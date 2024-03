Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 15. 3. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 8. - 11. 3. 2024



Průmysl a obchod:



Gartner: Výroba elektromobilů bude do roku 2027 levnější než aut na benzin

| Oenergetice.cz |

Výroba bateriových elektromobilů bude do roku 2027 v průměru levnější než výroba srovnatelných vozů se spalovacím motorem díky novým výrobním metodám, které snižují produkční náklady. Uvedla to ve své zprávě výzkumná společnost Gartner. Výrobní náklady budou klesat výrazně rychleji než náklady na baterie, které jsou nejdražší součástí elektromobilu a v současnosti tvoří zhruba 40 procent ceny vozu.



Ovzduší a klima:



Emisí CO₂ z energetiky loni přibylo, na vině bylo především sucho

| Oenergetice.cz |

Emise oxidu uhličitého z energetických zdrojů zaznamenaly v roce 2023 mírný nárůst a dostaly se na historicky nejvyšší hodnotu.



Zima 2023/2024 na území Česka

| Enviweb.cz |

Zimní sezona 2023/2024 byla nadprůměrně teplá a na srážky mimořádně bohatá. Ve srovnání s předchozími zimními sezonami byla druhá nejteplejší po zimní sezoně 2006/2007 a ze všech zimních sezon byla srážkově nejbohatší.



Odpady a recyklace:



Zakažte jednorázové e-cigarety, chtějí po EU odpadáři

| Prumyslovaekologie.cz |

Zástupci odpadových společností žádají, aby do konce letošního roku byly jednorázové e-cigarety zcela zakázány. Důvodem nejsou jen negativní dopady na zdraví nebo životní prostředí, ale i na cíle oběhového hospodářství nebo bezpečnost.



Produkce odpadů předloni poklesla, snížil se i podíl skládkování

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktuální odpadová data, ze kterých vyplývá, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů.



Plzeň letos začne stavět městskou kompostárnu, ročně zpracuje 5000 tun bioodpadu

| Ekolist.cz |

Plzeň začne letos stavět vlastní městskou kompostárnu za 38 milionů korun. Zařízení vedle areálu čistírny odpadních vod ve čtvrti Doubravka má na ploše 11 000 metrů čtverečních ročně zpracovat 5000 tun bioodpadu. Kompostárnu bude provozovat městská odpadová společnost Čistá Plzeň, která bude stavbu financovat, řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).



Příroda a ekologie:



Některá exotická zvířata musí jejich majitelé včas zaregistrovat, jinak hrozí pokuta

| Ekolist.cz |

Plánujete si pořídit nového exotického domácího mazlíčka – želvu, leguána nebo třeba papouška? Ověřte si předem, zda se nejedná o ohrožený druh podléhající Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Některé takové exempláře je nutné registrovat na místně příslušném krajském úřadě. Vyhnete se tak pokutě od České inspekce životního prostředí.



Botanická zahrada v Liberci začne s obnovou skleníků, jsou ve špatném stavu

| Ekolist.cz |

V Botanické zahradě v Liberci začnou letos s obnovou skleníků, které nejsou po čtvrt století provozu v dobrém stavu. Plexisklo je poškozené UV zářením, má mnoho prasklin a navíc zarůstá mechem. Netěsní tam také střechy i okna, řekla novinářům náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová. Na obnovu pláště prvních tří skleníků přidá podle ní Liberecký kraj 2,16 milionu korun.



Energetika:



Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov

| Prumyslovaekologie.cz |

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách. 300 milionů z nich míří cíleně do méně rozvinutých regionů. Aktuálně vypsané výzvy podpoří také stav krajiny, část dotací totiž směřuje na obnovu stability svahů.



Rakouská vláda posiluje nezávislost na ruském plynu

| Oenergetice.cz |

Rakouská vláda souhlasila s poskytnutím 200 milionů eur potřebných na výstavbu plynovodu, který posílí schopnost země dovážet zemní plyn přes Německo. Výstavba klíčového 40km plynovodu spojujícího Rakousko s Německem byla léta pozastavena, ale kvůli rostoucímu politickému tlaku na snížení závislosti na Rusku Vídeň nyní přislíbila financování.



Voda:



VaK Jesenicka letos na investice a opravy dají 104 milionů

| Nase-voda.cz |

Vodovody a kanalizace Jesenicka (VaK Jesenicka) letos vyčlenily na investice a opravy 104 milionů korun. Na samotné investice do rozvoje vodohospodářské infrastruktury připadá 77,7 milionu, na opravy 18,9 milionu a projektové práce si vyžádají 5,8 milionu Kč.



Sněmovna podpořila ústavní zakotvení ochrany vody

| Nase-voda.cz |

Sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání vládní návrh na ústavní zakotvení ochrany vody. Pro schválení ústavní většinou bude třeba alespoň tuctu hlasů opozičních poslanců, SPD a ANO ale návrh kritizovaly.



V Brandýse nad Labem začala stavba přístaviště pro malá plavidla

| Nase-voda.cz |

Nové plovoucí molo, které umožní 12 rekreačním lodím přistát v těsné blízkosti centra města, vyrůstá v Brandýse nad Labem. Jeho stavbu dnes zahájil ministr dopravy Martin Kupka s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) Lubomírem Fojtů a starostou města Brandýs nad Labem Robertem Pechou.



Věda a výzkum:



Čeští vědci prokázali, že přírodní pastva vede k ukládání uhlíku do půdy, neznečišťuje ovzduší

| Epochtimes.cz |

Přírodní pastva divokých koní, praturů nebo zubrů vede k ukládání uhlíku do půd. Tím pádem uhlík neuniká do atmosféry a neurychluje klimatické změny. Vyplývá to z výzkumu pracovníků Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Uhlík se do půdy ukládá v podobě stabilní organické hmoty – hnoje.



Brněnští botanici zkoumali velikost genomu rostlin, souvisí s prostředím

| Ekolist.cz |

Brněnští botanici s britskými kolegy objevili při výzkumu rostlinného genomu překvapivý jev. Na základě předchozích studií očekávali, že velikost genomu, která ovlivňuje růst rostlin i jejich výskyt, se bude zvětšovat od rovníku k pólům. Výzkum ale ukázal, že takto jednoduše to platí jen na jižní polokouli. Čerpali z existujících databází, prováděli i nová měření. Studie, o které Masarykova univerzita informovala na webu, nakonec zahrnula více než 16 000 druhů kvetoucích rostlin.



Rostliny znají recept na nesmrtelnost. Lidé ho však nemohou použít

| Vedavyzkum.cz |

Lidé se již celá staletí ženou za lékem, který by jim umožnil žít věčně. Nebo jim alespoň prodloužil život do sta nebo sto padesáti let a zachoval přitom jeho rozumnou kvalitu. Zdravotní péče 21. století, nové léky na dříve smrtelná onemocnění nebo dostupnost hodnotné stravy, již nyní umožňují lidem žít déle než před sto lety.



Ústup ledovců způsobuje zelenou proměnu

| Vedavyzkum.cz |

Díky ústupu ledovců rozkvétá v horských řekách mikrobiální život. Takový je závěr týmu vědců z EPFL v Lausanne a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který publikoval článek v prestižním časopise Nature Geoscience.



Napříč:



MMR vybralo dodavatele geoportálu. Lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv

| Komunalniekologie.cz |

Národní geoportál územního plánování bude od 1. 7. 2024 sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii. Informační systém společně s hardware zajistí společnost Sevitech CZ za zhruba 151 milionů korun bez DPH.

MONITORING 12. 3. 2024