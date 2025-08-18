2/2025

MPO vyhlašuje Výzvu programu “Podpora projektové přípravy regenerací brownfieldů na podnikatelské využití“

18. 8. 2025| zdroj: MPO0

old-factory-5090636_640
zdroj: pixabay

Cílem programu je podpořit přípravu projektů regenerace brownfieldů ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést následně energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov.

Podmínkou čerpání dotace je, že každý podpořený projekt musí být do 10 let skutečně realizován, tedy dojde k jeho výstavbě nebo rekonstrukci. Zregenerované objekty budou využity z min. 50 % na podnikání, možná je i výstavba obecních bytů. 

O podporu mohou žádat obce, městské části a kraje z celé ČR.

Žadatelé mohou využít alokaci ve výši 200 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat od 15. 8. 2025.

Aktualizace 14.8.2025- Předmětem aktualizace Výzvy je oprava technických a administrativních nepřesností v dokumentech Výzvy - příloha 1, 2 a 3. Rovněž jsou vložena častná prohlášení v editovatelné podobě - příloha č. 4, 5 a 6.

