Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 14. 3. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 8. - 10. 3. 2025



Legislativa:



Poslanci schválili novelu LEX OZE III

| Prumyslovaekologie.cz |

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, označovanou jako LEX OZE III, která upravuje trh s elektřinou. Novela přináší klíčové změny v oblastech ukládání energie, flexibility sítí a agregace.



Odpady:



Kdo uklidí toxický odpad? Tisíce sudů s jedy v Nelahozevsi prosakují do půdy

| iDNES.cz |

Roky tahanic, petice, zoufalství. Obyvatelům zřejmě nejvíce ekologicky zatížené obce ve Středočeském kraji teď ale konečně svítá naděje, že po mnoha letech někdo bude řešit jejich problém. Řeč je až o 16 tisících sudů naplněných velmi nebezpečnou látkou zvanou styren, ještě za komunismu uskladněných na pozemku v katastru obce Nelahozeves na Mělnicku.



Okrajové části Pardubic bojují s podnikatelským odpadem i živelným tříděním

| ČeskýrozhlasPardubice.cz |

Kontejnery na tříděný odpad se v okrajových částech Pardubic stále častěji mění na černé skládky. Lidé do nich odkládají věci, které tam nepatří, a někteří podnikatelé do nich vyváží firemní odpad, který mají likvidovat jinde.



Ministr Hladík: Němci si stovky tun odpadu odvezou, nebo to zaplatí

| SeznamZprávy.cz |

Na Bruntálsku a na okraji Brna zůstává kolem pěti set tun nelegálního německého odpadu. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) slibuje, že kusy letadel a větrných elektráren si Němci odvezou zpět do několika týdnů.



Stavební odpad v Děčíně končí v popelnicích, ničí pak techniku za miliony

| Děčínskýdeník.cz |

Suť do kontejnerů na směsný komunální odpad nepatří, přesto v nich končí. Technické služby apelují na obyvatele Děčína, aby stavební odpady vozili do sběrného dvora. Na technice totiž nevhodný obsah způsobuje mnohamilionové škody.



Ovzduší:



Znečištění z dopravy je horší v Praze než v Ostravě

| Prumyslovaekologie.cz |

Český hydrometeorologický ústav se připojil k měřicí iniciativě a uskutečnil indikativní měření koncentrací NO2 pomocí nízkonákladových pasivních vzorkovačů Passam ag. Kampaň probíhala po celý loňský rok a zaměřila se na znečištění z dopravy v ulicích a v blízkosti škol Prahy a Ostravy.

Hasiči u Hustopečí čistí cisterny parním generátorem. Škodliviny v ovzduší hlídá speciální dron

| iROZHLAS.cz |

Hasiči v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde se stala před týdnem havárie cisteren s toxickým benzenem, chtějí v sobotu parním generátorem nahrubo očistit co nejvíce cisteren se zbytky benzenu. Sdělila to mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Připravuje se i odklízení vraků vagonů z kolejí.



Energetika:



Stojíme před výzvou, kudy jít v energetice dál

| Prumyslovaekologie.cz |

Docent Tomáš Hlinčík z Fakulty technologie ochrany prostředí se ve výzkumu primárně zabývá plynnými palivy a plynným skupenstvím. „Myslím, že nastává doba vodíková a bez vodíku to prostě nepůjde,“ říká na téma budoucnosti energetiky.

ERÚ varuje před podezřelými nabídkami na vymáhání vyúčtování či přeplatků za energie od společnosti Virtual Energy

| Komunalniekologie.cz |

V uplynulých dnech se na Energetický regulační úřad obrátili spotřebitelé se stížností na podezřelou praktiku. Kontaktuje je osoba, která jim slibuje zajistit u dodavatele Virtual Energy vystavení chybějícího vyúčtování a vrácení přeplatku.

Brno: Spolupráce s VUT na poli energetiky posílí partnerství veřejného a soukromého sektoru s akademickou sférou

| Komunalniekologie.cz |

Město a dvě jeho energetické firmy, Teplárny Brno a SAKO Brno, uzavřely s Vysokým učením technickým v Brně memorandum o spolupráci v oblasti energetického sektoru a trvale udržitelného rozvoje. Ve středu (5. března) jej všechny strany podepsaly.

Start energetické transformace mají v rukou zákonodárci. Proč je důležitý lex OZE III?

| E15.cz |

Česko stále čeká na klíčový energetický zákon známý jako lex OZE III. Senát jej však nedávno vrátil do sněmovny kvůli přílepkům omezujícím státní podporu fotovoltaik. Novela přitom přináší do využití obnovitelných zdrojů několik důležitých novinek, které jsou podmínkou spuštění transformace energetiky.

Jaderná energie: Z pozice otloukánka až na výsluní

| 21století.cz |

Dlouhou dobu byla jaderná energie vzhledem ke zkušenostem z Černobylu a Fukušimy vnímána jako problém a nikoli jako řešení. Při stále rostoucím hladu civilizace po energii a v souvislosti s globálním oteplováním se však z Popelky opět stává vycházející hvězda.

Voda:



Taxonomie EU přináší zcela nový pohled na provozování vodovodů a kanalizací

| Prumyslovaekologie.cz |

Jak dopadají legislativní změny a požadavky taxonomie na obor vodovodů a kanalizací? A jaká technická screeningová kritéria musí vodohospodáři plnit? To vše vysvětlil Filip Wanner, manažer technických projektů ve společnosti Energie AG Bohemia.



Web InterSucho má novou podobu, ukáže míru sucha až na úroveň katastru

| Prumyslovaekologie.cz |

Jaké je sucho v kraji, okrese a dokonce i v katastru obce, mohou nyní mnohem snadněji zjistit uživatelé webu InterSucho. Po deseti letech provozu jej tvůrci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe podstatně inovovali a zpřehlednili.



Nové tůně, mokřady a rybník v Jihočeském kraji

| Naševoda.cz |

Dva vodohospodářské ekologické projekty dokončily Lesy ČR v Jihočeském kraji v rámci programu Vracíme vodu lesu.



VaK Přerov: Pitná voda z vodovodu v obcích u Hustopečí neobsahuje benzen. Městys požádal o pravidelný monitoring studní

| Ekolist.cz |

Rozbory vzorků pitné vody z vodovodu zásobujícího obce nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kde před týdnem hořel cisternový vlak s toxickým benzenem, nezjistily přítomnost benzenu. Údaje jsou platné ke čtvrtku.



Dotace:



Aktualizace podmínek zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných ze SFŽP ČR

| Prumyslovaekologie.cz |

Státní fond životního prostředí zveřejňuje novou verzi Pokynů pro zadávání veřejných zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu fondu. Pokyny se týkají projektů podpořených z Národního programu Životní prostředí a programů Modernizačního fondu.

Obce mohou opět žádat o dotace na domovní čistírny odpadních vod

| Komunalniekologie.cz |

Místo klasické čistírny odpadních vod síť domácích čistíren – pro některé obce jediné možné řešení, jak efektivně a ekonomicky čistit odpadní vodu. Ministerstvo životního prostředí v nové výzvě vyčlenilo 300 milionů korun, díky kterým se vybudují až dva tisíce domovních čistíren.



Ekologie:



Nejekologičtější způsob dopravy? Flixbus dostal pokutu za greenwashing

| iDNES.cz |

Dopravní společnost Flixbus dostala u německého soudu pokutu za to, že své služby propagovala v Belgii jako ekologicky šetrné, aniž by se to zakládalo na pravdě. Ukázalo to vyšetřování v rámci celoevropské kontroly, o kterém informuje belgická agentura Belga. Flixbus podle agentury musel zavádějící tvrzení odstranit.



Stylově a ekologicky: Boty z ananasu a móda z rybářských sítí. Návrháři hledají cestu k udržitelnosti

| Flowee.cz |

Módní mola cílí nejen na to, aby nám to slušelo, ale také aby planeta nebyla tolik zatížená textilní výrobou. Mezi trendy se dostává oblečení z leckdy velmi překvapivých materiálů.



Průmysl:



Petrochemie, ropa, plyn. Čeští zástupci těchto oborů uspěli na veletrhu v Iráku

| Prumyslovaekologie.cz |

České průmyslové a obchodní společnosti jednaly v Iráku o přípravě a realizaci projektů v oblasti ropy a plynu, energetiky a petrochemie a cílí na finančně významné zakázky.



Strach z nástupu robotů v průmyslu se nenaplnil. Automatizující firmy ale zvyšují náskok, říkají experti

| DeníkN.cz |

Jak změnil Průmysl 4.0 český pracovní trh? Po deseti letech z něj těžíme všichni, shodují se v anketě experti.

MONITORING 11. 3. 2025