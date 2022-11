Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na životního prostředí

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2023. Lidé, spolky a další organizace budou moci žádat o prostředky na projekty v celkem sedmi kategoriích, které se týkají například klimatické změny, podpory adaptace na změnu klimatu, veřejné zeleně nebo výukových a vzdělávacích projektů.

Do programu, který město vyhlašuje každoročně, by mělo být alokováno celkem 44 milionů korun, přičemž žádosti bude možné podávat od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023.

„Program je důležitou podporou pro projekty, které v době klimatické změny pomáhají adaptovat město na změnu klimatu, vzdělávat, vytvářet vztah a poskytovat osvětu v otázkách životního prostředí v Praze. Program také podporuje aktivní zapojení co nejširšího spektra lidí, občanských aktivit, spolků i jiných organizací do těchto aktivit. Zároveň pomáhá naplňovat důležité koncepce města – Strategii adaptace Prahy na klimatickou změnu nebo například Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ říká Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Žadatelé budou moci podávat žádosti v sedmi kategoriích, konkrétně zaměřených na veřejnou zeleň, zelené učebny, ochranu přírody, ekologickou výchovu, výukové a vzdělávací programy pro školy, adaptaci a mitigaci klimatické změny a dále na specifické projekty, které není možné zařadit do ostatních kategorií, ovšem přispívají ke zlepšení životního prostředí. Pro zpracování žádostí pro rok 2023 je připraven elektronický formulář.

Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace budou posuzovány z hlediska splnění formálních náležitostí a bude uskutečněno obsahové hodnocení podle pěti kritérií (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu). Projekty by také měly být dokončeny do konce roku 2024.

V roce 2022 bylo v programu pro oblast životního prostředí podáno celkem 239 žádostí o dotaci od 135 různých žadatelů, přičemž hlavní město podpořilo celkem 158 projektů výslednou částkou 40 milionů korun.