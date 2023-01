Polská společnost Respect Energy zvažuje francouzský malý jaderný reaktor

Polský obchodník s obnovitelnou energií Respect Energy podepsaldohodu o spolupráci při vývoji jaderných energetických projektů v Polsku. Dohoda s francouzskou společností EDF zahrnuje analýzy projektu SMR Nuward.

Dohoda představuje záměr společností Respect Energy a EDF, jejichž cílem je pokračování ve vývoji projektů malých modulárních reaktorů v Polsku. Zároveň dohoda potvrzuje silný zájem o technologii modelu reaktoru Nuward. Tu si Respect Energy vybralo pro rozšíření jeho pole působnosti do jaderné energetiky.

V říjnu 2021 představila společnost EDF polskému ministerstvu nabídku na výstavbu až šesti bloků evropského tlakovodního reaktoru (EPR). Nabídka podrobně specifikovala podmínky inženýrského návrhu, obchodního zajištění a výstavby, které jsou potřebné pro výstavbu čtyř až šesti bloků na dvou až třech lokalitách. Reaktor EPR má výkon 1650 MWe. I přes snažení francouzských společností si však Polsko vybralo technologii společnosti Westinghouse pro první tři reaktory.

Polská jaderná budoucnost

V Polsku nyní roste zájem o jaderné technologie. Nejen státní orgány plánují výstavbu velkých jaderných elektráren. Soukromí investoři a průmyslové podniky zvažují malé modulární reaktory pro napájení svých provozů ať už teplem, nebo elektřinou. Polské soukromé firmy v minulém roce předložily dozornému orgánu žádost o posouzení několika SMR.

Zájem na prosazení reaktorů SMR v Polsku ukázaly společnosti NuScale Power, Last Energy, GE Hitachi a další. Nyní se k nim přidává i francouzská společnost s reaktorem Nuward. V oblasti velkých reaktorů byly již zmíněny společnosti Westinghouse a EDF, ale mimo ně byla vybrána také společnost KHNP s koncepcí elektrárny s reaktorem APR1400. Elektrárna s tímto reaktorem by měla být postavena v lokalitě Pątnów.

Relativně nový SMR

V září 2019 odstartovalo několik firem projekt vývoje malého modulárního reaktoru s názvem Nuward. Elektrárna s těmito reaktory dokáže zajistit až 340 MW elektrického výkonu a obsahuje dva reaktory o výkonu 170 MWe. Uplatnění této technologie se předpokládá především při obměně starých uhelných elektráren, elektráren na kapalná i plynná paliva. Další využití reaktorů Nuward se očekává při výrobě vodíku, dálkovém vytápění či odsolování mořské vody.

Pokračující vývoj konceptu Nuward se nyní zaměřuje na fázi koncepčního návrhu. V této fázi budou definovány hlavní technické parametry, které přinesou výhody, se kterými bude moct reaktor soutěžit s ostatními. Belgická inženýrská firma Tractabel se od května minulého roku podílí na studiích pro dokončení koncepčního návrhu prvního SMR v Evropské unii.

Další fáze vývoje by měla začít tento rok s termínem dokončení v roce 2025. Výsledkem vývojové fáze je dokončení základního návrhu zařízení. Pokročilý návrh zařízení by měl být předložen do roku 2030. V roce 2030 je také plánovaný začátek výstavby první demonstrační elektrárny, jejíž výstavba by měla zabrat pouhé tři roky.

V červnu oznámily evropské spojené dozorné orgány přezkoumávání reaktoru Nuward. Jednotlivé dozorné orgány vede francouzská strana. Na projektu hodnocení návrhu se podílejí čeští odborníci ve spolupráci s odborníky z Finska.