Rakve pro zvířata, akustické panely nebo designový nábytek z odpadu. Výzva Reborn Design 2023 zná vítěze

Od března do června probíhala soutěž Reborn Design 2023, která přizvala designéry, architekty a kreativce z prestižních českých univerzit, aby navrhli inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost. Vítězové převzali ocenění od osobností z oblasti udržitelného designu v pražském Next Zone. Odborná porota udělila ceny za ekodesign ve 4 kategoriích. Smyslem výzvy je upcycling, tedy zvýšení přidané hodnoty odpadního materiálu prostřednictvím designu.

Diplomantka Barbara Rakovská získala první místo v kategorii Recyklovaný stavební materiál. Akustické a pohledové panely Wavy Pebble kombinují mycelium a zbytkovou sádru z odpadního sádrokartonu. Design imituje vlny a oblázky, je vhodný například do administrativních prostor. Jiří Dufek získal za variabilní akustickou příčku MY druhé místo a třetí místo patří Tadeáši Rulíkovi za příčku Akustina. Oba projekty kombinují zbytkový sádrokarton s podhoubím.

Prakticky zaměřený je festivalový stolek od výherkyně v kategorii Recyklovaný PET. Karolína Petřeková přetvořila reklamní fólie na design kombinující hravou estetiku a funkci. Barevný stolek slouží jako tác pro 8 nápojů a nožky umožňují stabilní položení třeba na trávník. Díky tomu získala první místo a možnost vyrobit limitovanou sérii stolků na letošní letní festivaly. Druhé místo porota udělila Leontině Paskové za systém výpletu z reklamních fólií a třetí se umístila Tereza Cvrčková se sedacím vakem vhodným do exteriéru.

Hravý design dominoval mnoha návrhům v kategorii Mix odpadních plastů z 3D tisku. Nejlépe si nakonec vedly Tereza Johnová a Antonie Varju. Odpad z 3D tisku trápí komunitu uživatelů okolo 3D tiskařského giganta Prusa. Studentky odpadní výtisky doslova přetavily v barevný ping-pongový set. V této kategorii si skvěle vedl také Vojtěch Vydržel s deskou pro osoby se sníženou mobilitou, které mají potíže s přesouváním mezi invalidním vozíkem a postelí. Porota udělila ocenění dále pro koupelnový set vhodný pro veřejné akce, ramínka MUN od Karolíny Petřekové nebo deskovou hru Vastum od Rebeky Bartoňové.

Mycelium (podhoubí) je materiál s dobrými termoizolačními vlastnostmi, je snadno rozložitelný a splňuje požadavky na originální estetiku. Vojtěch Vydržel zvítězil v hlasování veřejnosti i v kategorii Experimentální design s návrhem rakví a uren pro zvířata Mykofin. Odborná porota ocenila originalitu produktu po funkční i designové stránce. Rakve připomínající sarkofár umožňují důstojné, šetrné a ekologicky udržitelné rozloučení s domácími mazlíčky.

Do ECO-designérské výzvy pro produktové designéry a architekty se letos přihlásilo téměř 100 studentů ze 7 univerzit. „Studenti opět překonali naše očekávání. Vyzvali jsme talentované designéry a inovátory, aby se k nám připojili v úsilí o udržitelný design,“ řekl Elias Karraa, spoluzakladatel platformy. „Naším cílem je podpořit produkty, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také praktické a přitažlivé pro spotřebitele.“

Účastníci měli 3 měsíce na navržení udržitelných designových řešení s využitím minimálně 95 % materiálu, který by skončil jako odpad na skládce. Smyslem výzvy je snižování množství odpadu, šetření zdrojů a minimalizaci uhlíkové stopy výrobků. Zároveň se jedná o praktické vzdělávání studentů. Své nápady mohli soutěžící realizovat ve 4 kategoriích designů dle 4 materiálových výzev: odpadní plast z 3D tisku, recyklované PET folie, recyklovaný sádrokarton a experimentální design mycelia.

„Propojení designu s principy cirkulární ekonomiky má velký potenciál přispět k větší udržitelnosti, a to zvláště ve stavebnictví. Věříme, že cirkulární přístup by měl začínat již na začátku plánování projektů. Příkladem je naše budova Mercury, při jejíž stavbě opětovně využijeme materiály ze staré budovy, kterou rozebereme. Hledáme při tom nové cesty ke snižování množství odpadu, recyklaci a opětovnému využití materiálů. Uvědomujeme si, že jde o velmi náročný a důležitý úkol, a proto podporujeme studenty, kteří přichází s inovativními řešeními,“ uvádí Eva Nykodýmová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska ve střední a východní Evropě.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na vzdělávání nové generace eko-designérů. Udržitelnost je součástí naší firemní strategie A Better Tomorrow a naším cílem je recyklovat v roce 2025 90% odpadů. Studenti, kteří se účastní výzvy a dají tak druhý život plastu, mají možnost přispět k naší společné filozofii a vytvořit tak produkty, jejichž výroba dává ekologický i ekonomický smysl, a které dále využijeme v místech prodeje našich výrobků nebo jako funkční prvky na letních festivalech, například Colors of Ostrava,“ říká Štěpán Michlíček, generální ředitel BAT pro ČR a SK.

„Při formování strategie udržitelnosti nám 3D tiskařská komunita dala jasný úkol, a to vyřešit jak efektivně nakládat s odpadem z 3D tisku. Tuto výzvu jsme mimo jiné předali studentům v rámci Reborn Design," Vladimír Víšek z Prusa Research.

Výsledek jejich práce byl k vidění během výstavy na Fakultě architektury ČVUT v Praze. “Už při hlasování o cenu veřejnosti rezonoval projekt Mykofin. Rakve pro zvířecí mazlíčky poutaly pozornost i během výstavy. Je to ukázka projektu, který propojuje neotřelý materiál s novou funkcí a poptávkou spotřebitelů,” shrnuje Jitka Hvězdová, spoluzakladatelka Reborn Design. „Velmi dobře si u poroty vedli studenti s návrhy akustických panelů z mycelia v kombinaci se sádrou či papírem z recyklovaného sádrokartonu. Elegantně si studenti poradili s reklamními fóliemi jako výplní do sedacích vaků nebo výpletem do křesla. Poutavý, tak trochu psychedelický, design nábytku byl navržen z lisovaných desek z odpadních 3D výtisků.”

Vítězné designy Reborn Design 2023 byly vyhlášeny odbornou porotou 13. června 2023 v pražském Next Zone. Porota byla složena ze zástupců akademické sféry, byznysu a odborníků na cirkulární ekonomiku. Kritéria hodnocení jsou nejen design, ale i potenciál pro uvedení produktu na trh a technologická realizovatelnost. Vítězové v jednotlivých kategoriích získali peněžní odměny i možnost pokračovat v rozvoji své práce u některého z partnerů.