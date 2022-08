Řada projektů velkých solárních elektráren v USA nabírá zpoždění

Spolu s růstem počtu celkového objemu projektů velkých solárních parků ve Spojených státech roste i objem plánovaných elektráren, které nabírají zpoždění. Trend růst podílů zpožděných projektů je patrný od začátku koronavirové pandemie, která narušila globální dodavatelské řetězce, a to včetně solárního průmyslu.

Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) z letošního června plánují developeři velkých solárních parků uvést do provozu v USA během letošního roku elektrárny o instalovaném výkonu celkem 17,8 GW. Během letošního prvního pololetí přitom byly zprovozněny zdroje o souhrnném výkonu 4,2 GW, tedy méně než polovina toho, co developeři původně zamýšleli.

Během období mezi lednem a červnem tak byly zpožděny projekty tvořící zhruba 20 % z plánovaného objemu. Podle předběžných dat za toto období byly dle EIA v každém měsíci zpožděny projekty o celkovém výkonu průměrně 4,4 GW, většina z těchto projektů byla zpožděna o nejvýše 6 měsíců. Ve stejném období loňského roku se dle agentury jednalo v průměru o 2,6 GW zdrojů, nicméně u letošní vyšší hodnoty je nutné zohlednit i celkový nárůst plánovaných projektů.

Za zpožděním dle agentury stojí řada různých faktorů, včetně širších ekonomických faktorů, jakými jsou narušení dodavatelských řetězců, na kterém se od roku 2020 značně podepsala i koronavirová pandemie, dále nedostatek pracovní síly na trhu či vysoké ceny komponentů. Další faktory mohou být spojené přímo s jednotlivými projekty, a to například zdržení povolovacích procesů či zkoušek a revizí zařízení.

Cla mohou v budoucnu v USA zkomplikovat rozvoj fotovoltaiky

Vláda Spojených států přitom na začátku letošního roku prodloužila platnost cel na dovoz solárních článků a panelů z Číny o další čtyři roky. V dubnu poté tamní ministerstvo obchodu zahájilo vyšetřování možného obcházení těchto dovozních cel.

Výsledky vyšetřování dovozu panelů z Malajsie, Vietnamu, Thajska a Kambodže přitom mohou mít v budoucnu zásadní dopad na americký solární sektor, jelikož z těchto zemí by mělo pocházet až 80 % předpokládaného objemu instalací solárních panelů v USA v letošním roce a podobný trend lze předpokládat i v následujících letech.

V červnu však americký prezident autorizoval dvouletou výjimku na cla pro dovoz z panelů z jihovýchodní Asie za účelem posílení instalací solárních elektráren v USA, a případné kroky plynoucí z vyšetřování amerického ministerstva dle EIA nabydou účinnosti až po konci tohoto období.