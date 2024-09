NO-DIG 2024: Konference o bezvýkopových pracích opět v Táboře

Již po 29. se na konferenci setkává širší odborná veřejnost, které se z různých pohledů týkají bezvýkopové práce. Po loňském veleúspěšném ročníku zůstal ten letošní opět v Táboře.

Konferenci každoročně pořádá Česká společnost pro bezvýkopové technologie prostřednictvím organizátora, společnosti Exponex, s.r.o.

Hned úvodní panelová diskuze otevřela pro tento obor problematické téma. Panelisté prodiskutovali rizika, která jsou spojena s bezvýkopovými pracemi a jak se s nimi vypořádat či lépe, jak jim předejít.

„Rizika spojená s bezvýkopovými pracemi nejsou jiná, než u všech jiných staveb. Je to otázka kvalitního geologického průzkumu, kvalitní přípravy a co nejlepší znalosti místních okolností,“ říká Kateřina Kohoutová z Pražské vodohospodářské společnosti a dodává: „Valná většina projektů, které děláme, mají všechny nějaký, byť třeba jen malý, podíl bezvýkopových prací.“

Panelisté zmínili několik projektů v různých městech, které vznikly za různých okolností. Byla připomenuta například Ostrava nebo táborský projekt pod místním nádražím, přesto se diskuze vrátila zpět do Prahy. Jan Barták ze společnosti GasNet Služby, s.r.o. označil nové projekty, nové stavby v hlavním městě za sebevraždu a ve spojitosti s naší metropolí souhlasil s využitím výkopových prací pouze v oblasti sanací. S tímto názorem nesouhlasil Karel Franczyk, z CzSTT, který označil bezvýkopové práce za bezproblémové v případě že se využije institutu FIDIC.

FIDIC je jakýsi plán, či návod na řešení nepředpokládaných událostí. Jde o recept, jak se budou řešit situace, o kterých se předem s jistotou neví, že nastanou, ale nastat mohou. V projektech, kde FIDIC chybí a nastanou mimořádné situace, tam se stavba prodražuje a neúměrně prodlužuje. Není to příjemné pro zhotovitele ani pro investora.

Bezvýkopové práce mají opodstatnění téměř ve všech možných případech. Všude tam, kde jsou výkopové práce obtěžujícím elementem - třeba v dopravě ve městech a obcích, nebo i při výstavbě úplně nové infrastruktury v oblastech, kde se výkopy nevyplatí, jsou bezvýkopové technologie žádoucí.

Smluvní podmínky jsou užším místem celého projektu, protože bezvýkopové práce jsou náchylnější k výskytu nepředpokládaných okolností, ale dnes již existují nástroje, které tato rizika eliminují a dá se jim předejít. Například využitím již zmiňovaného FIDIC.

Česká republika se vyznačuje velkým množstvím „dlouhodobého majetku“. Věda a výzkum jdou mílovými kroky kupředu a to, co nešlo před deseti lety, lze dnes již bezvýkopovou technologií řešit. „Je ale nutné využívat tyto technologie s rozumem. Existuje mnoho okolností, během kterých se bezvýkopové práce prostě nevyplatí, nebo jsou nešikovné. Je nutné přemýšlet,“ říká Marek Červenka z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.