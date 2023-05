Polemika: Ustojí stávající systém povinné zálohování? I. Část

V minulém týdnu představilo Ministerstvo životního prostředí, jak by měla vypadat legislativní úprava budoucího zálohového systému na PET lahve a plechovky. Dle slov ministra Hladíka se debata přesunula od toho, zda zálohovat nebo ne, k tomu jak.

Podmínky systému má stanovit novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, kterou ministerstvo připravuje a její paragrafovém znění má v úmyslu představit do konce letošního roku. Povinné zálohování PET lahví a plechovek by tak mohlo začít fungovat v polovině roku 2025.

Ministerstvo deklarovalo, že zálohování nesmí zásadně poškodit obce, které kvůli novému systému přijdou o část zisku z prodeje vytříděných materiálů. Obce by měly mít možnost získat finanční prostředky přímo ze zálohového systému. I tak se nabízí otázka dnešní polemiky: Jaký vliv bude mít povinné zálohování PET lahví a plechovek na stávající systém?

V první části polemiky odpovídají zástupci municipalit, konkrétně starosta obce Němčovice a předseda Sdružení místních samospráv ČR, Karel Ferschmann a Olga Dočkalová, která je starostkou obce Sudice.

Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Má-li se splnit podmínka EU třídit 90% PET a už v roce 2025 50% nápojových plechovek, tak musí být každému jasné, že dobrovolným způsobem se to nepodaří splnit. Pro obce bude zálohování úspora v četnosti vyvážení žlutých kontejnerů, tady ušetříme dle mého propočtu až 50 % nákladů na jejich svoz a to vůbec nejsou malé peníze. Určitě se také sníží množství odhozených PET a plechovek v krajině. Problém firem, které se o PETky přetahují (automobilový, nábytkářský, textilní průmysl) mě vůbec nezajímá, to je jejich boj.

Myslím si, že MŽP (překvapivě pozitivně hodnotím činnost nového ministra) to ustojí. Jen výsledky zálohování na Slovensku jsou tak skvělé, že argumentace proti nemůže absolutně obstát.

Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

Přestože současný ministr MŽP se domnívá, že zálohování nebude mít vliv na současný systém (viz. rozhovor Odpadové fórum květen 2023), tak města a obce jsou jiného názoru. Jde o zásadní zásah do dvacet let budovaného systému.

Debaty o povinném zálohování proběhly před patnácti lety. Tehdy nápojový průmysl odmítal povinné zálohování a vše nechal na obcích. Obcím tedy nezbylo než se postarat o rozšíření systému na tříděné sběry a věnovat se osvětě a komunikaci s občany. O následnou recyklaci PET lahví se postaraly firmy z jiných odvětví, jako je textilní nebo automobilový průmysl.

PET lahve se tak staly, bez přispění nápojářů, lukrativním materiálem. V současnosti ještě více stouply na ceně, když EU začala požadovat, aby nápojový průmysl dodával od roku 2025 recyklovaný PET do nových lahví. Ovšem nápojáři nechtějí za tento materiál platit na trhu, ale dostat se k němu přes zálohový systém. Hra na ekologii a pohozené lahve v přírodě před veřejností jsou jen zastíracím manévrem.

Obce tak budou za své snažení odměněny zdražením ostatních plastů. V některých případech se rozhodnou samosprávy provozující staré třídičky raději zavřít než modernizovat. Nastane zvýšená doprava plastů do vzdálenějších míst. Tato doprava se zvýší i u vybraných záloh, které se budou z celé republiky svážet pouze na dvě místa v ČR. Plasty se tak budou svážet dvojí dopravou místo nynější jedné. Toto nemá s ekologií nic společného!

A občané? Ti si to zaplatí v obchodech, kdy obchody náklady na zavedení vracení PET lahví a plechovek budou muset promítnout do zboží. Eko-kom plánuje třídicím linkám dofinancovat výpadek. Údajně vezme finance ze zvýšení poplatků ostatních obalářů. Ostatním obalářům nezbude, než navýšení promítnout do ceny svého zboží. Opět to zaplatí zákazník, tedy náš občan.

Obecní systémy výpadek poznají, když začnou počítat povinné procenta vytříděnosti odpadů dle zákona. Pokud nesplní tyto procenta (už za rok 2025 je to 60%), vystavují se sankcím do výše 200 tis. Kč. Odpadové hospodářství se jednoznačně prodraží a nezbude než zvýšit poplatky za odpady. A opět to zaplatí občan. Není to nic jiného než boj o materiál. Zálohování je výhodné jen pro toho, kdo ho prosazuje a kdo o něj usiluje.

V druhé části se do polemiky zapojí zástupci odpadářů a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která má sběr v současné době na starosti.