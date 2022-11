MŽP přislíbilo, že připraví návrh zákona o zálohách

Ministerstvo životního prostředí vede odbornou debatu o možnostech povinného zálohování PET lahví a plechovek s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi. Brzy by mělo představit zastřešující návrh zákona o zálohách.

Ministerstvo pořádá k povinnému zálohování PET lahví a hliníkových plechovek pravidelně jednou za čtvrt roku kulaté stoly. Zatím ale nedospělo k žádnému konsensu, protože postoje jednotlivých sektorů se stále různí. "Na posledním z nich představila Iniciativa pro zálohování možnosti budoucího povinného systému zálohování nápojových obalů, který by měl zajistit alespoň 90% sběr nápojových obalů k recyklaci pro nápojové plechovky a PET lahve o objemu od 100 ml do 3 litrů. To zahrnuje nealkoholické nápoje mimo mléčné produkty a alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 %. Takto vysbíraný materiál by se stal majetkem správce systému, který by část využil a část nabídl na volném trhu," uvádí MŽP.

Dále během kulatého stolu prezentoval zástupce České asociace odpadového hospodářství analýzy současného stavu. Obalová společnost EKO-KOM představila aktuální stav sběru nápojových obalů a možnosti plnění cílů podle směrnice o jednorázových plastech. Své postoje prezentovali i zástupci obcí a měst nebo reprezentanti průmyslu. Právě samosprávy v debatě upozorňují na to, že kvůli zálohování vzroste finanční zátěž obcí, pro spotřebitele se sníží komfort při vracení nápojových obalů v obchodech a případně může dojít k poklesu míry třídění. Odpadové společnosti zase poukazují na případné snížení dostupnosti recyklovatelného materiálu, který by nemusel být dostupný na volném trhu pro další subjekty, jež standardně využívají recyklovaný PET ve svých výrobních procesech.

Ministerstvo životního prostředí k tomu uvádí, že je zodpovědné za plnění povinných cílů pro všechny odpady, obaly a jednorázové plasty, kterých je několik desítek. "Prioritou MŽP tedy je především snižování množství jednorázových obalů a celková prevence vzniku odpadů. Proto musí diskuze o možnostech zlepšování systému nakládání s odpady nebo zavádění povinného zálohování vybraných jednorázových plastových obalů vždy zohlednit plnění všech odpadových cílů," vysvětluje MŽP.

V tomto směru bude důležitý návrh nového nařízení o obalech a obalových odpadech, který představí Evropská komise na konci listopadu. Ten přinese řadu dalších aspektů, jako zcela nové cíle nebo nové povinnosti, které bude nutné vzít v potaz při diskusích o zavádění zálohového systému v České republice.

“MŽP je v otázce zálohování o několik kroků dopředu, návrh zákona o zálohách dá státu do rukou skvělý nástroj na využití dnešního odpadu jako v době energetické krize zvlášť cenného surovinového zdroje. Do budoucna tak budeme mít legislativně podchycené možné zálohování PETek, ale i jiných typů výrobků. Logicky se nabízí autobaterie nebo jiné produkty, které nyní končí mimo ČR a ne zpět u výrobce. To vidím jako velkou výzvu a velké plus,” říká nový ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Náměstek ministra pro řízení ochrany životního prostředí David Surý jej doplňuje: “Otázka k zálohám není ano, nebo ne, jde o to - jak? Ministerstvo připraví návrh, jak v ČR zavést zálohy tak, aby všichni účastníci stávajícího systému našli svou roli. Návrh zákona musí reflektovat a naplňovat aktuální Plán odpadového hospodářství a zároveň naší nové strategie – Cirkulární Česko 2040. Ministerstvo proto připraví obecný návrh zákona o zálohách, který celou problematiku komplexně zastřeší. PET obalu je pouze 1 % ze všech komunálních odpadů, proto považuji za vhodné vytvořit zákon, který bude umožňovat zálohovat produkty s delším životním cyklem. Koncept zákona v odpovídající době představíme podrobněji, v první řadě všem v odpadovém hospodářství zainteresovaným skupinám.”