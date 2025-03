Otevření lokalizačního centra KHNP v Praze: Další krok pro zapojení českého průmyslu do výstavby Dukovan

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček společně s představiteli korejské společnosti KHNP a korejským velvyslancem v ČR slavnostně otevřeli lokalizační centrum KHNP v Praze. Centrum bude sloužit jako místo pro propojení českých firem s výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech a představuje další důležitý krok k podpoře zapojení českého průmyslu do tohoto strategického projektu.

Projekt Dukovany znamená restart českého jaderného stavitelství s tradicí delší než 50 let. Projekt představuje největší investici v historii České republiky a je zásadní pro stabilitu našeho energetického systému. „Pro úspěšnou realizaci projektu v Dukovanech je zásadní, aby se české společnosti na výstavbě podílely v co největší míře. Otevření lokalizačního centra vnímám jako další zásadní krok pro naplnění tohoto cíle, ke kterému se Korejci zavázali, a zajištění podpory českých firem,“ říká ministr Vlček a dodává: „Vedle dohledu nad tím, aby výstavba nových bloků proběhla pod vedením investora, kterým je ČEZ, ve stanoveném čase, kvalitě a rozpočtu, je zapojení českých firem do projektu mou hlavní prioritou. Věřím, že v následujících týdnech dosáhneme dalšího pokroku, například v tom, žeplzeňská Škoda Doosan dodá nejen turbínu, ale zastřeší také dodávku celé turbínové haly.“

Lokalizační centrum bude podle plánu fungovat do konce letošního roku, s případným prodloužením podle potřeby.

Vlček v únoru navštívil Jižní Koreu, kde se setkal se zástupci korejské vlády, opozice i klíčovými průmyslovými partnery. Hlavními tématy jednání byla právě dostavba Dukovan. „Cíl zapojení českého průmyslu do dostavby ze 60 % jsme si s korejskými partnery na jednáních potvrdili a přednesl jsem také požadavek na transparentní vymezení pro zapojení českého průmyslu z přibližně 30 % při podpisu EPC kontraktu včetně garancí korejské strany, například ve formě smluv o smlouvách budoucích či jiných ujednání, a představení jasné roadmap vedoucí k cíli 60% zapojení,“ řekl ministr po návratu ze Soulu.

Zástupci českého průmyslu ministrovy kroky k zapojení firem do výstavby ocenili na nedávné konferenci Czechia-Korea Nuclear Business, kterou v Praze uspořádala společnost KHNP a Team Korea. Čeští jaderní dodavatelé dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu svých služeb a jsou pro dané práce plně kvalifikovaní. Firmy také deklarovaly, že jsou připraveny splnit jakékoliv budoucí kvalitativní požadavky ze strany Team Korea.