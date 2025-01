Průmysl se vyjádřil k nové regulaci exportu čipů v oblasti umělé inteligence, kterou vydala Bidenova administrativa

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zásadně ohrazuje proti plánované regulaci exportu čipů pro systémy umělé inteligence, kterou navrhla Bidenova administrativa. Tento krok považuje za nebezpečný precedens, který ohrožuje mezinárodní spolupráci a inovace jak v České republice, tak v celém středoevropském regionu.

„Je šokující, že téměř 36 let po konci rozdělení Evropy železnou oponou na východ a západ, se Bidenova administrativa k tomuto dělení vrátila. Rozčarování je o to větší, že Česká republika, její vládní reprezentace, podnikatelská a akademická komunita jsou dlouhodobými, spolehlivými spojenci Spojených států v oblastech obchodní výměny, investic, obrany a bezpečnosti. Namísto podpory otevřené spolupráce mezi partnery, která umožňuje rozvoj technologických inovací a podporují hospodářský růst, se tímto opatřením zavádí bariéry, které podkopávají ekonomickou i technologickou konkurenceschopnost našeho regionu i jeho atraktivitu pro investice do technologií, výzkumu a vývoje a zařazují část členů Evropské Unie a část spojenců NATO do zemí druhé kategorie,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz proto vyzývá novou administrativu ke zrušení této regulace a k podpoře politik, které nebudou stavět nové zdi mezi státy, ale budou motivovat ke spolupráci, rozvoji a sdílení technologií ku prospěchu demokraticky smýšlejících partnerů.