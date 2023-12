Na rekultivacích lomu ČSA ukáží čas jedinečné sluneční hodiny

Skupina Sev.en Česká energie nainstalovala ve zrekultivované části lomu ČSA na Mostecku přírodní sluneční hodiny. Hodiny jsou umístěny na nejvyšším bodě rekultivací, které nabízí nejlepší přístup slunce. Ciferník hodin tvoří jediný kus kamene ve štěrkovém loži a jsou do něj vytesány potřebné linky a rysky sloužící k měření času. Další části ciferníku jsou vytvořeny ze dřeva stromů, které rostou na rekultivovaných plochách, a jsou usazeny okolo kamene. Hodiny fungují tak, že návštěvník se postaví na konkrétní místo ciferníku (podle roční doby) a jeho stín ukáže denní čas.

„Autorkou myšlenky slunečních hodin je rekultivátorka Ingrid Jarošová, která stojí za nejlepšími rekultivacemi provedenými v prostoru lomu ČSA. Velmi si vážíme toho, že bude za svou celoživotní práci oceněna rezortní medailí Jiřího Agricoly za zásluhy. Tou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český báňský úřad oceňují všechny, kteří se ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví,“ říká mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Za technickým návrhem hodin a provedením nutných propočtů stojí Libor Šindelář, ředitel společnosti Infotea ze skupiny Sev.en Česká energie. „Byla to pro mě zajímavá výzva. Výpočtům jsem se věnoval několik týdnů a nebylo to jen o práci u počítače. Musel jsem si zjistit celoroční pozici slunce na obloze a podívat se přímo do terénu na místo, kde budou hodiny umístěny. Chtěli jsme hodiny přesně pro danou lokalitu, ‚ušité‘ na míru našim rekultivacím, a nikoli jen opsat něco, co už někdo jiný spočítal a vymyslel pro jiné místo. Nejnáročnější byl především přesný výpočet místa pro vytesání rysek na kamennou desku hodin,“ vysvětluje Libor Šindelář.

Skupina Sev.en Česká energie je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Provozuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno, Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než milionu českých domácností.