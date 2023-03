Nejenom Česko má se současnou podobou návrhu EURO 7 problém

Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko mají výhrady k současné podobě návrhu nové emisní normy EURO 7 a budou požadovat odložení její účinnosti a některé země i zmírnění jejich parametrů. To je hlavní závěr jednání ministrů dopravy ve Štrasburku, které svolal český ministr dopravy Martin Kupka.

„Od představení návrhu emisní normy EURO 7 intenzivně jednáme s ostatními zeměmi a stále jasněji se ukazuje, že je zde silná koalice podobně smýšlejících států, které mají se současnou podobou návrhu EURO 7 problém. Dnešní jednání je důležité pro další koordinaci našeho společného úsilí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává:

„Shodli jsme se na některých základní požadavcích, jakým směrem chceme návrh normy upravit. V následujících dnech připravíme společný dokument s našimi hlavními připomínkami, se kterým následně seznámíme Evropskou komisi a další členské státy. Naším společným cílem je změnit podobu EURO 7 tak, aby byla pro evropský automobilový trh splnitelná, nebude ho poškozovat vůči ostatním světovým konkurentům a zároveň nebude představovat medvědí službu životnímu prostředí a snaze snižovat emise z dopravy.“

Jednající země mají výhrady především proti navrženým datům účinnosti, kdy zejména pro osobní a lehká užitková vozidla neposkytují dostatečný čas na vývoj a adaptaci výroby. Navržené dva roky na zavedení normy také neodpovídají tomu, že právní rámec bude úplný až po přijetí příslušných prováděcích předpisů. „Česká republika navrhuje lhůtu 4 let mezi přijetím posledního prováděcího dokumentu a datem, kdy norma vejde v účinnost. Automobilový průmyslu musí mít čas se připravit,“ uvedl ministr Kupka.

Ministři se dále shodli, že samotné odložení účinnosti neřeší některé problematické technické aspekty normy. Některé navrhované metody měření nejsou známy, navíc naráží na technologické možnosti dnešních automobilů. „Nyní neexistuje spolehlivá a dostupná technologie, která by umožnila měřit například emise z brzd nebo není vyvinut palubní monitorovací systém, takzvaná aplikace On-Board-Monitoring, která by v reálném čase měřila emise vozidla,“ doplňuje ministr Kupka.

Nutnost přijmout tato opatření by mohla vést k zásadnímu omezení výroby nových modelů vozidel, jejich skokovému zdražení a tím pádem k dalšímu zastarávání vozového parku v Evropě s negativním dopadem na životní prostředí, ale i bezpečnost silničního provozu.

Česká republika dlouhodobě říká své připomínky k návrhu normy EURO 7. Ještě před jejím vydáním tlumočil český negativní postoj k ní ministr dopravy Martin Kupka eurokomisaři pro vnitřní trh Bretonovi. O konkrétních výhradách s ním pak znovu jednal v Bruselu 10. února. Česká vláda byla jednou z prvních, která přijala národní pozic vůči EURO 7, a to ještě v prosinci loňského roku. Ministr dopravy Kupka také vedl řadu bilaterálních jednání i během společného zasedání evropských ministrů dopravy ve Stockholmu na konci února. Průběžně probíhá i jednání na úrovní bruselských velvyslanců. Zástupci států se dohodli na koordinovaném postupu při přípravě společného dokumentu, který by měl shrnout hlavní požadavky zemí na změnu normy EURO 7 směrem k Evropské komisi. Ten by měl být hotový během pár dní a následně s ním bude seznámena Evropská komise i další členské státy.