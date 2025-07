Evropská komise zahájila přípravy na Akt o oběhovém hospodářství

Evropská komise představila balíček iniciativ, které mají urychlit přechod EU na oběhové hospodářství a připravit půdu pro novýAkt o oběhovém hospodářství, jehož zveřejnění se očekává v roce 2026. Tento krok je součástí širší průmyslové strategie EU –Clean Industrial Deal – a odpovídá ambicím stanoveným v Kompasu konkurenceschopnosti. Cílem je do roku 2030 zdvojnásobit podíl recyklovaných materiálů v evropské ekonomice a posílit postavení EU jako světového lídra v oblasti cirkulární výroby a spotřeby.

Součástí dnešního balíčku je strategický dialog se zástupci průmyslu a občanské společnosti a několik konkrétních opatření: nová pravidla pro přepravu odpadu, hodnocení směrnice o elektroodpadu (WEEE), a v nadcházejících dnech i nová pravidla pro efektivnější recyklaci baterií. Komise také spustila veřejnou konzultaci k harmonizaci klasifikace některých druhů odpadu, tzv. „zeleného odpadu“, aby se usnadnil jejich přeshraniční pohyb v rámci jednotného trhu. Konzultace bude otevřená do 31. října 2025 na portálu Have Your Say.

Jedním z klíčových kroků je digitalizace přepravy odpadu v rámci EU. Od května 2026 bude plně zaveden Digitální systém pro přepravu odpadu, který nahradí papírové dokumenty. Ten zjednoduší administrativu, zvýší sledovatelnost toků odpadu a zároveň posílí ochranu životního prostředí. Cílem je zajistit, aby se odpad recykloval tam, kde to je nejefektivnější – bez byrokratických překážek.

Zveřejněné hodnocení směrnice WEEE ukázalo, že téměř polovina elektroodpadu v EU není vůbec sbírána a současná pravidla nestačí k dosažení sběrných a recyklačních cílů. Komise proto připraví revizi této legislativy, která se stane nedílnou součástí budoucího Aktu o oběhovém hospodářství. Podle Komise je lepší využití elektronického odpadu klíčové nejen pro ochranu životního prostředí, ale i pro zajištění přístupu k vzácným surovinám a zvýšení evropské odolnosti vůči globálním výkyvům.