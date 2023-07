Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 14. 7. 2023

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Připomínky: Novela vyhl. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo dne 30. června 2023 mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.



ČHMÚ by měl být nově zřízený přímo zákonem, navrhlo MŽP

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) by měl být nově zřízený přímo zákonem jako organizace podřízená ministerstvu životního prostředí (MŽP). Návrh zákona, který právě tento resort vložil do připomínkového řízení, také zakotvuje činnosti a služby zajišťované ústavem. Aktuálně má ČHMÚ právní status příspěvkové organizace spadající pod působnost MŽP, ministerstvo ale považuje za nezbytné činnosti ústavu jednoznačně legislativně zakotvit.



Průmysl a obchod:



Tématem pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl byla „Přechodová cesta pro chemický průmysl“

Dne 30. května 2023 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.



Příroda a ekologie:



U nové dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je osazeno deset včelích úlů

Na stavbě dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je umístěno deset včelích úlů. Dohromady je v nich 800 000 včel, které létají v okruhu zhruba čtyř kilometrů. Pilotní projekt je součástí environmentální strategie společnosti Via Salis, která dálnici buduje. Po jeho vyhodnocení a dokončení D4 v roce 2024 budou včelstva rozmístěna i v dalších lokalitách, uvedla firma.



Nové bytové domy v Liberci budou mít zelenou střechu, jde o první takový projekt města

Tři nové bytové domy Na Žižkově v Liberci budou mít zelenou střechu, takzvaně extenzivní vegetační. Náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO ) uvedla, že jde o první takový projekt města. Náklady na vybudování vegetační střechy přesáhnou 1,1 milionu korun.



Odpady a recyklace:



Rokycany radí podnikatelům, jak nakládat s živnostenským odpadem

Město Rokycany upozorňuje místní podnikatele na povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a především § 62 odst. 1. Podnikatelé nesmějí házet odpad do obecního systému, ale musejí mít vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství.



Nové kontejnery na použité palivo dodá Temelínu Škoda JS, za miliardy Kč

Firma ČEZ vybrala dodavatele kontejnerů na použité palivové soubory pro jadernou elektrárnu Temelín. Výběrové řízení vyhrála firma Škoda JS. Plzeňský výrobce tak naváže na současnou smlouvu z roku 2015. Hodnota zakázky je v jednotkách miliard Kč. Bude to 60 kontejnerů. První nové kontejnery dodá firma v roce 2029. Novináře o tom dnes informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.



Vytříděný odpad lze proměnit ve stavební desky s různorodým využitím

Vytříděný komunální odpad lze proměnit ve stavební desky s různorodým využitím. Technologii rozvíjí firma Smart Technik z Újezdu u Brna ve spolupráci s akademickou sférou i partnery z průmyslu. Zájemcům firma výhledově dodá kompletní výrobní linku přizpůsobenou typu zpracovávaného odpadu a cílovému produktu.



Kolik potravinového odpadu vzniká v pražských domácnostech a příspěvkových organizacích? Odpoví výzkum v terénu

V Praze se uskuteční výzkum, který odhalí, kolik se vyhazuje jídla v domácnostech a ve vybraných typech příspěvkových organizací - konkrétně ve školách, domovech pro seniory a v nemocnicích. Organizace Zachraň jídlo, Mendelova univerzita v Brně, výzkumná organizace INESAN a GREEN Solution budou v příštích dvou letech měřit množství potravinového odpadu v Praze a připraví doporučení pro veřejnou správu, jak mu předcházet. Spolehlivých dat o plýtvání potravinami není v České republice mnoho, proto se projekt Prague Food Waste zaměří na detailní rozbor potravinového odpadu.



Prostory zrušené pošty v Liberci na Kunratické obsadí nábytková banka

Nové využití už má pobočka pošty na libereckém sídlišti Kunratická, která dnes otevřela naposledy. Do uvolněného prostoru se rozšíří sousední Nábytková banka Libereckého kraje, současné sklady už jí nestačí. Díky uzavření pošty rozšíří banka sklady na dvojnásobek, v plánu je i dílna nebo takzvané re-use centrum, kde bude možné některé zajímavé kousky nábytku a vybavení koupit a na pro­voz ná­bytko­vé ban­ky tak přispět.



Energetika:



Mapa oslunění pro Moravskoslezský kraj usnadní fotovoltaické projekty

Mapa pomůže samosprávám, firmám i běžným občanům se snadnou identifikací míst, která jsou vzhledem ke svým podmínkám vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Podobné projekty jsou vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o udržitelnost mezi kraji i městy stále populárnější.



Španělsko ve svém klimatickém plánu sází na zelený vodík a bioplyn

Španělsko plánuje modernizaci svého energetického sektoru. V rámci revize svého národního klimaticko-energetického plánu země zdvojnásobuje svůj dosavadní cíl výroby bioplynu do roku 2030 a téměř ztrojnásobuje cíl pro produkci zeleného vodíku.



Evropská komise zahájila druhé kolo společných nákupů zemního plynu

Evropská komise zahájila druhé kolo společných nákupů zemního plynu pro společnosti z členských zemí EU a smluvních zemí energetického společenství (Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severní Makedonie, Gruzie, Moldavska, Černé Hory, Srbska a Ukrajiny). V prvním kole, které probíhalo na přelomu května a června, bylo společným nákupem zajištěno 11 mld. m³ zemního plynu.



Sokolovská uhelná začne obnovovat provoz plynárenské technologie ve Vřesové

Společnost Sokolovská uhelná obnoví tento měsíc částečný provoz plynárenské technologie ve Vřesové. Půjde o tři generátory z 26. Obnovení tlakového zplyňování uhlí má otevřít cestu k přípravě na nové inovativní technologie, které budou součástí rozvoje chemického průmyslu v průmyslovém areálu Vřesová. Podle firmy může první dny obnovení provozu odstavené technologie doprovázet mírný zápach, informovala dnes společnost v tiskové zprávě.



BP podpoří nové palivo pro lodě vyráběné z komunálního odpadu

Britská společnost BP investuje do kalifornské začínající firmy WasteFuel, která přeměňuje komunální a zemědělský odpad na udržitelnou energii, včetně biometanolu pro lodní dopravu. Ropný gigant do firmy vloží deset milionů USD (219,2 milionu Kč), uvedla agentura Bloomberg.



INFOTHERMA OSTRAVA - místo pro prezentace, inspirace a vize

Je zřejmé, že stojíme na prahu transformace celého energetického sektoru. Aby bylo dosaženo cenově dostupné energie pro všechny subjekty sdílející společný evropský prostor bude nutná udržitelná a digitální tranformace. Z nedávno uvedené zprávy Evropské komise vyplývá, že do roku 2027 budou na všech komerčních a veřejných budovách instalovány solární fotovoltaické panely a následně do roku 2029 na všech nově vybudovaných obytných budovách. V následujících pěti letech bude instalováno dalších 10 miliónů tepelných čerpadel a do roku 2030 bude nahrazeno 30 miliónů vozidel poháněných fosilními palivy, vozidly s nulovými emisemi. K dosažení takto ambiciózního plánu musí Evropa vytvořit mnohem inteligentnější a interaktivnější systém než máme v současnosti. Energetická účinnost a účinné využívání zdrojů, dekarbonizace, elektrifikace, integrace odvětví a decentralizace energetického systému bude vyžadovat obrovské úsilí.



Voda:



VÚV TGM: Využití umělé infiltrace pro posílení zásob podzemní vody

Umělá infiltrace je ve světovém měřítku stále populárnější vodohospodářská metoda, jak zadržovat vodu v krajině a zpomalovat její odtok. Ještě v šedesátých letech byla Česká republika mezi špičkou v této oblasti. Pak však došlo k celostátní změně strategie a přesunu důrazu na zásobování povrchovou vodou.



Úpravy pozemků v okolí Řečan nad Labem udrží vodu v krajině

V okolí obce Řečany nad Labem na Pardubicku by do několika let mohly být dokončené pozemkové úpravy, které udrží vodu v krajině. Zároveň tím vznikne turistická cestní síť pro výlety. Obec tím chce vyřešit vysychání místních rybníků a nedostatek vody ve studnách. ČTK to řekla náměstkyně hejtmana a starostka Michaela Matoušková (STAN).



Věda a výzkum:



Expedice Neuron chce objevit ztracené mayské město

Snímky laserového skenování LIDAR ukazují, že se na severu Guatemaly skrývá významné město mayské civilizace. Je uprostřed džungle sídlo staré čtyři tisíce let? Jak zde lidé žili, jak vypadala jejich společnost a kultura? Odpovědět na tyto otázky chce Expedice Neuron Za ztraceným mayským městem.



Jak vědecká ocenění ovlivňují vědu?

Ačkoli vědecká ocenění nejsou jediným měřítkem rozvoje vědeckého výzkumu, jejich vliv je podstatný. To ostatně lze dokladovat i na neustálém růstu počtu vědeckých cen během posledních 100 let. Má však tento trend pouze pozitivní dopad na vědu?



V Brně vyvíjejí hnojiva řízeně dodávající živiny a vodu

Překonat stres vyvolaný suchem by rostlinám mohla pomoci nová hnojiva, která vyvíjí vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s komerčním partnerem. Přípravky založené na přírodní bázi by měly plodinám řízeně dodávat živiny podle jejich aktuální potřeby a měly by také rostlinám pomoci zadržovat dostupnou vodu.



Jak pomáhají planetky při dobývání a výzkumu vesmíru?

Asteroidy. Veřejností obávané, pro vědu nedocenitelné. Podávají důkazy o formování Sluneční soustavy, podílely se na utváření života na Zemi a v budoucnosti nám nejspíš pomohou při dobývání vesmíru. Každý rok slaví 30. června svůj svátek – Mezinárodní den asteroidů. Datum vyhlásila OSN poprvé před osmi lety a není stanoveno náhodně.



Vědci z Ostravské univerzity objevili unikátní protein uvnitř prvoka

Čeští a němečtí biologové objevili nový protein, který je klíčový pro propojení parazitického prvoka a bakterie. Jejich objev pomůže v budoucnu vědcům lépe pochopit, jak na buněčné úrovni vznikla spolupráce mezi různými organismy.



Jiřina Bartůňková: Je to pocit dobře vykonané práce i tíživé odpovědnosti

Jiřina Bartůňková se zabývá poruchami imunity a z toho vyplývajícími nemocemi. V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné či nemocného. Působí jako přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v roce 2017 získala Cenu Milady Paulové.



Ovzduší a klima:



Vlny veder a šíření infekčních nemocí jsou stále větší zdravotní hrozbou

Bezprecedentní vlny veder – jako ty v letošním roce – představují pro Evropany největší přímou zdravotní hrozbu související s klimatem. Vlny veder jsou již nyní příčinou mnoha úmrtí a nemocí. Tato zátěž se bez dalších opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování bude dále zvyšovat.



Zaměřeno na lokální topeniště: Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina

Lokální topeniště jsou v Kraji Vysočina dlouhodobě hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Vysoké ceny energií trend lokálního vytápění tuhými palivy v poslední době ještě umocňují.



V létě v Česku za poslední dekády stoupla teploty až o 2 stupně Celsia. Výheň ve městech pomáhá tlumit hlavně zeleň a voda

Asi každý, kdo žije ve městě, ví, že když je v letních dnech horko, je tam často k nevydržení. Přispívá k tomu jev nazývaný tepelný ostrov měst, kdy je teplota v zastavěném území až o několik stupňů Celsia vyšší než v okolní krajině. Tmavé povrchy dosahují až 70 ° Celsia. Naštěstí existují funkční řešení, říkáme jim modrozelená, protože propojují fungování vody a zeleně.



Lesnictví a zemědělství:



Vlastní Lidl les bude mít každý kraj v české republice

Právě odstartovalo hlasování, kterým zákazníci rozhodnou o nových lokalitách pro Lidl Les. Kampaň se poprvé uskutečnila v loňském roce, v tom letošním je připravena řada novinek i soutěže o víkendové pobyty. Stejné však zůstává to zásadní. I letos Lidl podpoří výsadbu 200 000 nových stromů a ambasadorem projektu nadále zůstává profesionální rybář a cestovatel Jakub Vágner.



FertigHy bude vyrábět cenově dostupná a nízkouhlíková hnojiva

FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce.



Napříč:



Těžbou vyčerpaný Důl ČSA má budoucnost teprve před sebou

MŽP má plán na komplexní a efektivní využívání území lomu ČSA po ukončení těžby hnědého uhlí, k němuž by podle předpokladů mělo dojít již v roce 2025. Balanční scénář odsouhlasený vládou kombinuje hned několik benefitů najednou – přínos pro krajinu i energetickou nezávislost území, úsporu státního rozpočtu a nový zdroj financí pro přilehlé obce a dotčené území v těžbou strukturálně poškozeném regionu.



Zahrnout místní obyvatele, v tom spočívá udržitelnost Krušnohoří, říká šéf destinační agentury Javůrek

Bezmála před rokem založily Ústecký a Karlovarský kraj Destinační agenturu Krušnohoří. Ta si stanovila za cíl zajistit jednotnou propagaci celého pohoří a podporovat udržitelný turismus. „Často se zapomíná na místní obyvatele a na obce, což jsou v této hře také důležití hráči,“ podotýká ředitel agentury Štěpán Javůrek.



Zájem o lesní školky roste: Kolik dětí je navštěvuje a jaká je výše školkovného?

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se zeptala svých členských organizací na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v ČR. Z mapování, kterého se zúčastnilo 158 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

