Monitoring průmyslové ekologie | 9. - 15. 12. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 10. - 12. 12. 2023



Odpady a recyklace:



Sběr elektrozařízení: Role výrobce a kolektivního systému

| Komunalniekologie.cz |

Od 1. ledna 2021 platí v České republice nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (VUŽ), který klade na výrobce a dovozce elektrozařízení závaznou povinnost zajistit sběr a recyklaci těchto zařízení po skončení jejich životnosti. Navazuje na předchozí zákon o odpadech, který problematiku upravoval již od roku 2005.



Webinář: Zálohování PET lahví a plechovek pro města a obce

| Komunalniekologie.cz |

MŽP připravilo na 19. prosince 2023 on-line webinář pro komunální politiky, starosty a zástupce měst a obcí. Tématem bude zálohování PET lahví a plechovek. Konec registrace je 14. 12. 2023.



Sami využíváme výrobky, které prodáváme, říká René Andres z MEVA GROUP

| Enviweb.cz |

MEVA a.s. - česká společnost zabývající se řešením odpadového hospodářství, vybavením pro průmysl s historickou tradicí sahající až do roku založení 1898. Redakce Enviweb.cz vyzpovídala Reného Andrese, marketingového ředitele společnosti.



EKOLAMP za výrobce hlídá vývoj a dopady nové legislativy

| Enviweb.cz |

Mezi další komodity, u kterých se uvažuje o zavedení recyklačních příspěvků, patří oblečení, nábytek či hračky. Dotkne se nová legislativa i členů EKOLAMPu?



Energetika:



Pořizovací a provozní náklady tepelného čerpadla

| Prumyslovaekologie.cz |

Pořízení tepelného čerpadla není záležitostí za pár desítek tisíc korun. Cena tepelného čerpadla a montáže bez dotací stojí podle jeho výkonu cca 220 000 až 350 000 Kč včetně DPH a u velkých domů tato částka může být ještě o něco vyšší. Rozhodnutí o takové investici by tak mělo předcházet prozkoumání rozhodujících parametrů.



Průmyslovka v Letohradě obnovila provoz vodní elektrárny. Tak pokryje velkou část spotřeby školy

| Komunalniekologie.cz |

Průmyslová střední škola v Letohradě uvedla do provozu malou vodní elektrárnu na Tiché Orlici. Ta naposledy fungovala v roce 2011 a za 2,5 milionu korun ji škola zprovoznila díky příspěvku Pardubického kraje. S fungováním elektrárny, která téměř pokrývá spotřebu elektrické energie pro nedaleký areál školy, se v pátek seznámil také hejtman Martin Netolický.



Srbsko a Bulharsko dokončily propojovací plynovod, sníží tak závislost na Rusku

| Oenergetice.cz |

Srbsko a Bulharsko dokončily propojovací plynovod, jehož cílem je pomocí diverzifikací dodávek snížit závislost na ruském plynu, informují média. Plynovod se táhne v délce 170 kilometrů ze srbského města Niš na předměstí bulharské metropole Sofie. Jeho roční kapacita činí 1,8 miliardy metrů krychlových, což by mohlo v Srbsku pokrýt až 60 procent spotřeby.



Poradenská firma EGÚ Brno: Investice do bioplynu zřejmě vzrostou, pomohou dotace

| Oenergetice.cz |

Investice do bioplynu v příštím roce nejspíš výrazně vzrostou. Umožní to zejména evropská podpora bioplynových stanic ve výši 2,4 miliardy eur (asi 58,5 miliardy korun), kterou nedávno notifikovala Evropská komise. Ve své analýze to uvedla poradenská společnost EGÚ Brno. Podle loňských dat České bioplynové asociace bylo v ČR 574 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 367 megawattů (MW).



Ázerbájdžán je podle prezidenta na cestě ke zdvojnásobení vývozu plynu do Evropy

| Oenergetice.cz |

Ázerbájdžán bude schopen dosáhnout plánovaného zdvojnásobení vývozu zemního plynu do Evropy, oznámil ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Jeho země si ale ještě musí zajistit dlouhodobé prodejní smlouvy, aby mohla uskutečnit potřebné investice do zvýšení těžby, informovala agentura Bloomberg.



Lesnictví a zemědělství:



Strukturně bohaté a zralé lesy mají obrovský potenciál poutat uhlík

| Nase-voda.cz |

Nová studie publikovaná v prestižním časopise Nature odhaduje, že strukturně bohaté lesy a lesy, kterým je umožněno dozrát, by mohly v příštích dekádách zachytit přibližně 226 gigatun uhlíku. To ale bude platit pouze v případě, že zároveň snížíme emise skleníkových plynů.



Voda:



Najít každý rok nové místo, kam bychom se s konferencí vešli, je náročný úkol, říká Vilém Žák

| Prumyslovaekologie.cz |

Převážná část příspěvků, které zazněly během letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací, byla věnována aktuálním i připravovaným změnám v legislativě. „Naší cílovou skupinou jsou manažeři, kteří jsou zodpovědní za chod společností. Aby je mohli dobře řídit, potřebují vizi, ale zároveň se musí umět pohybovat v mantinelech, které jim dává regulace. Reagovat na změnu regulací až ve chvíli, kdy zákon vyjde ve sbírce, je pro ně pozdě,“ říká ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák.



O co jste přišli, pokud jste nebyli na konferenci Nové trendy v čistírenství

| Prumyslovaekologie.cz |

Konference Nové trendy v čistírenství XXVI se stala opětovným setkáním odborníků z oblasti vodního hospodářství, kde byly představeny nejnovější poznatky a inovace v oboru. Tento rok byl program konference rozdělen do tří klíčových sekcí: Komunální odpadní vody, Průmyslové odpadní vody a Inovativní technologie, které reflektovaly stávající výzvy a směřování vodního hospodářství. Více než 200 odborných účastníků zaplnilo sál, což svědčí o velkém zájmu o témata konference. A co se během konferenci dozvěděli a o čem se diskutovalo?



Vodárny Kladno – Mělník připravují nové zdroje vody

| Nase-voda.cz |

Vodárny Kladno – Mělník připravují nové zdroje vody, současné nebudou stačit. Posloužit by mohla voda z Vltavy. Rozhodovat se bude zřejmě mezi lokalitami u Zálezlic na Mělnicku a v Kralupech nad Vltavou.



Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod

| Ekolist.cz |

Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.



Příroda a ekologie:



Vědci z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity budou obnovovat zanikající chráněné mokřady jižní Moravy

| Komunalniekologie.cz |

Tým odborného pracoviště ENVIROP, zaměřeného na environmentální management a ochranu přírody, získal dotaci z evropského programu LIFE, který financuje ambiciózní projekty na podporu životního prostředí. Dotace bude využita na obnovu 506 hektarů zanikajících chráněných mokřadů na jižní Moravě.



Nový savčí druh v Česku, bělozubku tmavou, objevili vědci na dalším místě

| Ekolist.cz |

Nový savčí druh v Česku, bělozubku tmavou, potvrdili vědci na dalším místě - v centru Chebu. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky se podařilo poprvé zachytit loni na podzim. Jeho výskyt letos na podzim mapovali vědci na Chebsku, k hledání vyzvali také veřejnost. Právě díky veřejnosti se podařilo bělozubku na novém místě odchytit, uvedla vědkyně z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd Alena Fornůsková.



Ovzduší a klima:



Šéf COP28: Krach jednání o klimatu je nepřípustný, je nutná vůle ke kompromisu

| Ekolist.cz |

Krach jednání o změnách klimatu na konferenci COP28 je nepřípustný, všechny strany musejí ukázat vůli ke kompromisu, uvedl v neděli ministr průmyslu Spojených arabských emirátů (SAE) Sultán Džábir, který akci v Dubaji předsedá. Na jednání u jednoho stolu musejí účastníci najít shodu i na formulaci o budoucnosti fosilních paliv, řekl Džábir na krátké tiskové konferenci. Návrh závěrečné dohody by měl být zveřejněn v pondělí ráno, uvedla agentura AFP.



Uhlíkové offsety nejsou mrtvé, potřebují ale jednotná pravidla, shodli se experti na semináři

| Enviweb.cz |

Koncept uhlíkových offsetů má navzdory chybějící integritě svůj význam a vyplatí se ho i nadále posouvat. Na semináři ,,Principy uhlíkových offsetů a jejich role v managementu uhlíkové stopy firem" se na tom shodli experti z řad Univerzity Karlovy, CO2IN, Envitrail, TÜV NORD Czech a Climate and Sustainable Leaders.



Věda a výzkum:



Mikroplasty našli ostravští vědci i v hlubokých důlních vodách

| Ekolist.cz |

Vědcům z VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se podařilo potvrdit přítomnost mikroplastů v důlních vodách. Vzorky odebírali z hloubky 700 metrů pod zemským povrchem. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit, zda se mikroplasty mohou dostávat i do takto hlubokých vod, sdělila mluvčí univerzity Petra Halíková.



Mikrobiom zřejmě neovlivňuje mezidruhové křížení

| Vedavyzkum.cz |

Společenstva střevních bakterií a hub u hybridních myší se výrazně neliší od společenstev jejich „rodičovských“ poddruhů, prokázali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR na divoké populaci myši domácí v tzv. hybridní zóně. Výzkum rozporuje některé dřívější studie, které naznačovaly, že správná funkce střevní mikrobioty zkřížených myší je narušená.



Michael Lužný: Tvoříme virtuální badatelské prostředí

| Vedavyzkum.cz |

Poslední více než dva roky se Michael Lužný pracovně věnoval nové verzi Manuscriptoria, světově unikátnímu projektu, který vznikl v Národní knihovně ČR. Co všechno může odborná i laická veřejnost v Manuscriptoriu, jež propojuje historickou práci a moderní technologie, najít, a jakým směrem se v současné době vyvíjí digitalizace historických dokumentů?



Chemie:



Rada a Parlament dosáhly dohody o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek

| Prumyslovaekologie.cz |

Rada a Evropský parlament dosáhly 5. prosince předběžné dohody o nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek. Toto nařízení aktualizuje stávající právní předpisy EU z roku 2008 a jeho cílem je upřesnit pravidla pro označování chemických látek a požadované informace o chemických látkách prodávaných on-line.

MONITORING 13. 12. 2023