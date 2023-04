Posuzování modulárního reaktoru Rolls-Royce ve Spojeném království pokračuje

Design malého modulárního reaktoru (SMR) o instalovaném výkonu 470 MWe od společnosti Rolls-Royce SMR Limited úspěšně dokončil první fázi britského procesu Generic Design Assessment (GDA) a postoupil do další fáze. Celý proces posouzení designu by měl trvat do roku 2026.

GDA je třístupňový proces, který provádí Úřad pro jaderný dozor (ONR), Agentura pro ochranu životního prostředí (EA) a organizace Natural Resources Wales (NRW). Během procesu orgány posoudí projekt výstavby jaderné elektrárny v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí pro výstavbu ve Velké Británii. Úspěšné dokončení GDA je završeno vydáním potvrzení o přijatelnosti projektu od ONR a prohlášení o přijatelnosti projektu od EA.

V květnu 2021 britské ministerstvo pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) zahájilo proces GDA pro pokročilé jaderné technologie, včetně SMR.

V listopadu 2021 společnost Rolls-Royce SMR Limited předložila ministerstvu záměr požádat o zahájení GDA pro svůj projekt SMR o výkonu 470 MWe, který je založen na malém tlakovodním reaktoru. Návrh byl přijat k posouzení v březnu 2022.

První krok GDA byl zahájen v dubnu 2022 a zahrnoval odsouhlasení rozsahu GDA na základě informací, které společnost Rolls-Royce SMR Ltd. poskytla ONR, EA a NRW „Během první fáze jsme uskutečnili přes 200 jednání a posoudili více než 40 předložených materiálů," uvedl regulátor. „Předložené informace splňovaly všechny naše požadavky a prokázaly dobré pochopení britské praxe a očekávání regulačních orgánů. Na základě těchto podání jsme přesvědčeni, že společnost (Rolls-Royce SMR Ltd) má jasnou představu o tom, co je potřeba k postupu v rámci GDA a jak obhájit svůj projekt."

Celý proces potrvá ještě nejméně 3 roky

Návrh SMR nyní vstoupil do druhé fáze procesu GDA, v němž probíhá podrobné technické posouzení ze strany regulačních orgánů. Očekává se, že tato fáze potrvá 16 měsíců. „Dohodli jsme se s [Rolls-Royce SMR Ltd.] na harmonogramu, který během druhého kroku znamená předložení více než 500 dokumentů," uvedl regulační orgán.

Předpokládaná doba trvání GDA je 53 měsíců a skončí v srpnu 2026. Postup z druhé fáze na třetí je podmíněn tím, že společnost Rolls-Royce SMR Ltd. sežene během druhé fáze další zdroj financování.

„Potvrzení o přijetí projektu nebo prohlášení o přijatelnosti projektu regulačních orgánů (ONR, EA, NRW), bude vydáno na konci třetí fáze GDA pouze v případě, že projekt splňuje vysoké bezpečnostní standardy, garance, požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady, které očekává náš regulační rámec," uvedl ONR.

„Pro náš projekt je to obrovský krok vpřed. Nezávislá kontrola regulačních orgánů nadále zvyšuje důvěru v životaschopnost projektu Rolls-Royce SMR," uvedla Helena Perryová, ředitelka pro bezpečnost a regulační procesy ve společnosti Rolls-Royce SMR Ltd. „Rolls-Royce SMR má bezkonkurenční zkušenosti v oblasti GDA, mezinárodního licencování a povolování. Využíváme všech znalostí a poznatků našeho jedinečně kvalifikovaného týmu, abychom v procesu GDA postupovali rychlým tempem. Chceme se tak přiblížit naší vizi poskytovat čistou a cenově dostupnou energii pro všechny a nabídnout britské řešení globální energetické krize."