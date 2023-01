Praha uzavřela smlouvy na nákup elektřiny na první polovinu roku 2023

Hlavní město Praha uzavřelo smlouvy na nákup elektrické energie na první pololetí roku 2023. Pro hlavní město i jeho 198 příspěvkových organizací jsou tak zajištěny bezproblémové dodávky elektrické energie od 1. ledna 2023 za výhodných podmínek.

Celkovou zakázku administrovala příspěvková organizace města Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), která je pověřena prováděním centralizovaných nákupů elektrické energie a plynu jak pro hl. m. Prahu, tak i pro příspěvkové organizace.

Zakázka se uskutečnila v uzavřeném jednacím řízení z toho důvodu, že na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 15. prosince 2022 nebyl schválen výběr dodavatele elektřiny. Dne 21. prosince 2022 byli osloveni tři nejvýznamnější dodavatelé k předložení svých nabídek a 27. prosince hodnotící komise vybrala vítězného uchazeče. Dodavatelem tak zůstává pro následující půlrok Pražská energetika, a.s., která nabídla dodávky za spotové ceny, včetně přiměřené marže dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., v platném znění. Od 1. ledna 2023 tak budou dodávky pro hlavní město Prahu a jeho příspěvkové organizace účtovány dle stávajícího zastropování ceny silové elektřiny ve smyslu nařízení vlády č. 298/2022 Sb., v platném znění, tj. za cenu 5 000 Kč bez DPH/MWh. Spotové ceny budou použity, pokud by nařízení vlády do 30. června 2023 pozbylo platnosti, či pokud by v daném období spotové ceny klesly pod úroveň zastropované ceny.

„Vzhledem k tomu, že na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 15. prosince nebyl schválen výběr dodavatele elektřiny, museli jsme jednat velmi rychle a v souladu s doporučením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a proto jsme přistoupili k uzavřenému jednacímu řízení. Považujeme za úspěch, že se Pražskému společenství obnovitelné energie podařilo v rámci týdne i přes období Vánoc vyjednat výhodné podmínky dodávek elektrické energie pro Magistrát hl. m. Prahy a takřka 200 příspěvkových organizací města,“ uvedl ředitel PSOE Jaroslav Klusák.

Od 1. ledna 2023 je tak zajištěna bezproblémová dodávka elektrické energie pro hl. m. Prahu a jeho příspěvkové organizace za výhodných finančních podmínek a zároveň počátkem roku 2023 bude zahájena příprava nového zadávacího řízení na zajištění dodávek na další období od poloviny roku 2023 do 31. prosince 2024.

„Nacházíme se v bezprecedentní a složité situaci s turbulentním vývojem na trhu s energiemi. Uzavřením smluv jsme vyřešili nákup elektřiny pro další období za výhodných podmínek. Věřím, že v novém roce město bude pracovat co nejdříve ve standardním režimu s novým vedením města tak, aby k podobným situacím při jednání zastupitelstva nedocházelo,“ řekla Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.