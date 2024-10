Příprava výstavby malých jaderných reaktorů v Ústeckém kraji

V reakci na rostoucí poptávku po stabilních a ekologických zdrojích energie vzrostl v posledních letech zájem o malé modulární reaktory (SMR). Tyto technologie představují inovativní přístup k jaderné energetice a mají potenciál hrát klíčovou roli v dekarbonizaci průmyslu. Zejména v Ústeckém kraji, kde výroba elektřiny z hnědého uhlí tvoří téměř 85 % a obnovitelné zdroje se podílejí jen 3 %. Tento region tak stojí před významnými energetickými i ekologickými výzvami.

Aktuální situace v energetice

Nejen Ústecký kraj, ale celá Česká republika čelí rostoucímu tlaku na dekarbonizaci a zajištění energetické bezpečnosti. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu vzroste poptávka po elektřině do roku 2030 o 25 %, přičemž do roku 2050 by se měla dokonce zdvojnásobit. To vyžaduje zásadní změny v současném výrobním portfoliu a větší zaměření na projekty nízkoemisních zdrojů.

„Státní energetická koncepce sice počítá s masivní výstavbou obnovitelných zdrojů energie (OZE), ale ani tento krok, spolu s výstavbou čtyř nových velkých jaderných reaktorů, zcela nepokryje očekávanou budoucí poptávku po elektřině. Právě zde by mohly SMR sehrát klíčovou roli jako doplněk energetického mixu,“ říká ředitelka útvaru rozvoje SMR divize nová energetika ČEZ, a. s., Silvana Jirotková. SMR mohou sloužit nejen k výrobě elektřiny, ale i jako zdroj tepla či vodíku. Nabízejí také flexibilitu z hlediska výkonu a možnost instalace v aktuálně nejaderných lokalitách. Mezi další výhody patří nižší investiční náklady a pokročilé bezpečnostní prvky.

Zapojení společnosti ČEZ

Společnost ČEZ, největší dodavatel elektřiny v České republice, hraje klíčovou roli v zavádění SMR. Pro první vlnu výstavby modulárních reaktorů ČEZ zvažuje tři lokality, mezi nimiž je i hnědouhelná elektrárna Tušimice v Ústeckém kraji. Tato lokalita nabízí vhodné zázemí včetně kvalifikovaného personálu. ČEZ plánuje výstavbu SMR v Tušimicích dokončit do roku 2038.

Příležitosti pro místní firmy

Výstavba SMR v Ústeckém kraji přináší významné příležitosti pro lokální firmy, zejména z oblasti strojírenství, stavebnictví a technologií. Odhaduje se, že zapojení regionálních firem do dodavatelských řetězců by mohlo tvořit až 30 % celkových nákladů na projekt. Tím by se posílila konkurenceschopnost regionu, přilákaly investice a podpořila dlouhodobá udržitelnost tamní ekonomiky. V tomto duchu se 2. října v Ústí nad Labem uskutečnil kulatý stůl zaměřený na zapojení místních firem do výstavby SMR, což zdůrazňuje snahu společnosti ČEZ o regionální rozvoj a spolupráci s místními subjekty.

„Jsem ráda, že energetická budoucnost není zdejším firmám lhostejná. Potvrdil to velký zájem členských firem Svazu průmyslu a dopravy, které jsme k setkání oslovili,“ uvedla Radka Bartíková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj. „Malé jaderné reaktory jsou slibným řešením energetických výzev v České republice. S aktivní účastí společnosti ČEZ a zapojením místních podniků může Ústecký kraj hrát klíčovou roli v této transformaci,“ doplnila Bartíková.

Cílem programu je do roku 2050 připravit a realizovat projekty SMR napříč Českou republikou s celkovým instalovaným výkonem 3000 MWe. Tento krok výrazně přispěje k bezpečné, ekologické a ekonomicky výhodné energetické budoucnosti země.