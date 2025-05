MPO komentuje výsledky průmyslu a stavebnictví za březen 2025

„V březnu průmyslová produkce opět meziročně vzrostla. Růst byl nejvýznamnější opět v odvětví výroby nábytku. Naopak značný propad zaznamenala výroba usní a souvisejících výrobků, a také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a klesla také výroba motorových vozidel.

Pozitivní zprávou je, že tržby z průmyslové činnosti meziročně vzrostly, stejně jako hodnota nových průmyslových zakázek. Přetrvávající negativní vliv na domácí průmysl má nepříznivý vývoj v Německu a také nejistota na světových trzích umocněná probíhající obchodní válkou. Index nákupních manažerů výroby zaznamenal opět nárůst, ale i tak přetrvává negativní vnímání.“ uvedl vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický.

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla, a to o 1,4 %, když zpracovatelský průmysl, oproti minulému měsíci zaznamenal růst o 0,5 %. Těžba a dobývání klesly o 3,7 % a odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zaznamenalo nárůst o 12,7 %, a to díky nízké srovnávací základně z března 2024. Meziměsíčně objem produkce vzrostl o 0,4 %. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu i těžbě a dobývání. Naopak odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu kleslo.

Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl, a to o 0,5 %. Pokles vykázalo 11 z 22 odvětví, což je ve srovnání s minulým měsícem horší výsledek. Významně, tj. dvouciferně, klesla dvě odvětví, a to výroba usní a souvisejících výrobků a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Nejvýraznější růst naopak vykázalo odvětví výroby nábytku, které rostlo dvouciferně. Dále významněji vzrostla odvětví opravy a instalace strojů a výroba strojů a zařízení.

Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční nárůst o 0,9 %. Zakázky ze zahraničí i ty tuzemské shodně vzrostly o 0,9 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 0,1 %, když tržby z tuzemska klesly o 2,1 % a tržby z přímého vývozu vzrostly o 1,9 %. Ceny průmyslových výrobců v březnu opět meziročně klesly podruhé v řadě a poprvé po 12 měsících, a to konkrétně o 0,3 %. Průmyslová výroba v Německu v únoru 2025 zaznamenala významnější propad jak v minulém měsíci, a to o 3,7 %. Výhled pro Německou ekonomiku je tak stále pesimistický, což se negativně promítá také do domácí ekonomiky.

Český zpracovatelský sektor se držel i v dubnu v útlumu pod prahem růstu, ale jen mírně. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) se zvýšil z březnových 48,3 bodu na dubnových 48,9 a jedná se o nejvyšší údaj od června 2022. I když se jedná o pozitivní zprávu, tak negativní vnímání v českém zpracovatelském sektoru přetrvává již skoro tři roky. Produkce znovu poklesla, ale tento pokles byl nejnižší za posledních třicet pět měsíců. Nové zakázky poprvé od února 2022 rostou, což je velmi pozitivní zpráva. Poptávka vykazovala známky oživení, zatímco nové exportní zakázky klesly, a to především kvůli nejistotě na světových trzích. Míra inflace se oproti předchozímu měsíci zvolnila. Ceny vstupů rostly již patnáctý měsíc v řadě. Znovu došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců. Důvěra ohledně budoucího výhledu byla optimistická, ale nejnižší za poslední čtyři měsíce.

Bariéru růstu firem nadále představují nedostatečná poptávka i nedostatek zaměstnanců. Průmyslová produkce byla v 1. čtvrtletí 2025 reálně mezičtvrtletně vyšší o 1,5 %, meziročně vzrostla o 0,7 %. Produkce zpracovatelského průmyslu meziročně mírně klesla. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce hospodářství Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v březnu znovu vzrostla, a to již pátý měsíc v řadě. Přispělo k tomu jak inženýrské, tak i pozemní stavitelství. Pozitivní zprávou je, že výhled odvětví se oproti předchozímu měsíci opět zvýšil.“

Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 12,1 %, jelikož produkce v inženýrském stavitelství zaznamenala nárůst o 16,2 % a pozemní stavitelství vzrostlo o 10,4 %. Počet zahájených bytů zaznamenalo meziroční nárůst o 15,9 % na 3 137, zatímco počet dokončených bytů vzrostl o 44,7 % na 3 699.Stavební úřady vydaly meziročně o 18,6 % méně stavebních povolení a jejich orientační hodnota klesla o 37,2 % na 41,2 mld. Kč.

Saldo indexu důvěry ve stavebnictví se v dubnu 2025 meziměsíčně drobně zvýšilo na hodnotu ‑2,5. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích ve srovnání s předchozím měsícem mírně kleslo. Meziměsíčně také trochu kleslo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Také klesl počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší.

Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále nedostatek zaměstnanců, nedostatečná poptávka a nedostatek materiálu. Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2025 meziročně vzrostla o 7,4 % a přispěly k tomu oba segmenty, mezičtvrtletně byla produkce vyšší o 3,4 %.