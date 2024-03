Praha zřizuje Komisi pro elektromobilitu

Hlavní město zřizuje Komisi Rady hl. m. Prahy pro elektromobilitu jako součást svého dlouhodobého úsilí o podporu rozvoje elektromobility na svém území. Elektromobilita je ekologičtější a udržitelnější alternativou v oblasti individuální i hromadné osobní dopravy, jakož i dopravy v rámci zajištění technických služeb a rovněž nákladní přepravy.

„Naším cílem je zpřístupnit elektromobilitu všem, aby nezůstala pouze výsadou pro lidi s vlastní garáží. Praha tedy zejména masivně investuje do nabíjecí infrastruktury a tyto investice se do budoucna ještě navýší s využitím evropských dotací. V nově připravované reformě zón placeného státní by také měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění a vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektro nabíječek. S ohledem na stále vzrůstající význam elektromobility pro Prahu vzniká potřeba širší odborné diskuse a koordinace dílčích aktivit v této oblasti napříč městem, městskými částmi, gesčními ministerstvy a soukromými investory a dochází tak ke zřízení Komise Rady hlavního města Prahy pro elektromobilitu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Komise se bude zabývat např. otázkami výběru vhodných lokalit pro instalaci dobíjecích stanic, vyhrazeného parkování po dobu dobíjení a osazení souvisejícího dopravního značení, přístupnosti pro osoby s tělesným postižením či jiným pohybovým omezením nebo také dlouhodobým směřováním projektu EV-ready lamp. Dále také tvorbou jednotné metodiky povolování a budováním dobíjecí infrastruktury pro celé území Prahy, přívětivému rezervačnímu a platebnímu rozhraní pro uživatele, možností roamingu mezi infrastrukturou jednotlivých provozovatelů, využíváním dynamických tarifů a estetickou kvalitou infrastruktury a v neposlední řadě pobídkami pro řidiče a uživatele vozidel na elektrický pohon.

Doplňkově se komise bude věnovat též podpoře elektrické mikromobility, zejména elektrických jízdních kol a cargo kol, připomínkování navrhované legislativy a technických norem na národní úrovni, podpoře elektrického carsharingu, taxislužeb a tématům s přesahem do jiných oblastí.

Do nové komise jsou jako členové navrhováni jak zástupci politických subjektů, tak i zástupci městských společností, IZS a nezávislí experti působící v oblastech udržitelné dopravy, energetiky a rozvoje města.

Do rozvoje dobíjecí infrastruktury město v posledních třech letech investovalo cca 220 milionů Kč vč. DPH, a to zejména v rámci přípravy sítě dobíjecích stanic na lampách pouličního osvětlení. Zasmluvněny jsou investiční akce za dalších minimálně 90 milionů Kč vč. DPH. Cílem je mít v první fázi do roku 2026 cca 800 nabíječek na lampách veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. Dále město připravuje koncesi s využitím evropských dotací na projekt samostatných dobíjecích stanic ve veřejném prostoru.