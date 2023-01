Premiér jednal s německým kancléřem o energetické spolupráci

Předseda vlády Petr Fiala se v úterý 24. ledna setkal v Berlíně se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Lídři jednali o další pomoci Ukrajině, posílení energetické spolupráce a bilaterálních vztazích.

Jedním z hlavních témat jednání bylo zajištění energetické bezpečnosti a zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. V Německu byl před několika dny zprovozněn druhý plovoucí LNG terminál v Lubminu a v plánu jsou další. Tato lokalita je pro ČR výhodná, protože je přímo napojena na českou plynárenskou infrastrukturu prostřednictvím plynovodů OPAL a EUGAL.

„ČR je připravena se na zprovozňování terminálu podílet, máme zájem na získání částečné kapacity. S panem kancléřem jsem dnes domluvil, že by odsud mohl proudit plyn do ČR už pro příští topnou sezonu. Intenzivně pracujeme na variantách zapojení komerčního sektoru a myslím si, že je na dobré cestě, abychom se i touto cestou mohli zbavit závislosti na ruském plynu,“ uvedl premiér.

Důležitým tématem jednání byly také možnosti jednotlivých států pomoci Ukrajině s dodávkami vojenské techniky. n„Poděkoval jsem panu kancléři za dar tanků Leopard pro ČR. Jeden již do ČR dorazil, do konce letošního roku by naše armáda měla obdržet zbývající tanky, které nám Německo přislíbilo výměnou za naši vojenskou techniku, kterou dodáváme na Ukrajinu. Máme zájem do budoucna pořídit i nové tanky Leopard, které by byly součástí projektu výrazné modernizace české armády,“ dodal český předseda vlády.

Spolková republika Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, podílí se z více než 26 % na obratu našeho zahraničního obchodu. V případě vývozu je tento podíl ještě vyšší - 32,8 % českého vývozu směřuje do Německa. Za prvních deset měsíců loňského roku dosáhl obchodní obrat ČR s Německem 99 miliard EUR, což je o 18,3 % více než v předchozím roce. Německo je třetím největším investorem v ČR.