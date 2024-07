Podnikání v zemědělství stále kontaminuje zdroje podzemních vod

Ačkoli spotřeba přípravků na ochranu rostlin (POR) v ČR podle statistik klesá, neklesá znečištění zdrojů podzemních vod právě prostřednictvím POR. Zemědělci by se proto neměli bránit povinnosti evidovat použití POR, které zakotvuje rostlinolékařský zákon.

Podle ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Viléma Žáka kontaminace zdrojů podzemních vod stále pokračuje. „Pokud by ale nakládání s přípravky na ochranu rostlin probíhalo podle pravidel, nemělo by k tomu docházet. Protože jsou ale ty přípravky aplikovány ve špatných termínech, v nesprávných koncentracích, a dokonce i v místech, kde se aplikovat nesmí, například v ochranných pásmech vod, máme zde takový stav, jaký je. Bohužel máme dokonce i čerstvě zaznamenané kontaminace podzemních zdrojů způsobené i nepovolenými přípravky, což dokazuje, že se v ČR používají i přípravky, které jsou již dávno vyřazeny ze seznamu povolených látek,“ zdůraznil Žák v rozhovoru pro portál Naše voda.

To navíc podle něj není důsledkem jejich používání v minulosti. To by platilo u hlubších zdrojů podzemní vody, kam se takové látky skutečně dostávají až po desítkách let. „My ale mluvíme o mělkých podzemních zdrojů vody, kde ta kontaminace probíhá i v průběhu jednoho roku, což je dokazatelné. Existují příklady, kdy zakázaná látka atrazin kontaminovala podzemní zdroje vody zcela aktuálně,“ uvedl Žák.

