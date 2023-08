Možnosti finanční podpory provozovatelů zařízení v režimu integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční podporu prostřednictvím celé řady programů, a to jak národních, tak evropských. Všechny tyto programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v rámci EU. Z těchto programů, které se týkají zařízení s integrovaným povolením a zahrnují uplatňování nejlepších dostupných technik, inovativních technologií a dodržování emisních limitů, jsou zejména relevantní Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Modernizační fond. Programy jsou administrativně spravovány Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a lze využít rovněž programů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podmínky pro čerpání dotací

Pro projekty, které jsou oprávněny k veřejné podpoře, mohou platit specifická pravidla pro způsobilost výdajů, která se liší od pravidel pro projekty, jež nejsou podporovány veřejnými prostředky. To je způsobeno jednak požadavky na motivující vliv podpory a jednak specifickým určením způsobilých výdajů u podpor, které spadají pod oddíl 7 Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).

Toto platí zvláště pro podporu na ochranu životního prostředí (čl. 36 a 37), podle které je třeba posuzovat projekty týkající se zařízení. Konkrétně je třeba zjistit, zda se jedná o investiční podporu, která podnikům umožní uplatňovat přísnější environmentální normy než normy stanovené Evropskou unií, nebo podporu na přizpůsobení se budoucím normám Evropské unie (plnění závěrů o nejlepších dostupných technikách minimálně 1 rok před termínem k jejich implementaci).

OPŽP 2021–2027

Tento program je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. V jeho třetím programovém období (2021–2027) Česká republika obdrží z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun. Co se týče průmyslových zařízení, program se zaměřuje na následující cíle:

Zlepšení kvality ovzduší;

Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů;

Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor;

Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jedním z konkrétních opatření pro dosažení uvedených cílů pro zařízení s integrovaným povolením je Opatření 1.6.6 – Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek, včetně pořízení on-line systémů pro jejich prezentaci. Během realizace tohoto opatření budou podporovány následující projekty:

Pořízení nebo náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí;

Pořízení systémů pro on-line prezentaci výstupů z kontinuálního měření emisí.

Monitorovací systém určený k sledování emisí znečišťujících látek do ovzduší musí sloužit k monitorování dodržování emisních limitů stanovených zákonem o ochraně ovzduší a zákonem o integrované prevenci.

V současné době je výzva pro konkrétní projekty připravována. Aktuální informace k výzvám naleznete na stránkách OPŽP.

Mezi existující nástroje patří inovativní finanční nástroj ve formě půjčky, která může pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů. Kromě toho je možné žádat i o doplňkovou dotaci, která může pokrýt až čtvrtinu celkových nákladů na projekt. Pro podporu zvýhodněných půjček byla v pilotní výzvě (1/2017 IFN) vyčleněna částka 280 milionů korun. Ohledně vhodného programu a možností využití půjčky je možné využít poradenství Státního fondu životního prostředí. Podrobnější informace naleznete zde.

Modernizační fond

Modernizační fond má za cíl v období let 2021 až 2030 podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Díky tomu bude dosaženo rychlejšího přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Tento fond podporuje projekty, které přispívají k dosažení cílů snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Tato podpora z fondu doplňuje finanční prostředky z operačních programů. Cílem je minimalizovat překrývání jednotlivých programů a současně zajistit, aby podpora byla dostupná co nejširšímu spektru žadatelů a jejich technologických řešení.

Aktuální výzvy na Modernizační fond jsou uvedeny na stránkách SFŽP.

Dalším programem pro získání finančních prostředků pro průmyslová zařízení je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem OP TAK je podporovat inovace a rozvoj průmyslu, robotizaci, zefektivnění výroby, implementaci energeticky úsporných opatření a další. Aktuální výzvy jsou uvedeny na stránkách OP TAK.

Pro průmyslové činnosti lze v různé míře využít i další programy, financované z evropských zdrojů, zahrnující program LIFE, Národní program Životní prostředí a Národní plán obnovy. Mezi tyto programy také patří Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027, který se zaměřuje na odchod od těžby uhlí v regionech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Kromě toho jsou existující programy zaměřené na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou program Nová zelená úsporám a program na podporu výměny nevyhovujících kotlů.