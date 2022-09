Obor letí strmě kupředu – na mezinárodní vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, známá pod zkratkou VOD-KA, otevře návštěvníkům brány letňanského výstaviště PVA v květnu 2023. Po čtyřleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se zde opět sejdou firmy, odborníci i zájemci o obor z České republiky a zahraničí. Jaká očekávání má pořadatel akce, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), na to jsme se ptali jeho ředitele Viléma Žáka.

„Obor se vyvíjí obrovským tempem a poslední tři roky nejsou výjimkou. Absorbuje a uvádí do praxe řadu technologií, které by byly před pěti či deseti lety označeny jako sny. Kdybych před pár lety někomu řekl, že budeme vyhledávat havárie na vodovodní síti pomocí družic, tak by se pousmál. Nyní je to realita,“ říká v rozhovoru Vilém Žák.

Pane řediteli, co představuje mezinárodní výstava pro váš obor?

Tato mezinárodní výstava technologií, materiálů a služeb pravidelně láká na výstavní plochu přes deset tisíc návštěvníků. Předchozí akce konané v roce 2019 se zúčastnilo 371 firem z 28 zemí světa na ploše přes šest a půl tisíce metrů čtverečních. Firmy, zejména naši přidružení členové, mají možnost odprezentovat to nejlepší, co mohou oboru nabídnout, a novinky, které chtějí uvést na trh. Mají jedinečnou možnost setkat se tváří v tvář se svými potenciálními zákazníky a představit jim své produkty. Určitým, snad i kladným aspektem účasti je také setkání s konkurencí. Jde tedy rozlohou, počtem návštěvníků i významem o mimořádnou akci evropského charakteru.

Pandemie způsobila přestávku – jeden ročník se nekonal. Ovlivní nějak tato proluka nadcházející ročník?

Víceméně ne. Jen jsme si museli počkat. Spíše nás to přivedlo k myšlence založit novou konferenci VODAFORUM, určenou pro technický personál vodárenských společností. Letos na jaře jsme realizovali první ročník. V pořádání konference chceme pokračovat v letech, kdy se nebude konat vodohospodářská výstava. Každopádně v roce 2023 se můžeme těšit na mezinárodní výstavu VOD-KA tak, jak jsme zvyklí – tedy v Praze v Letňanech ve dnech 23. až 25. května.

A co současná situace na trhu – nedotkne se vás?

Samozřejmě víme, že covid v kombinaci se současnou ekonomickou situací, tedy inflací, strmým vývojem cen energií a růstem snad všeho, včetně poplatku za vystavování, se může nějakým způsobem dotknout i zájmu o výstavu. Doufáme však, že to nebude fatální a jako vždy se na výstavišti sejdeme v plném počtu. I úspěšný americký továrník Ford řekl, že pokud by měl poslední dolar, utratí jej za reklamu. Věřím, že ti, kdo mají co vystavovat, tam budou a my se na ně těšíme.

Poslední tři roky jsou velmi problematické pro jakýkoli výzkum, vývoj technologií a jejich implementaci do praxe. Týká se to i vodárenství? Bude tedy co vystavovat?

Často mám pocit, že obor vodárenství je pro běžného člověka tak trochu stranou zájmu. Voda teče, kdykoliv se otočí kohoutkem, záchod splachuje, … prostě vše funguje, jak má. Nikdo tak vlastně nemá potřebu starat se o to, proč tomu tak je. Nicméně obor se vyvíjí obrovským tempem a poslední tři roky nejsou výjimkou. Absorbuje a uvádí do praxe řadu technologií, které by byly před pěti deseti lety označeny jako sny. Kdybych před pár lety někomu řekl, že budeme vyhledávat havárie na vodovodní síti pomocí družic, tak by se pousmál. Nyní je to realita. A to je jen jedna z mnoha aktuálních technologií. Na světlo světa čeká mnoho nových, ve vodárenství uplatnitelných inovací. Z tohoto pohledu nemám žádné obavy. Jsem přesvědčen, že firmy mají co představit a že to také v květnu příštího roku na mezinárodní výstavě předvedou.

Pojďme se ještě zastavit u vás. SOVAK sdružuje nejvýznamnější vodárenské společnosti České republiky. O jaké firmy jde?

Naše sdružení má dva typy členů. Řádní členové vyrábějí či distribuují pitnou vodu nebo odvádějí a čistí odpadní vody. Přidružení členové jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které dodávají vodárenským společnostem technologie, služby, materiál a další. Důležité jsou pro nás obě supiny. Bez dodavatelů, tedy přidružených členů, by obor nemohl fungovat.