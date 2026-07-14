Nejčastější mýty o elektroodpadu: Víte, co se děje s vysloužilými spotřebiči?

O elektroodpadu stále koluje řada zažitých představ, které neodpovídají skutečnosti. Lidé často nevědí, kam vysloužilé spotřebiče patří, co se s nimi děje po odevzdání, nebo proč je důležité je správně třídit. Při odborném zpracování se z nich získávají cenné suroviny, které se vracejí zpět do výroby, zatímco nebezpečné části jsou bezpečně odstraněny nebo speciálně zpracovány.
Dobrým příkladem je recyklace praček. Ve specializovaných provozech jednotlivé součásti systematicky demontují a třídí na samostatné materiálové frakce. Odděluje se například železo, hliník, měď, nerezová ocel, sklo, elektronické součásti i různé druhy plastů. Zpracovatelé odstraňují celé části spotřebiče vyrobené z jednoho materiálu, například plastové kryty, hadice, plastové části bubnu. Díky tomu mohou být získané materiály znovu využity jako kvalitní druhotné suroviny pro další výrobu bez nutnosti následné separace. Každá tuna správně vytříděného a recyklovaného elektroodpadu navíc podle výpočtů ušetří přibližně 10,36 tuny emisí CO₂.
Mýtus 1: Třídění elektroodpadu nemá smysl
Mnoho lidí si myslí, že vytříděný elektroodpad stejně skončí na jedné hromadě. Ve skutečnosti je to právě naopak. Po odevzdání do systému zpětného odběru putují spotřebiče do specializovaných zpracovatelských závodů, kde se pečlivě rozebírají a třídí na jednotlivé materiály. Díky tomu lze získat železo, hliník, měď, sklo, plasty i další suroviny, které se vracejí zpět do výroby. Recyklované materiály se mohou podílet až z 60 % na výrobě nových produktů v závislosti na typu výrobku a použité surovině.
Mýtus 2: Starý spotřebič může skončit v běžné popelnici
Vysloužilé elektrospotřebiče do směsného odpadu nepatří. Některé součásti elektrozařízení vyžadují odborné zpracování, aby nemohly ohrozit životní prostředí. Kromě ztráty cenných surovin však nesprávně odložený elektroodpad představuje také bezpečnostní riziko. Zejména zařízení obsahující lithiové baterie mohou být při svozu v popelářských vozech nebo během další manipulace díky poškození zdrojem požáru. Proto je důležité odevzdávat elektrozařízení na sběrná místa systému zpětného odběru, kde bude bezpečně a odborně zpracováno.
Mýtus 3: Plastové hračky s baterií nejsou elektroodpad
Každá hračka, která obsahuje baterii nebo jiný elektrický či elektronický prvek, patří po skončení své životnosti do systému zpětného odběru elektrozařízení. Nenechejme se ovlivnit faktem, že dětská hračka je podle předpisů bezpečná. Z pohledu recyklace se jedná pořád o elektrospotřebič, a tak se s ním musí i zacházet. Díky správné recyklaci lze využít většinu použitých materiálů a zajistit bezpečné zpracování všech součástí hračky.
Mýtus 4: Vysloužilý spotřebič si musím odvézt na sběrné místo sám
Mnoho lidí stále netuší, že pro odevzdání vysloužilého elektrospotřebiče nemusí vždy mířit do sběrného dvora nebo malého kontejneru. Elektrowin spolupracuje také se sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči, kteří v řadě obcí pomáhají se sběrem starého elektra. Díky této spolupráci se mohou lidé snadno zbavit nepotřebných spotřebičů a zajistit, že budou následně odborně recyklovány. Další možností je při koupi a dovozu nového spotřebiče prodejcem využít služby odvozu starého, a to bezplatně.
Mýtus 5: Elektroodpad tvoří jen velké spotřebiče, jako jsou lednice nebo pračky
Elektroodpadem nejsou pouze velké domácí spotřebiče. Patří sem také drobná elektronika, například nabíječky, fény, elektrické hračky, sluchátka, klávesnice nebo malé kuchyňské spotřebiče. Právě tyto drobné předměty často končí v běžném komunálním odpadu, přestože mohou obsahovat cenné materiály i součásti vyžadující speciální zpracování.
Recyklace elektroodpadu nezačíná ve zpracovatelském závodě, ale ve chvíli, kdy lidé správně odevzdají vysloužilý spotřebič. Jen tak je možné vrátit cenné materiály zpět do výroby a zajistit odborné zpracování všech jeho součástí. „Čím lépe budou lidé rozumět tomu, co se se spotřebiči po odevzdání skutečně děje, tím více elektrozařízení skončí tam, kde má, tedy v systému zpětného odběru, nikoliv v popelnici nebo odložená vedle kontejnerů,“ uzavírá Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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