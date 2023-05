Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy se stal Jan Rafaj

Zástupci členů Svazu průmyslu a dopravy ČR dnes na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na následující čtyřleté období. Svaz povede Jan Rafaj, který po 12 letech ve funkci vystřídá Jaroslava Hanáka.

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR si po čtyřech letech zvolili nové představenstvo na období 2023 až 2027. Prezidentem byl zvolen 60 procenty hlasů Jan Rafaj. V prezidiu Svazu ho doplní 6 viceprezidentů.

„Rád bych poděkoval všem delegátům, kteří mě zvolili. Je to pro mě velký závazek a zároveň čest převzít tento post po Jaroslavu Hanákovi, který předchozích 12 let Svaz průmyslu a dopravy skvěle vedl. Na další čtyři roky si Svaz zvolil kontinuitu, vyváženost a proevropský přístup. Během svého prezidentského období se chci zaměřit na pět priorit, které ode mne zazněly již v předvolebním období. Jsou to finální český produkt, Green deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Budu dělat vše pro to, aby český průmysl neztrácel svou konkurenceschopnost a udržel si své dobré jméno ve světě,“ říká Jan Rafaj, nově zvolený prezident.

Jan Rafaj je jednatelem ostravské společnosti Heimstaden Czech, největšího poskytovatele nájemního bydlení v Česku. Od roku 2011 byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Ve druhém kole volby prezidenta Svazu průmyslu a dopravy porazil Mirka Topolánka a ve funkci tak vystřídal Jaroslava Hanáka, který se rozhodl již znovu nekandidovat.

„Nový prezident přebírá Svaz v době, kdy je nejhorší situace v oblasti veřejných financí. Není ještě definitivně dořešená energetická krize a není jasno, jak se bude hýbat křivka inflace. Pro nového prezidenta, ale i představenstvo a sekretariát, to bude nesmírně těžké. Všechno budou muset směřovat k tomu, aby věděli, kam přesně mají Svaz i samotný průmysl vést, jak zajistit co největší předvídatelnost a jak udělat potřebnou reformu ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu. Věřím, že to společně se současným kvalitním sekretariátem zvládnou,“ říká Jaroslav Hanák.