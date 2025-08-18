MPO vyhlašuje Výzvu programu “Podpora projektové přípravy regenerací brownfieldů na podnikatelské využití“

Cílem programu je podpořit přípravu projektů regenerace brownfieldů ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést následně energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov.
Podmínkou čerpání dotace je, že každý podpořený projekt musí být do 10 let skutečně realizován, tedy dojde k jeho výstavbě nebo rekonstrukci. Zregenerované objekty budou využity z min. 50 % na podnikání, možná je i výstavba obecních bytů.
O podporu mohou žádat obce, městské části a kraje z celé ČR.
Žadatelé mohou využít alokaci ve výši 200 mil. Kč.
Žádosti je možné podávat od 15. 8. 2025.
Aktualizace 14.8.2025- Předmětem aktualizace Výzvy je oprava technických a administrativních nepřesností v dokumentech Výzvy - příloha 1, 2 a 3. Rovněž jsou vložena častná prohlášení v editovatelné podobě - příloha č. 4, 5 a 6.
- Výzva I - aktualizace[pdf, 246 kB]
- Příloha č. 1 - Podporované aktivity aktualizace[pdf, 164 kB]
- Příloha č. 2 - Administrace žádosti aktualizace[pdf, 151 kB]
- Příloha č. 3 - Formuláře a přílohy žádosti aktualizace[pdf, 260 kB]
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení DPH aktualizace[docx, 41 kB]
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení de minimis aktualizace[docx, 67 kB]
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení aktualizace[docx, 394 kB]
- Příloha č. 7 - Dokumentace programu[pdf, 625 kB]
- Výzva I[pdf, 487 kB]
- Příloha č. 1 - Podporované aktivity[pdf, 164 kB]
- Příloha č. 2 - Administrace žádosti[pdf, 151 kB]
- Příloha č. 3 - Formuláře a přílohy žádosti[docx, 67 kB]
- Příloha č. 4- Čestné prohlášení DPH[pdf, 143 kB]
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení de minimis[pdf, 163 kB]
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení[pdf, 156 kB]
