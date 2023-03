Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 3. 2023

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Končí přechodná období, zářivky s obsahem rtuti se přestanou uvádět na trh

V letošním roce nastanou na trhu světelné techniky rozsáhlé změny. Vstupují totiž v platnost dvě důležité legislativní změny v oblasti světelných zdrojů.



Vyhláška k zákonu o omezení jednorázových plastů

Vyhláška byla vydána pod číslem 47/2023 Sb., a nese název o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.



Energetika:



Máte správně nastavenou distribuční sazbu elektřiny a víte, jak zkontrolovat vyúčtování?

Průměrná spotřeba elektřiny v ČR se pohybuje okolo 3 MWh ročně na domácnost. Spotřeba energie se odvíjí podle počtu lidí v domácnosti, rozlohy bytu či domu a skutečnosti, zda domácnost využívá elektřinu pouze k osvětlení a vaření či také pro ohřev vody a vytápění nebo pro nabíjení elektromobilu.



Kraj připravuje zavedení energeticky úsporných opatření metodou EPC v 8 dalších objektech krajských škol

Krajská rada schválila vyhlášení veřejné zakázkys využitím metody EPCna realizaci energeticky úsporných opatření pro dalších 8 objektů krajských škol. Jde o tři objekty SOŠ a SOU v Městci Králové, 2 objekty Střední školy designu v Lysé nad Labem a dále objekty SOŠ a SOU v Hořovicích, SOŠ a VOŠ v Březnici a SOU v Poděbradech.



Německo by do roku 2030 mělo mít čtvrtou největší dovozní kapacitu pro LNG na světě

Importní kapacita pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu by do konce stávající dekády měla dosáhnout 71 mil. tun/rok, což odpovídá 97 mld. m³/rok zemního plynu v plynném skupenství. Ještě do konce letošního roku by mělo být v Německu, které před rokem 2022 nemělo jediný LNG terminál, celkem sedm plovoucích LNG terminálů.



Síkela: MPO jedná o navýšení financí z plánu obnovy na fotovoltaiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu jedná s Evropskou komisí o navýšení prostředků z Národního plánu obnovy na financování fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů. Loni na související projekty vyčlenilo pět miliard korun, ale sešly se mu žádosti celkem na deset miliard Kč. Na mezinárodní ekonomické konferenci odborů v Praze to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).



Odvážné jaderné plány Francie: Vláda zjišťuje, zda země zvládne postavit více než 14 nových bloků

Francouzská ministryně pro energetiku Agnes Pannier-Runacher oznámila, že země zvažuje výstavbu více než 14 nových jaderných reaktorů typu EPR. Současný plán - oznámený v únoru loňského roku - počítal se šesti reaktory. Pro dalších osm se měly zpracovat studie proveditelnosti.



Odpady a recyklace:



Evropa. Místo dvou časoprostorů

Evropská komise přichází s novými cíli v oblasti obalů a jejich odpadů. Ty stále ještě aktuální jsou ve fázi plnění. Jak se tedy ty nově navrhované cíle od těch aktuálních liší? Jsou přísnější a nutno říci, že se v praxi ve většině případů nesetkaly s kladným přijetím.



Voda:



Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun

Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí s vyčleněnými sto miliony. Dalších sto milionů pak zamíří do krajiny na realizaci projektů k odstraňování starých meliorací k odvodnění půdy nebo třeba rušení drenážních trubek, aby se jejich pomocí dál neprohlubovalo půdní sucho. Výzva s dohromady 200 milionovou alokací poběží do 20. září 2023.



Připravte se na léto s Novou zelenou úsporám

Blíží se léto a s ním i vlny veder a nedostatek srážek, způsobujících sucho a úbytek vody v řekách, přehradách i ve studních. Přitom právě v létě roste spotřeba vody potřebné k udržování zeleně v zahradách i v okolí obytných budov. Rostou i účty za elektřinu kvůli chlazení vnitřních prostor.



Pardubický kraj zprovoznil kanalizaci za 130 milionů korun

Hejtman Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil jednali v Trhové Kamenici se starostkou Ivou Dostálovou. Ta připomněla dokončení velkého projektu, kterým byla výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod za přibližně 130 milionů korun. Řeč byla také o modernizacích silnic v okolí městyse, ve kterém žije přes 950 obyvatel.



Světový den vody 2023: Akce pro veřejnost

Po covidových regulacích v předchozích letech proběhne v letošním roce při příležitosti oslav Světového dne vody opětovně množství akcí pro veřejnost. Zájemci tak mohou navštívit jindy nepřístupné přehrady, vodohospodářské objekty nebo laboratoře, přičemž v některých případech bude možné udělat si bezplatné rozbory vody.



Dialogy o vodě: Pavel Hamalčík

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví (IPPKID) pravidelně publikuje rozsáhlé rozhovory týkající se problematiky vody. Nejnovějším z nich je Dialog o plavbě v Děčíně s Pavlem Hamalčíkem, ředitelem Rhenus ParnerShip – ČSPL, s. r. o.



Den otevřených dveří ve Future Tower

V souvislosti s oslavami Světového dne vody připravily Středočeské vodárny pro veřejnost malý dárek. Dne 20.3.2023 od 13.00 mají zájemci v rámci Dne otevřených dveří ve Future Tower (zrekonstruovaný vodojem v areálu vodáren, U Vodojemu 3085, Kladno) možnost navštívit tuto unikátní stavbu oceněnou titulem Stavba roku 2020.



Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

Povodně let 1997 a 2002 přinášely náročné situace, na jaké nebyl nikdo připraven. Byly pro dotčené lidi těžkou zkouškou, většina ovšem dělala to nejlepší, co mohla a uměla. Jistě bylo možné dělat mnohé lépe, mimo jiné při následném odstraňování povodňových škod na vodních tocích (OPŠVT). Povodně v těchto ohledech přinesly mnohá ponaučení, i co se týče zapojení pracovišť ochrany přírody, jejichž zástupci, nakolik jsou zváni k jednání příslušných komisí svolávaných správci vodních toků, mohou pomáhat tomu, aby se nedělaly některé věci zbytečné a škodlivé, a naopak bylo využito některých příznivých aspektů povodňových událostí.



Příroda a ekologie:



Za poslední rok přibylo přes 1,7 milionu stromů

3705 986 – to je číslo, které aktuálně svítí na počítadle stromů vysazených do krajiny a měst na portálu www.sazimebudoucnost.cz. Meziročně se jedná o významný skok z původních 2 milionů zmapovaných stromů v únoru minulého roku.



Jiří Šír: Pár poznámek k novele zákona o myslivosti

Dovoluji si zde uvést pár poznámek ohledně připravované novely zákona o myslivosti, jehož změna je dlouhodobým tématem. Nicméně mne k tomuto přivedlo přečtení článku Novela zákona o myslivosti má zavést plány lovu podle míry poškození lesů na stránkách Silvarium.cz, kde jsou z mého pohledu vysokými úředníky Ministerstva zemědělství uváděny úmyslné nepravdy, nebo to svědčí o jejich nekompetentnosti.



Skotsko jako první zakázalo anestetika škodlivá pro životní prostředí

K podobnému opatření pravděpodobně v příštích letech přistoupí i další země, včetně mnoha evropských.

Skotsko se stalo první zemí na světě, která ve svých nemocnicích přestala používat ane­ste­tikum desfluran kvůli hrozbě, kterou před­stavuje pro životní prostředí. Informoval o tom server BBC News, podle kterého skotští zdravotníci nyní budou smět plyn použít pouze za výjimečných okolností. Zákaz v této části Británie by měl snížit množství emisí odpovídající tomu, kolik je jich za rok vyprodukováno při dodávání energie 1700 domácnostem.



Slaný spustí obnovu Slánské hory - přírodní památku a symbol města

Slaný na Kladensku letos spustí obnovu Slánské hory, která je přírodní památkou a symbolem města. Cílem je podpora původní flóry a lepší zpřístupnění hory. Příští rok by měla být instalována i naučná stezka v novém provedení, které by mělo více odolávat vandalismu než současné cedule, řekl místostarosta Slaného Pavel Rubík (za ODS).



Věda a výzkum:



Čeští vědci objevili nový typ symbiotického vztahu mezi houbami a řasami

Nový typ symbiotického vztahu mezi hou­bami a řasami objevili vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Nazvali jej alkobioza, sdělil Botanický ústav AV ČR. Podle ústavu se dané soužití řas a kornat­covitých stopkovýtrusých hub obvykle nachází v lesích mírného pásu po celé střední Evropě.



Čeští vědci usnadnili třídění parazitických hub, což pomůže v potravinářství

Čeští vědci zjednodušili systém členění parazitických hub, což podle nich pozitivně ovlivní potravinářství, medicínu nebo bio­technologie. Některé houby z daného rodu s názvem Aspergillus (česky kropidlák) jsou totiž využívané například k fermentaci potravin a nápojů, jiné ale zase potraviny kontaminují, uvedla Akademie věd ČR (AV ČR). Nový systém dělení má ulehčit kontrolu potravin, navrhli jej odborníci z Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu AV ČR.



Genetická stopa lovců z Dolních Věstonic a Pavlova před 20 000 lety vymizela

Genetická mapa západní a střední Eurasie se po posledním glaciálním maximu před zhruba 20 000 lety výrazně změnila. To ukazuje studie, kterou zveřejnili čeští vědci v časopise Nature. Expertky a experti z Archeologického ústavu AV ČR v Brně zkoumali kompletní lidský genom 356 mužů a žen, kteří žili v letech 50 000–5000 před naším letopočtem.



Český výzkum v číslech V.: Jak se daří českým inovativním podnikům

Zakončení seriálu o nejnovější edici Statistické ročenky České republiky se zaměřuje na to, zda se rostoucí výdaje podniků na výzkum a vývoj projevují vyšší přidanou hodnotou či převratností jejich produkce. Jakého významu v tomto dokumentu nabývá pojem inovace a jaký obraz o české vědě a výzkumu podává?



Jan Brajer: Chceme zpracovávat části jader­ného reaktoru

V Centru HiLASE se dlouhodobě vyvíjí nové generace diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a vysokou opakovací frekvencí. Odborník z Centra HiLASE, Jan Brajer, hovoří o barvách laseru, aktuálních projektech i úspěších v laserovém vykle­pává­ní. Technologie diodového čerpání umožňuje znatelně vyšší výkon než klasické pulzní lasery. Co je ale vlastně výhodou nových laserů a jaký vliv v tom hraje vlnová délka laseru?



Evropská vesmírná agentura ocenila projekt brněnských studentů

Posunout se o krok dále na cestě za lidskou kolonizací Marsu a Měsíce chce pomoci mise s názvem CIMER (Cyanobacteria In Micro­gravity Environment Research), za kterou stojí vědecký tým Mendelovy univerzity společně se studentským týmem YSpace z VUT v Brně. Cílem mise je na oběžnou dráhu Země vyslat první český studentský satelit, jehož součástí bude bio-kontejner obsahující vysušené bakterie.



Eva Kubala Havrdová: Žijeme v době inflace informací

Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznáva­nější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyeli­nizačních a autoimunitních onemocnění ner­vové soustavy. V roce 2022 se stala vítězkou Ceny Milady Paulové, která se tento rok za­měřovala na ženy v neurovědách.



Napříč:



ZD Senice kvůli nízkým cenám jablek a drahé elektřině zrušilo 16 hektarů sadů

Zemědělské družstvo Senice na Hané na Olomoucku kvůli vysokým nákladům na pěstování i skladování ovoce a nízkým farmářským cenám pokácelo na začátku letošního roku ve Vilémově bezmála 16 hektarů jabloňových sadů. Stejný osud postihl posledních osm hektarů višní a hektar červeného rybízu. Loni družstvo ovoce pěstovalo na 101 hektarech sadů a plantáží, jejichž plocha se v posledních letech výrazně zmenšila, řekl vedoucí ovocnářské sekce ZD Senice na Hané Jaroslav Mačkal.



Kvůli kopání vltavínů je do některých lesů u Trhových Svinů zakázán vstup

Do některých lesů u Nesmeně poblíž Trhových Svinů na Českobudějovicku je zakázán vstup. Kvůli kopání vltavínů je tam nebezpečně narušená půda. Zákaz vydal městský úřad Trhové Sviny jako obec s rozšířenou působností, do které spadá i Nesmeň. Na opatření upozornila Česká televize a Trhové Sviny je zveřejnily na svém webu.



Napříč:



Musíme podporovat konkurenceschopnost a produktivitu EU v oblasti čistých technologií, říká Síkela

Dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita v kontextu 30. výročí založení vnitřního trhu, ale i schválení obecných přístupů k legislativním návrhům v oblasti služeb. To byla hlavní témata, o nichž ministři členských států EU odpovědní za vnitřní trh a průmysl jednali v Bruselu na prvním formálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v letošním roce.



Odborář Dufek: Obchody by neměly vozit potraviny z jedné části Evropy do druhé

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek tento týden na mezinárodní ekonomické konferenci v Praze řekl, že je potřeba postavit se proti tomu, aby obchodníci převáželi potraviny z jedné části Evropy do druhé. Měly by se podle něj podporovat potraviny, které lze vyrobit v ČR. Podpořil program EU Od zemědělce ke spotřebiteli k omezení ekologických dopadů produkce potravin. Zároveň označil Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) jako brzdu, která odčerpává peníze na rozvoj ekonomiky.



Sedmá generace 1/2023: O drogách a tak

Co přinese legalizace marihuany? Jak zkrotit kratom? V čem pomáhají psychedelika? Jsme všichni cvoci? Jak žít zdravě? Komu patří Lisabon? V čem může být Rusko veliké? Povolí EU geneticky modifikované orga­nismy? Kdo chrání okatého skřítka? Svítá bioplynkám na lepší časy? Jak najít prospěš­nou práci? Kdo v Praze divočí? Lützerath, německé Libkovice? Lovit velryby? Daří se kočce divoké? Jak přistupovat k půdě? Co se stalo dobrého? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá gene­race.



FG EXPO INTERNATIONAL EXHIBITION

První ročník mezinárodního veletrhu Forward Green - FG Expo se uskuteční ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2023 v Soluni, ve veletržním areálu agentury HELEXPO. Klade si za cíl podpořit v novou kulturu podnikání a šířit povědomí o cirkulární ekonomice.

