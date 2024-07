Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 7. 2024

Služba pro předplatitele.

Průmysl a obchod:



Firmy Synthesia a Explosia uzavřely memorandum o spolupráci

Firmy Synthesia a Explosia podepsaly memorandum o strategické spolupráci, které otevírá prostor pro rozšíření společných aktivit obou společností při navyšování objemu výroby munice ze strany Explosie a dále produkce nitrocelulózy ze strany Synthesie. Explosia plánuje do navýšení výroby investovat až dvě miliardy korun. Jednání o konkrétní formě spolupráce budou následovat. Cílem je optimalizace výrobních procesů a zvýšení efektivity.



Energetika:



OTE a MPO oznamují zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody v České republice

Důležitý milník v rámci tranzice energetického trhu a současně v posílení rozvoje mezinárodního přeshraničního obchodování. OTE, a.s. (OTE, operátor trhu) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznamují zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody v České republice ode dne dodávky 1. července 2024.



Havířov mění v celém městě svítidla veřejného osvětlení za úspornější LED

Město Havířov na svém území začalo s postupnou výměnou svítidel veřejného osvětlení. Místo zastaralých a nevyhovujících sodíkových svítidel instaluje LED osvětlení. V letošním roce by se do výměny mělo investovat zhruba 8 milionů korun.



Čínské větrné elektrárny se mají vůbec poprvé instalovat i v Německu

Německý developer obnovitelných zdrojů energie (OZE), společnost Luxcara, uzavřel v tomto týdnu dohodu s čínským výrobcem větrných turbín (VTE), společností Ming Yang Smart Energy, o dodávce 16 offshore VTE. Jak informuje portál Euractiv, v případě realizace projektu by to bylo vůbec poprvé, kdy by se instalovala turbína čínského původu na území Německa. U evropských dodavatelů to vyvolává obavy z toho, že čínské produkty zaplaví evropský trh, jako tomu bylo v případě fotovoltaických elektráren (FVE).



Výroba elektřiny v EU ještě nikdy nebyla tak bezemisní

Výroba elektřiny z bezemisní zdrojů dosáhla v EU v první polovině roku 2024 rekordních hodnot, jak informuje sdružení evropských výrobců elektřiny Eurelectric. Tato organizace sbírá data od provozovatelů přenosových soustav, oficiálních statistik EU a sdružuje více než 33 asociací, za ČR se jedná o Český svaz zaměstnavatelů v energetice.



Evropské vodní elektrárny zažívají nejlepší rok nejméně za posledních 9 let

Evropské vodní elektrárny vyrobily od ledna do května letošního roku 388 TWh elektrické energie, což je o 18 % více než 330 TWh, které vyrobily za stejné období v loňském roce. Současně se jedná o nejvyšší hodnoty za dané období nejméně za posledních 9 let. Informoval o tom zahraniční server Reuters s odvoláním na energetický think tank Ember



Voda:



Vodní elektrárna Vrané mění i druhý 50tunový rychlouzávěr

Podobně jako to loňské, je i letošní léto na vodní elektrárně Vrané nad Vltavou ve znamení historické modernizace. Také druhé z obou soustrojí bude mít od září nový rychlouzávěr, důležité zařízení schopné rychle zabránit vodě k přítoku na turbínu. Původní segment vážící 50 tun byl v elektrárně od samotného začátku provozu v roce 1936. Nejstarší energetický zdroj Vltavské kaskády a současně poslední elektrárna před Prahou vyrábí ročně více než 60 milionů kWh elektřiny a zajišťuje pravidelný průtok Vltavy směrem na metropoli. ČEZ důležitou elektrárnu pravidelně modernizuje, aby dokázala plnit zvýšené nároky na rychlou a spolehlivou dodávku bezemisní energie i v éře moderní energetiky.



Revitalizace Jihlávky zpomalí odtok a vytvoří místo pro odpočinek u vody

Jihlávka v Prostředkovicích u Jihlavy prochází významnou revitalizací. Povodí Moravy rozebírá staré opevnění a v samotném centru obce prodlouží Jihlávku o třetinu délky. Meandry říčky a úpravy říční nivy vytvoří v Prostředkovicích nový prvek ekologické stability.



Bartoš: Poplatky za budování studní a domácích čističek se mají snížit

Poplatky za budování studní a domácích čističek odpadních vod by se měly snížit. Nový stavební zákon platný jen několik dní zvýšil poplatky u těchto malých staveb z 300 korun na 10.000 Kč. Novinářům to dnes v Jihlavě řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).



Bílina je nejvíc znečištěnou řekou v Povodí Ohře, jsou v ní vlhčené ubrousky

Bílina je nejvíce znečištěnou řekou v Povodí Ohře. Jsou v ní kromě jiného vlhčené ubrousky, které jsou z valné většiny složené z nerozložitelných plastů. Ukládají se do sedimentů na dně. Toky se kontaminují zejména při silných deštích, kdy se směs srážkových a odpadních vod odkloní od čistírny odpadních vod a je napřímo vypouštěna do řek a potoků. Informovala o tom na webu mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.



Příroda a ekologie:



Vědci v JAR objevili termitiště, která jsou aktivní 34 000 let

Vědci v Jihoafrické republice byli ohromení, když zjistili, že stále obydlená termitiště v aridní oblasti země jsou stará více než 30 000 let. To znamená, že jde o nejstarší známá aktivní termitiště, informovala agentura AP.



Vychází poslední svazek monumentální Květeny České republiky

Botanický ústav AV ČR je hlavním koordinátorem souborného díla Květena České republiky. V nakladatelství Academia právě vychází poslední, devátý díl. Uzavírá tím více než padesátiletý projekt podrobné revize rostlinné diverzity, který byl zahájen v 70. letech minulého století a představuje nejpodrobnější a nejkomplexnější popis flóry na našem území.



Český projekt na ochranu velkých šelem získal evropské ocenění

Dobrovolnická iniciativa Vlčí a Rysí hlídky, která se zaměřuje na ochranu vlků, rysů a medvědů, získala evropskou cenu The European Union's Citizen Science Prize 2024. V projektu od skupiny Hnutí Duha Šelmy se dobrovolníci snaží ochraňovat tato zvířata více než 20 let. Iniciativa zároveň podporuje jejich soužití s lidmi a přináší vědecké poznatky. Dnes o tom informovalo Hnutí Duha v tiskové zprávě. Podle něj se doposud jinému českému projektu nepovedlo v soutěži uspět.



Ovzduší a klima:



Analytici: Zpoplatnění emisí z dopravy a vytápění budov je logický krok

Zavedení systému emisních povolenek pro pohonné hmoty v silniční dopravě a pro vytápění budov v EU je logickým krokem pro dosažení unijních klimatických cílů, shodli se analytici, které oslovila ČTK. Pohonné hmoty a ceny vytápění se zdraží, avšak nebudou podle nich likvidační.



Lesnictví a zemědělství:



Jak na aleje či zadržování vody? SMS ČR zahajuje v Kněžicích sérii letních stáží o pozemkových úpravách

Ve středočeských Kněžicích zahájilo Sdružení místních samospráv ČR sérii sedmi stáží zaměřených na problematiku pozemkových úprav.



V chemičce uprostřed Ústí nad Labem stočil včelař kvalitní med, ukázala analýza

V chemičce uprostřed Ústí nad Labem stočil včelař 200 kilogramů medu. Analýza ukázala, že neobsahuje žádné škodliviny a v některých hodnotách předčí konkurenční vzorky. Včelstvu na okraji areálu na Ovčím vrchu se daří, od zhruba milionu včel bude ještě letos dalších 200 kilogramů medu, řekl včelař Roman Dejmek.



Věda a výzkum:



Tomáš Janoš: Česko by si ve výzkumu klimatické změny nemělo nechat ujet vlak

Přestože chtěl původně studovat matematiku, nakonec se z Tomáše Janoše stal environmentální epidemiolog. Na RECETOXu vystudoval se zaměřením na lidský biomonitoring doktorát, za jehož studium byl nedávno oceněn děkanem Přírodovědecké fakulty MU. Když pak odjel do Španělska pracovat na analýze úmrtnosti v důsledku horka a chladu, uvědomil si, že se vlivu extrémních teplot na lidské zdraví chce věnovat dál.



Martin Friák: Prorazit strop

Pevnější a pružnější kovové materiály dlouho vznikaly metodou pokus – omyl. Jejich vývoj nesmírně urychlila a usnadnila výpočetní technika. I ta nejvýkonnější však má své limity. Překročit je mohou kvantové počítače, do jejichž éry vkládá naději materiálový fyzik Martin Friák.



Unikátní český výzkum ukázal, co trápilo písaře ve starověkém Egyptě

Podle studie podpořené v rámci projektu JUNIOR STAR financovaném Grantovou agenturou České republiky mohla pravidelná činnost související s psaním vést ke specifickým změnám na kostrách staroegyptských písařů.



Zuzana Osifová: Metoda hyperpolarizace nám otevírá cestu k rozluštění tajemství proteinů

Metoda je v České republice dosud zcela neznámá, avšak má před sebou velkou budoucnost. Pod tajemným názvem se skrývá unikátní možnost podívat se hlouběji do struktury a dynamiky proteinů a doplnit chybějící informace v celé proteinové chemii. Stipendistka Nadace Experientia pro rok 2024 Zuzana Osifová z ÚOCHB AV ČR se chce tuto metodu jako jedna z prvních českých vědkyň naučit.

