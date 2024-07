Ne na úkor konkurenceschopnosti

Jako rovnováhu tří E: ekonomiky, ekologie a efektivity. Tak vnímá specialista na energetiku, společnost ORGREZ ECO význam pojmu „udržitelnost“. A s tímto principem ji také zavádí u svých zákazníků, energetických a průmyslových společností, měst a obcí.

Společnost navazuje na 65 let zkušeností skupiny firem, do které patří. Málokdo je tak pevně svázán s českou a slovenskou energetikou jako ORGREZ Group. Od padesátých let minulého století o ni pečuje, je partnerem hlavních energetických firem a subjektů. ORGREZ ECO, nejmladší ze skupiny, na této bohaté praxi v oblasti udržitelné energetiky, vývoje nových technologií a ochrany životního prostředí staví.

Navrhuje strategie a projekty, které jsou ekologicky šetrné a zároveň ekonomicky i technicky smysluplné. Pragmatické zavádění principů udržitelnosti ve společnostech, založené na práci s daty a praktické znalosti mnoha technologií a zařízení přibližují zakladatel společnosti a majitel celé skupiny ORGREZ Group, Vladimír Hlavinka spolu s generálním ředitelem ORGREZ ECO, Janem Hanusem.

Společnost se zabývá automatizovaným zpracováním dat, která následně používá pro řízení rizik a adaptaci na rizika vyplývající z ESG, taxonomie EU a dalších částí legislativy EU. Navrhuje a zavádí plány dekarbonizace, modernizuje a dekarbonizuje energetické systémy a teplárenství, projekty komunitní energetiky či odpadového hospodářství. Díky mnoha odborným pracovištím a laboratořím skupiny ORGREZ vypracovává odborná environmentální hodnocení. Při všech těchto službách vždy volí nejúčinnější dostupné technologie a opatření, která mají co nejlepší reálný efekt pro dosažení enviromentální i ekonomické udržitelnosti.

Málokterá společnost je tak svázána s českou energetikou jako skupina ORGREZ.

ESG pragmaticky

Svou odpovědnost společnosti prokazují Zprávou o udržitelnosti, soustředěnou na tři oblasti: E – životní prostředí, S – sociální oblast, G – správa a řízení firmy. „Z pohledu financí, složitosti, rizik a časové náročnosti je nejobtížnější stanovit si reálné cíle v oblasti E a tyto pak naplnit. Snížit dopady podnikání na životní prostředí je přitom možné především redukcí uhlíkové stopy, šetrným využíváním surovin a energie či udržitelným nakládáním s odpadem. A přesně s těmito oblastmi má naše skupina mnohaleté zkušenosti,“ říká majitel ORGREZ Group a matador energetiky Vladimír Hlavinka.

ORGREZ ECO své zákazníky provází tvorbou strategie a implementací ESG principů tak, aby společnost plnila regulatorní požadavky, ale především tak, aby mělo udržitelné podnikání pozitivní dopad na ukazatele výkonnosti, aby byla společnost konkurenceschopná. „Na podnikání se díváme v ekologických, ekonomických i technických souvislostech a s dlouhodobým výhledem. Všechna opatření musí být kvantifikována v penězích, aby podnikání stále dávalo ekonomicky smysl,“ upřesňuje ředitel ORGREZ ECO, Jan Hanus.

Společnost disponuje experty na ESG reporting, ale také Taxonomy compliance, sběr a digitalizaci dat pro nefinanční reporting a plány dekorbanizace. Přidaná hodnota společnosti nekončí zpracováním dat a vydáním Zprávy o udržitelnosti, provází průmyslové společnosti i praktickou implementací a periodickou revizí navržené strategie.

Data místo pocitů

Za jeden z největších problémů experti ORGREZ ECO označují absenci dat a racionálních analýz, které by předcházely důležitým rozhodnutím o zvyšování udržitelnosti podnikání a investicím do ekologizace výroby a chodu průmyslových společností. „V praxi vidíme, že se vedení společností až příliš často rozhoduje na základě pocitů a domněnek. Firmy nemají správně nastaven sběr a zpracování dat pro ESG reporting a plány, nemají se tedy podle čeho kvalifikovaně rozhodovat. I to je proto jednou z důležitých oblastí aktivit ORGREZ ECO,“ upozorňuje Vladimír Hlavinka.

S pomocí digitalizace ORGREZ ECO připraví nefinanční reporting tak, aby byl cenově přijatelný a především od zákazníka vyžadoval minimální úsilí. Pomůže identifikovat všechna relevantní ESG data, zdrojové databáze a informační systémy, integruje všechna relevantní data. „Následně zákazníkům pomáháme nastavit role, odpovědnosti a workflow, včetně sledování plnění KPIs. Získaná data zpřístupníme v reportovacích nástrojích a v uživatelsky přívětivém analytickém rozhraní, které můžeme adaptovat na konkrétní standardy a hodnotící metriky a zejména je připravíme pro pravidelný nefinanční reporting a plnění ESG KPIs,“ upřesňuje Jan Hanus.

S měřením a snižováním vlivu průmyslových společností na životní prostředí má ORGREZ velké zkušenosti.

Plány dekarbonizace neohrožující konkurenceschopnost

Pro zajištění dlouhodobě udržitelného podnikání, financování, pojištění, získávání dotačních pobídek či úspěšnou prezentaci před akcionáři je nutné vedle ESG reportu disponovat i kvalitním plánem dekarbonizace. Ten nastavuje cíle udržitelnosti a prioritizuje jednotlivá opatření takovým způsobem, který je ekonomicky efektivní a tržně konkurenceschopný.

„Proto u zákazníků začínáme posouzením stávajícího chodu společnosti z hlediska spotřeby energie, využití materiálů, surovin a odpadů, dopadů na okolní prostředí a dalších důležitých ESG faktorů. Následně zpracováváme rozvahu při současném stavu společnosti, která slouží ke stanovení odhadu dosažení limitu, při kterém společnost již nebude splňovat požadované ESG parametry a zhorší se jí dostupnost financování,“ popisuje zakladatel ORGREZ ECO Vladimír Hlavinka.

Poté odborníci ORGREZ ECO vyberou oblasti, ve kterých je možné efektivně snižovat uhlíkovou stopu a zlepšovat další environmentální faktory, aniž by byla ohrožena konkurenceschopnost společnosti, sestaví přehled nejúčinnějších dostupných opatření. „Sestavíme modelaci byznys plánu v CAPEX i OPEX, zohledňující dožití stávajících technologií a následně společnost provedeme optimalizací modelu výroby a spotřeby. V posledním kroku formulujeme dlouhodobou vizi a strategii, ve které stanovíme realistické a dosažitelné ESG cíle, analyzujeme rizika, definujeme milníky a související klíčové investice pro dosažení klimatické neutrality a splnění dalších ESG parametrů a taxonomie EU,“ dodává Hlavinka.

Předvídatelné a cenově stabilní energetické systémy

Dlouhodobá přeměna energetiky směrem k obnovitelným zdrojům energie dramaticky mění hodnotu energií v čase. Moderní systémy výroby tepla, chladu a elektřiny jsou proto stále více navrhovány v kombinacích různých technologií a akumulace, které umějí reagovat na cenové výkyvy na trhu v řádu měsíců, dní, hodin a dnes již i čtvrthodin.

„Naší velkou předností je schopnost namodelovat a vyhodnotit celý energetický provoz, vyhodnotit jej ekonomicky i environmentálně a navrhnout plán provozování tak, aby byl systém předvídatelný a cenově stabilní,“ vysvětluje Jan Hanus. Experti ORGREZ ECO proto práci zahajují auditem reálných spotřeb energií u zákazníka a vyhodnocením potenciálu dosažení úspor. „Následně hledáme příležitosti pro optimalizaci provozu, které zajistí maximální odběr energie v cenově nejvýhodnějších hodinách. Až poté přistupujeme k vlastnímu návrhu přestavby, modernizace či nové výstavby energetického systému vyrábějícího teplo, chlad či elektřinu,“ dodává Hanus.

Energetický systém ORGREZ ECO navrhuje ve vhodné kombinaci, která balancuje mezi environmentální šetrností a ekonomickou udržitelností dle požadavků a možností zákazníka. Poradí si přitom s libovolným zdrojem energie, libovolným nosičem energie a typem akumulace. Společnost při návrhu zohledňuje také tarifní a kapacitní možnosti lokality, doporučuje a zajišťuje potřebné úpravy. Pro navržené energetické systémy navíc společnosti skupiny ORGREZ poskytují dlouhodobou podporu v oblasti projekčních prací, plánování a řízení provozu či pravidelné údržby.

ORGREZ disponuje řadou odborných pracovišť a akreditovaných laboratoří.

Environmentální hodnocení

Pro zajištění udržitelného provozu společnosti, zajištění financování a pojištění, získání dotační podpory či uplatnění jejich výrobků a služeb na trhu, je klíčové provádět příslušná environmentální hodnocení. ORGREZ ECO zajišťuje v úzké kooperaci celé skupiny ORGREZ širokou škálu služeb v oblasti analýzy, výpočtů a vyhodnocení pro environmetální ukazatele používané v reportech ESG, přípravě investičních záměrů, posudků pro různé instituce a investory či kalkulaci uhlíkových offsetů. Široká škála služeb v této oblasti zahrnuje environmentální prohlášení o produktu, posouzení životního cyklu, celkový životní uhlíkový cyklus či uhlíkové offsety.

Při tom všem si ORGREZ ECO zakládá na partnerství se zákazníky, vysoké odbornosti, kvalitě a inovacích. S každým zákazníkem, s každou zakázkou je totiž spojena nemalá odpovědnost – odpovědnost k více jak 65leté tradici a dobrému jménu značky.