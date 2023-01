Plovoucí terminál Exemplar pomůže Finsku zajistit dodávky plynu

Stejně jako mnoho zemí v Evropě se i Finsko snaží o diverzifikaci zdrojů pomocí zkapalněného zemního plynu (LNG), aby nahradilo plyn, který se do loňského roku dovážel převážně z Ruska plynovody. Jednou z cest, kterou se rozhodlo jít i Finsko, jsou plovoucí terminály.

Geopolitická situace způsobila komplikace napříč energetickými sektory všech evropských států. Problém s dodávkami plynu se dotkl například i finského Gasumu, který odmítl Gazpromu platit za dodávky v rublech. Zajištění dodávek tak mnohé unijní státy s přístupem k moří řeší pomocí plovoucích terminálů, které umožňují navýšit dodávku komodity například z Afriky nebo USA. Finsko je dalším z nich.

První plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn v této severské zemi zakotvil v jižním přístavu Inkoo. Na svém webu to potvrdil finský přepravce zemního plynu Gasgrid. Mohutná 291 metrů dlouhá a 43 metrů široká loď Exemplar do Baltského moře vyplula z Argentiny v srpnu.

Plavidlo má objem přibližně 151 000 metrů krychlových, což odpovídá kapacitě 68 000 tun LNG. Energetický objem dosahuje asi 1 050 GWh. Odpařovací kapacita plavidla je 140 GWh/den, či více než 40 TWh za rok.

Celkové náklady na projekt plovoucího terminálu LNG se odhadují na 460 milionů eur v rámci desetiletého pronájmu. Očekávají se však i další náklady související s mírou využití termináu. V provozu má být terminál od letošního roku.

Plovoucí terminál Exemplar, který vlastní americká společnost Excelerate Energy Inc., zajistí budoucí dostupnost plynu ve Finsku. Nahradí dodávky, které se dříve dovážely z Ruska. Státní společnost Gasgrid Finland označila tento krok za "historický" a to navzdory tomu, že Finsko disponuje LNG Terminálem Hamina, terminál ovšem zatím podle stránek provozovatele není připojený k plynárenské síti.

"Finsko se díky plovoucímu terminálu trvale zbaví závislosti na ruském plynu a výrazně zvýší bezpečnost dodávek pro společnost," uvedl generální ředitel Gasgrid Finland Olli Sipilä.

Plavidlo bude přeměňovat LNG na plyn, který bude následně dodáván do finské soustavy. Příjezd lodi Exemplar umožní rovněž dodávky plynu do pobaltských států – Estonska, Lotyšska a Litvy - a případně také do Polska prostřednictvím podmořského plynovodu Balticconnector mezi Finskem a Estonskem, který vede poblíž Inkoo.

"Cílem je, aby zákazníci terminálu začali od poloviny ledna 2023 distribuovat plyn pro potřeby finského průmyslu, výroby energie a domácností," uvedl Sipilä.