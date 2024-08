Přebytky z agrovoltaiky využijí ke svému rozvoji obce. To je cílem memoranda Soběstačná obec 2030

Záměrem memoranda o spolupráci na projektu Soběstačná obec 2030 je rozvíjet a podporovat konkrétní praktická opatření pro energetické úspory v obcích. Dokument dnes v Českých Budějovicích podepsali zástupci ministerstev zemědělství, průmyslu a obchodu, životního prostředí a místního rozvoje spolu se Sdružením místních samospráv ČR, Agrární komorou ČR a s dalšími partnery.

„V rámci projektu budou zemědělci hrát klíčovou roli při využívání agrovoltaiky jako technologie kombinující zemědělskou produkci s výrobou energie prostřednictvím fotovoltaických systémů. Už nyní zemědělci s pomocí investiční podpory obnovitelných zdrojů investují do střešních fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů, což je udržitelný způsob, jak snížit náklady na energie a zajistit jejich soběstačnost. Dnes přebytky prodávají do sítě distributorům. Projekt však klade důraz na to, aby se přebytky vyrobené energie využívaly přímo v obcích. Naším cílem je, aby obyvatelé obcí měli přístup k čisté energii a moderní infrastruktuře, a k tomu mohou zemědělci významně přispět,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Memorandum vzešlo z iniciativy Sdružení místních samospráv. Projekt „Obec 2030“ se zaměřuje na zajištění energetických úspor v obcích pomocí moderních technologií, včetně instalace obnovitelných zdrojů energie na veřejných budovách. Cílem je vytvořit komplexní řešení, která obcím a jejich obyvatelům přinesou energetickou soběstačnost.

„Ministerstvo životního prostředí podporuje dlouhodobě šetření energií v obcích. Do konce letošního roku například podpoříme investice miliardou korun z Národního plánu na provedení energeticky úsporných renovací veřejných budov, primárně s využitím obnovitelných zdrojů. Prostředky poskytujeme i z Operačního programu životní prostředí, v současné době na zvýšení energetické účinnosti technologií v jídelnách, prádelnách či budovách sociálních služeb. Dvě miliardy korun jsme vyčlenili v Modernizačním fondu na instalace fotovoltaických elektráren na budovách a infrastruktuře ve vlastnictví obcí. A zároveň připravujeme obce na zapojení do komunitní energetiky, která obcím přinese levnou elektřinu z lokálního zdroje,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že se nyní chystá díky podpoře Ministerstva životního prostředí prvních zhruba 60 obcí vznik energetického společenství.

V rámci projektu se také počítá s rozvojem infrastruktury pro čistou a chytrou mobilitu. Dobíjecí stanice pro elektromobily budou nejen ve městech, ale i v zemědělských areálech, což podpoří širší zavedení ekologické dopravy.

„Obce a zemědělci jsou zásadními aktéry, kteří formují život ve venkovských oblastech a prohloubení jejich spolupráce je logickým a velmi přínosným krokem, který přispěje k rozvoji našich regionů, úsporám a k větší energetické soběstačnosti. Naše platforma Obec 2030 pomáhá už čtyři roky obcím se zaváděním inovací nejen v energetice a rádi rozšíříme naši podporu i směrem k zemědělským subjektům a jejich chytrému propojování právě s obcemi,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Dnešní podpis memoranda zároveň posílí spolupráci mezi klíčovými subjekty a umožní implementaci chytrých řešení, která přispějí ke snižování emisí skleníkových plynů a rozvoji komunitní energetiky. V této iniciativě je velmi důležité zapojovat další partnery, kteří mají potenciál pro rozvoj obce, a tedy i celého venkova, například i místní firmy, instituce a také zemědělské podniky, které jsou velmi často v malých a středních obcích. Propojení zrovna těchto aktérů je proto velmi efektivní.

Ministerstvo zemědělství už připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí návrh vyhlášky o agrovoltaických elektrárnách, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Očekává se, že vyhláška bude předložena Legislativní radě vlády příští měsíc s nejzazším termínem účinnosti od ledna příštího roku.