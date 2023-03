Německo chce do roku 2030 za pomocí aukcí postavit 25 GW plynových elektráren

Ministr hospodářství Robert Habeck uvedl, že Německo bude využívat aukce k zajištění výstavby nových plynových elektráren. Ty budou nezbytné pro zajištění dodávek elektřiny v době, kdy obnovitelné zdroje energie nevyrábí dostatek elektřiny.

"Postavíme elektrárny, které budeme potřebovat pro období, kdy vítr a slunce nebudou poskytovat dostatek elektřiny,"řekl ministr při prezentaci zprávy o pokroku země v přechodu na klimatickou neutralitu.

Německo plánuje významně navýšit instalovaný výkon větrných a solárních elektráren, aby dosáhlo svého cíle do roku 2030 vyrábět 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Současně budou ze systému postupně vyřazeny uhelné a jaderné elektrárny. Plynové elektrárny, které lze později provozovat i na vodík, proto hrají ústřední roli jako záložní zdroje.

Vládní strany ve své koaliční smlouvě uvedly, že k doplnění výroby elektřiny z OZE je zapotřebí několik nových plynových bloků, ale německý energetické společnosti dlouhodobě upozorňují, že mají jen malou motivaci k jejich výstavbě. Výstavba a provoz nové elektrárny, která by byla za tržních podmínek profitabilní jen po malou část roku, se totiž nevyplatí.

Za udržování plynových elektráren v pohotovosti by se tak muselo platit, a ne pouze za vyrobenou elektřinu, uvádí společnosti. Dle koaliční smlouvy měly být konkrétní návrhy řešení tohoto problému vypracovány již v roce 2022. K tomu však vzhledem k velkým problémům v oblasti energetické politiky, které vyplynuly z války na Ukrajině, nedošlo.

Nyní se řešení konkretizuje a podle vyjádření Habecka mají být pro podporu plynových elektráren zřízeny aukce. Německo aukce využívá k rozvoji větrných a solárních elektráren, ve kterých společnosti soutěží provozní podporu na výrobu elektřiny z těchto zdrojů.

"Již nyní existují nástroje, které můžeme využít, a vytvoříme další, tak, abychom do roku 2030 vytvořili přibližně 25 GW dodatečné výrobní kapacity alternativní k uhelným elektrárnám," uvedl Habeck. Podmínkou podpory má být, aby tyto zdroje byly připraveny využívat vodík, jakmile to bude možné, dodal Habeck. Německá vláda má nyní do léta předložit "strategii pro elektrárny".

Transformace německé energetiky je podle Habecka na dobré cestě

Podle Habecka to celkově s transformací Německa na klimaticky neutrální energetický systém do roku 2045 vypadá nadějně, protože země již "prošla údolím", pokud jde o rozšiřování větrných a solárních elektráren. "Solární energie se jednoznačně zvedá a jsem si jist, že můžeme dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. … U větrné energie na pevnině vidíme jasný trend, že ještě není na dostatečné úrovni," dodal Habeck.

Cíle Německa jsou však velice ambiciózní a země bude muset v rozvoji větrných a solárních elektráren významně přidat. Pro dosažení svých cílů bude muset Německo od roku 2026 přidávat 22 GW fotovoltaických elektráren ročně, což je trojnásobek přírůstku v loňském roce.

Podobně ambiciózní jsou plány Německa v rozvoji větrných elektráren. Od roku 2025 bude země pro dosažení svých cílů potřebovat dvojnásobek dosavadního maximálního přírůstku z roku 2017 a v letech 2029 a 2030 bezprecedentní rozvoj offshore větrných elektráren.

Ve zprávě ministerstva nazvané "Klimaticky neutrální obnova prosperity" se uvádí, že vláda dokázala rychle reagovat na energetickou krizi vyvolanou válkou Ruska proti Ukrajině a podařilo se jí zajistit dodávky, stabilizovat ekonomiku a ulevit obyvatelstvu.

Dalším krokem je diskuse o způsobech, jak obnovit hospodářskou prosperitu Německa a zároveň chránit klima. Vedle rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, rozvoje sítí, vodíkového hospodářství a přechodu na vytápění klade vláda jasný důraz na dekarbonizaci průmyslu.