Monitoring průmyslové ekologie | 31. 8. - 6. 9. 2024

MONITORING 31. 8. – 2. 9. 2024



Odpady:



Potřebujeme kvalitní a srovnatelná data o odpadech, říká výzkumné středisko EU

Evropské výzkumné středisko navrhuje, aby došlo ke sjednocení údajů o odpadech, které členské státy hlásí, a to včetně elektronických registrů a standardizovaných analýz složení.



Obce a bioodpad: Podcast s Jiřím Skalickým a Petrem Kalábem na téma živočišný odpad

Odpůrci zálohování cíleně šíří nepravdivé informace o zálohovém systému na PET lahve a plechovky. Jaká je skutečnost?

Zavedení systému záloh na nápojové obaly podporuje 76 % české populace, jak potvrdil doposud největší průzkum na toto téma, který v červnu na vzorku 4 247 Čechů realizovala agentura Ipsos . I podle evropské legislativy ČR potřebuje zavést systém nakládání s nápojovými obaly, který zajistí jejich opakovanou recyklaci zpátky do nových obalů. Návrh zákona, který zajistí zavedení zálohového systému v Česku, bude v následujících týdnech projednávat vláda. To se nelíbí zástupcům především odpadového byznysu, který v současném nepříliš funkčním systému třídění dobře prosperuje. Cíleně proto šíří nepravdivé informace o systému záloh. Ty přitom dobře fungují už v 16 evropských státech. 10 nejčastějších mýtů kolem zálohování. Jaká je realita?



Energetika:



ČEZ se snaží přesvědčit obce na Svitavsku k souhlasu s větrnými elektrárnami

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje se snaží přesvědčit vytipované obce na Svitavsku, aby souhlasily s vybudování větrných elektráren ve svých katastrech. Elektrárny by jim přinesly další příjmy do rozpočtů, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Podle průzkumu, který se ve vesnicích vloni uskutečnil, obyvatelé s jejich případnou výstavbou většinou souhlasí.



Investice v hodnotě 35 bilionů USD: Klíč k transformaci energetiky

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) nedávno představila ambiciózní plán, jehož cílem je ztrojnásobit kapacitu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Tento cíl není pouze technickým úkolem, ale zahrnuje širokou škálu výzev, které se týkají financování rozvoje obnovitelných zdrojů, mezinárodní spolupráce v této oblasti a rozvoje lidských kapacit. Cílem tohoto článku je rozebrat oblasti, které jsou pro dosažení tohoto cíle zásadní.



IGU: Nové investice v Norsku nestačí ke stabilizaci evropského trhu s plynem

Přestože ceny plynu na evropském trhu již během posledních dvou let sestoupily z rekordních hodnot dosažených v roce 2022, trh zůstává i nadále volatilní. Jistý pocit bezpečí poskytují norské plány na rozsáhlé investice pro udržení silné těžby plynu.



Solární elektrárny v EU dodaly v roce 2022 poprvé více elektřiny než černouhelné zdroje

Elektrárny spalující černé uhlí v EU vyrobily v roce 2022 poprvé méně elektřiny než solární elektrárny. Posledními dvěma zeměmi, kde se v EU těží černé uhlí, jsou Polsko a Česká republika. .



Voda:



V Aquaparku Kohoutovice se bude recyklovat bazénová voda

V Aquaparku Kohoutovice se bude instalovat nové zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod, radní dnes vybrali dodavatele, který vyhrál veřejnou zakázku. Areál se díky tomu stane jedním ze tří bazénů v České republice, kde se bude zkoumat nový typ technologického zařízení pro recyklaci bazénových vod.



Studie ukáže možná řešení problému sucha v Jihomoravském kraji

S velkým problémem sucha se potýká Jihomoravský kraj stejně jako Dolní Rakousko. Proto Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství zpracují dvě studie, jejichž přípravu ve středu schválila vláda.



Vodní elektrárna Střekov se opět otevře veřejnosti

Vodní elektrárna Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, se v září opět otevře veřejnosti. Stane se tak v sobotu 7. a následně i 14. září, a to v tradičním čase od 10 do 16 hodin. Poprvé se tak otevřou dveře zájemcům o prohlídku v 10 a naposledy v 15.30 hodin.



Úhyn stovek ryb u Dačic na Moravské Dyji způsobila splašková voda

Úhyn stovek ryb u Dačic na Moravské Dyji na Jindřichohradecku způsobila splašková voda. Havárie se stala před dvěma týdny. Zatím není jisté, zda někdo splašky do řeky vypustil úmyslně nebo šlo o nedbalost. ČTK to řekl Lukáš Skořepa z odboru životního prostředí dačického městského úřadu. Výsledek příčin havárie vychází z analýzy odebrané vody.



Nádrž v parku v Ústí nad Labem radnice vyčistila. Dřív tam žili i vzácní živočichové

Uměle vytvořená laguna s vodotryskem v parku uprostřed sídliště na Severní Terase v Ústí nad Labem byla ještě před několika lety útočištěm pestré řady živočichů, například chráněných ropuch. Život ve vodě ale postupně zredukovaly kachny, k jejichž množení přispívají i lidé, kteří je krmí. ČTK to řekl tajemník radnice obvodu Severní Terasa Petr Vlasák.



Ochránci přírody chtějí rozšířit mokřady u Jablonného v Podještědí

Ochránci přírody chtějí rozšířit desetihektarový mokřadní areál u Jablonného v Podještědí na Liberecku. Na přípravu projektu získala liberecká obecně prospěšná společnost Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR) státní dotaci 300 000 korun. Cílem je rozšířit mokřady ve směru na Brniště, po proudu Panenského potoka. Podle jednoho z organizátorů projektu Jana Korytáře jsou ale teprve na začátku.



V Praze kvůli vedru meziročně vzrostl počet havárií vodovodů

V Praze letos meziročně kvůli vysokým teplotám v létě vzrostl počet havárií na vodovodních řadech. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaznamenaly k letošnímu 20. srpnu 2806 havárií, což je oproti loňsku za stejné období o 170 více, sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Za celý loňský rok zaznamenaly vodárny 4487 havárií. PVK mají na starosti distribuci vody v metropoli.



Česko je v eurounijním srovnání kvality vody ke koupání na 14. příčce. Ke zlepšení pomáhají i nově zatopené lomy s čistou vodou

Česká republika se může pochlubit 14. místem v rámci EU ve srovnání nejčistších vodních ploch v přírodě určených ke koupání. Nejlepší vodu nabízí Kypr, zatímco nejhorší podmínky panují v Albánii. V EU lze nicméně zcela bezpečně plavat v 85 % vodních ploch, a to i přesto, že mnohé z nich trápí různé formy znečištění. Při zkoumání kvality vody výzkumníci věnují pozornost i mikroplastům a lékům. Právě přítomnost farmak hydrologové zjistili u více než 90 % kontrolovaných vodních lokalit v ČR. Naopak k lepšímu skóre přispívají nově zatopené lomy jako jezera Milada, Barbora či Most v Ústeckém kraji. Ty mají kromě rekreačního vyžití i energetický potenciál. Vyplývá to z analýzy projektu datové žurnalistiky Evropa v datech.



Legislativa:



Méně administrativy, jednodušší převody pozemků na obce i větší pravomoci při monitoringu eroze. Vláda schválila novelu zákona o SPÚ

Obce budou nově moci získat od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bezplatným převodem pozemky, potřebné pro rozšíření veřejného pohřebiště. Převody pozemků se také budou moci na základě žádostí obce realizovat nejen v zastavěném, ale nově i zastavitelném území vymezeném územním plánem. Změny přináší novela zákona o SPÚ, kterou schválila vláda.



Věda a výzkum:



Vědci hledají řešení, jak efektivně sdílet informace o závažných haváriích

V Česku chybí pokročilé nástroje, jak se efektivně poučit ze závažných havárií. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) a Vysokého učení technického v Brně (VUT) se proto v novém projektu zaměřili na návrh komplexního systému, který by podnikům a dalším zainteresovaným subjektům umožnil snáze komunikovat zkušenosti ze závažných havárií s účastí nebezpečné chemické látky nebo směsi.



Termití kamikadze chrání kolonii pomocí zvláštního enzymu. Do jeho tajů pronikli vědci z ÚOCHB

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, luští záhadu ze života termitů. V koloniích druhu Neocapritermes taracua totiž funguje unikátní druh obrany, kterou obstarávají termití dělníci na sklonku života.



Jitka Štěpánková: Dokončením posledního dílu Květeny ČR jsme završili padesátiletý projekt

Půlstoletí bádání, 3349 druhů rostlin a příběhy přesahující hranice jednoho oboru. Jitka Štěpánková z Botanického ústavu AV ČR, hlavní editorka posledních dílů Květeny České republiky, odhaluje zákulisí projektu, jejž letos završilo vydání devátého svazku. Dočtete se o nečekaných objevech, taxonomických záhadách i proč je dílo, které koordinovalo její pracoviště, nepostradatelné pro ochranu rozmanitosti české přírody.



Silné zimní blesky spustily dlouhotrvající hvízdání v okolí Země

Finská polární observatoř Kannuslehto zachytila před sedmi lety zvláštní druh rádiových vln na slyšitelných kmitočtech – řady hvízdavých sestupných tónů, které se objevovaly po celou noc až do rána. Takové jevy vznikají šířením rádiových impulzů od blesků plazmatickým prostředím v blízkém vesmírném okolí Země.



Petr Veřtát: Je důležité mít kolem sebe srdcaře, ze kterých cítíte nadšení pro věc

Nadšení pro vědu je hybnou silou úspěchu. To dokazuje i setkání v Lindau, kde se mladí vědci z celého světa potkávají po desetiletí s laureáty Nobelovy ceny. „Atmosféra sounáležitosti a vzájemné podpory, kterou tam zažívají, je neocenitelným zdrojem inspirace,“ říká letošní účastník Petr Veřtát, postdoktorand z Oddělení magnetických měření a materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR.



Kateřina Snopková: Mladá vědkyně se našla v mikrobiologii

V polovině března si absolventka Masarykovy univerzity Kateřina Snopková přebrala Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci. Mikrobioložka zvítězila s prací s názvem Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů.



Příroda a ekologie:



Dudci chocholatí na jižní Moravě úspěšně zahnízdili v budkách ochránců přírody

| Ekolist.cz |

Lom ve Výklekách zaplavily sladkovodní medúzy. Výskytu pomohlo i teplé počasí

| Ekolist.cz |

Lesnictví a zemědělství:



Jihočeská firma vyvíjí zemědělského robota. Roboton umí kypřit, sázet i zavlažovat

| Ekolist.cz |

Praha 8 umístila na střechu radnice úly se 40 000 včelami

| Ekolist.cz |

Průmysl a obchod:



Vláda schválila uvolnění nouzových zásob pohonných hmot ze státních hmotných rezerv

| Prumyslovaekologie.cz |

Pro téměř všechny obyvatele Moravskoslezského kraje je místní těžký průmysl důležitý. Stát by měl udržet ocelářství v kraji

| Prumyslovaekologie.cz |

Napříč:



Sedmá generace 4/2024: Chaty, houby, kmeny

Proč na chatách a chalupách stále panuje pohoda? Sbíráme houby víc než dřív? Jde vinařit netradičně? Je myslivost moderní? Blíží se konec greenwashingu? Co je baubotanika? Proč k lesu přistupovat s pokorou? Kam míří letňanští syslové? Může ekozemědělské družstvo prosperovat? Proč je třeba obrazy nahlížet kriticky? Čím uchvátí fotky Sebasti?oa Salgada? Kudy k odolné společnosti? Bude někdy čas na volný čas? Máme vkročit do symbiocénu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.

