Největší česká baterie ve Vítkovicích zahájila ostrý provoz

Největší bateriový systém České republiky začíná fungovat. Zařízení pracující ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra postavila v ostravských Vítkovicích společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. Baterie je výkonem 10 MW o více než 30 % větší než současný lídr trhu. Pojme energii pokrývající denní spotřebu 1 300 domácností a současně přispívá ke stabilizaci sítě i k zajištění požadovaných parametrů elektřiny. Díky unikátní konstrukci bez vnitřní chodbičky má oproti standardním akumulátorům o 20 procent vyšší kapacitu. ČEZ tak naplňuje jeden z cílů oznámených ve strategii Čistá Energie Zítřka: postavit do roku 2030 úložiště energie o výkonu 300 MW a podpořit transformaci české energetiky.

„Podobně jako v celé Evropě a České republice se i výroba elektřiny i tepla v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech od základu změní. Využívání uhlí v energetice postupně skončí a my ho musíme nahradit. Jedním z pilířů prosperity našeho kraje zůstává průmysl a naším úkolem je, aby touto transformací prošel posílen. Jsme rádi, že první kroky na této cestě můžeme vidět už dnes. V kraji vznikají nové fotovoltaické a větrné elektrárny, které budou zajišťovat bezemisní elektřinu: Pro ně potřebujeme ale i baterie, které by stabilizovaly elektrickou síť. Právě spuštěná baterie ve Vítkovicích je vůbec největší v České republice a jsem hrdý na to, že vznikla právě v Moravskoslezském kraji,“ říká Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje.

„Dekarbonizace české energetiky je v plném proudu a my se na této historické přeměně podílíme na všech úrovních. Cílem Skupiny ČEZ je do roku 2030 postavit 6000 MW v obnovitelných zdrojích a také 300 MW v akumulaci. Největší baterie České republiky ve Vítkovicích je jen začátkem, další systémy nyní připravujeme. Pro zákazníky ČEZ ESCO z řad firem, měst a obcí zase stavíme menší ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními, které jim umožní ušetřit a zvýšit energetickou nezávislost. Jeden z největších projektů energetických úspor v Česku realizujeme v Havířově a v Moravskoslezském kraji také budujeme pro naše zákazníky fotovoltaické elektrárny,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Největší baterie v ČR je symbolickým završením velké modernizace, která připravuje celý areál Energocentra pro fungování v podmínkách moderní energetiky. V posledních letech tu za cca 140 mil. Kč postavili např. novou ekologickou kotelnu se třemi kotly a s kogeneračními jednotkami. Tyto ekologické zdroje snížily roční emise oxidů síry o 100 % (410 tun), oxidů dusíku o 93 % (288 tun), tuhých znečišťujících látek o 96 % (5,8 tuny) a CO2 o 81 % (109 tisíc tun. Na tuto etapu nyní navázala instalace šesti 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů na místě elektrofiltrů zrušených uhelných kotlů.

Stavbě předcházely demolice železobetonových staveb a přeložky kabelového vedení, naopak kryt civilní obrany pro tři sta lidí v těsné blízkosti nové baterie zůstal zachován. Následovalo vybudování retenčních nádrží, základových konstrukcí a zpevněných ploch pro umístění kontejnerů. Stavbu završily instalace vysoko a nízkonapěťových technologií a pokládka atypických kabelových tras.

„Jsme rádi, že právě Ostrava má aktuálně největší bateriový systém v republice a věříme, že budeme inspirací i pro další místa. Pro nás je tento projekt velmi důležitý, protože je dalším garantem stabilní dodávky Energocentra pro průmysl, veřejnou správu i domácnosti v celé ostravské aglomeraci. Zdejší elektrárna dodává elektřinu, zemní plyn, teplo, vodu a stlačený vzduch například pro Třinecké železárny, Vítkovice Holding nebo Vítkovickou Nemocnici,“ říká Jan Dohnal, primátor Ostravy.

„Nový akumulační systém ve Vítkovicích pracuje ve vazbě s moderními plynovými zdroji, které ho nabíjejí. Baterie zajišťuje především tzv. primární regulaci frekvence, při výkyvech frekvence se tak postará o to, aby tento důležitý kvalitativní parametr dodávky energie byl u všech spotřebitelů stejný,“ říká Martin Václavek, ředitel ČEZ Energo, která bude baterii provozovat.

V praxi při poklesu frekvence v síti pod 50 Hz začne baterie v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat. Celá sestava má 40 bateriových racků s 1 360 moduly, tři chladiče a stejný počet transformátorů. Hmotnost jednoho modulu je asi 70 kg, a na místě je tak téměř 95 tun lithiových baterií.

Na dodávce a zprovoznění bateriového systému se podílela tuzemská společnost IBG Česko, která má v oblasti bateriových úložišť dlouholeté zkušenosti. „Máme za sebou instalaci několika úspěšně fungujících velkokapacitních bateriových systémů v České republice včetně baterie ČEZ v Tušimicích, českého průkopníka v poskytování podpůrných služeb. Přesto byla zakázka pro Vítkovice velkou výzvou z pohledu integrace velkého bateriového systému do prostorem komplikovaného a omezeného industriálního areálu Vítkovické teplárny,“ říká Aleš Zázvorka, generální ředitel IBG Česko.