní. Na začátku srpna nicméně provozovatel oznámil, že dosáhl dohody s tamním regulátorem, která měla umožnit obnovení provozu v průběhu října.

Obnovení provozu terminálu se však zřejmě opět zpozdí, jelikož včera provozovatel uvedl, že by terminál měl částečně obnovit provoz během listopadu, tedy přibližně o měsíc později vůči dříve oznámenému termínu. Zpočátku by terminál měl do konce listopadu dosáhnout kapacity na úrovni 2 miliard stop krychlových plynu denně, tedy přibližně 85 % své jmenovité exportní kapacity. K plnému obnovení provozu by poté mělo dojít do konce března následujícího roku.

Omezení na straně globální nabídky LNG v aktuální době nepředstavuje pro evropský trh žádný zásadní problém, jelikož importní terminály jsou v řadě zemí zcela vytíženy, což se podepisuje na značném rozdílu mezi cenami na evropských trzích a cenami, za které je LNG do Evropy dodáváno.

Kritický dopad však budou mít případné odstávky LNG terminálů během zimy, kdy začne sílit poptávka v Asii, která byla v posledních měsících relativně slabá. Nabídku LNG na světovém trhu by přitom mohla v průběhu zimy částečně omezit Austrálie, aby tak zajistila dostatek plynu pro domácí trh.