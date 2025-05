Projekt na čištění toxických vod LIFEPOPWAT je v evropském finále a uchází se o váš hlas

Staré skládky pesticidních látek jsou ekologickou zátěží odkázanou minulým režimem a jeho tlakem na používání pesticidů v zemědělství. Po celé Evropě je opravdu velkých skládek okolo 40 a nespočet menších a odhaduje se, že je v nich uloženo až 250 000 tun lindanu a dalších pesticidních látek.

Díky projektu LIFEPOPWAT, financovaného z evropského programu LIFE, tým Ústavu pro nanomateriály a pokročilé technologie TUL (CXI) ve spolupráci se zahraničními partnery vyvinul unikátní technologii čištění vod vytékajících z těchto deponií, nazvanou Wetland+. Základem nové technologie je systém založený na sérii filtračních a sorpčních polí, ve kterých je železo a přírodní látky jako rašelina nebo biouhlí. Podstatnou složkou je i uměle vytvořený mokřad. Téměř bezúdržbovou technologii v roce 2020 zavedl projektový tým pilotně na výsypce starého lomu v Hájku na Karlovarsku a o dva roky později s úspěchem také v polském Jaworznu.

„Systém reaktivních a sorpčních polí v Hájku, kde je uloženo asi 5.000 tun lindanu, se rozkládá na rozloze 0,75 hektaru a nyní čistí vodu s účinností až 97 %. V polském Jaworznu je lindanu okolo 37.000 tun a naše technologie i na této lokalitě čistí vytékající vodu téměř stoprocentně,“ říká koordinátor mezinárodního realizačního týmu projektu LIFEPOPWAT a ředitel CXI Miroslav Černík.

Dejte mu hlas. LIFEPOPWAT ve finále

Nyní se LIFEPOPWAT uchází o cenu veřejnosti v LIFE Awards 2025 pořádanou Evropskou komisí, které oceňují a vyznamenávají nejinovativnější, nejvýznamnější a nejinspirativnější projekty, které byly v uplynulém roce dokončeny. Ze 150 projektů bylo vybráno devět finalistů ve třech kategoriích: Ochrana přírody a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Opatření v oblasti klimatu.

„Náš LIFEPOPWAT je mezi devíti finalisty a je to vůbec poprvé, co se to českému projektu v kategorii Oběhové hospodářství a kvalita života podařilo,“ říká Miroslav Černík a dodává, že kdokoliv může dát projektu hlas do 3. června 2025 přes odkaz:

https://www.lifeawards.eu/project/lifepopwat

(hlasování je třístupňové: 1. hlasovat, 2. zadat emailovou adresu, 3. potvrdit své hlasování v obdrženém emailu od LIFE Awards komise)