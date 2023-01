Monitoring průmyslové ekologie | 31. 12. 2022 - 6. 1. 2023

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady vyšla ve Sbírce zákonů

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.



EU plánuje na příští rok nová pravidla pro energetickou účinnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropští zákonodarci plánují příští rok přijmout nová pravidla týkající se zvyšování energetické účinnosti. To se letos nepovedlo českému předsednictví, ačkoli Evropská komise navrhla aktualizovat cíl pro celkové úspory již v květnu.



Energetika:



Top 10 českých jaderných událostí 2022

| Prumyslovaekologie.cz |

Rok 2022 byl z pohledu rozvoje jaderné energetiky v České republice v mnohém průlomový: odstartoval největší investiční projekt v moderních dějinách země, došlo k významnému posunu v přípravě na nové jaderné technologie, i k rozšíření českých výzkumných kapacit v této oblasti. Podpora jádra u české veřejnosti trhala rekordy. To vše ukazuje, že Česká republika stále patří mezi světovou jadernou špičku.



Bulharsko podepsalo desetiletou smlouvu na jaderné palivo Westinghouse

| Oenergetice.cz |

Pátý blok jaderné elektrárny Kozloduj přestane využívat ruské palivo. Umožní to desetiletá smlouva na výrobu a dodávku jaderného paliva pro reaktor VVER-1000 se společností Westinghouse.



Chevron vypravil do Venezuely tanker pro první ropu pro USA za čtyři roky

| Oenergetice.cz |

Americká ropná firma Chevron Corp. poslala do Venezuely tanker, aby zde naložil první náklad venezuelské ropy určený pro Spojené státy za téměř čtyři roky. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním za zdroj obeznámený se záležitostí a údaje o pohybu lodí.



BNEF: Ceny bateriových jednotek letos poprvé za dobu sledování vzrostly

| Oenergetice.cz |

Rostoucí ceny vstupních surovin a dalších komponent potřebných pro výrobu baterií ve spojení s prudkou inflací vedly k prvnímu meziročnímu růstu cen lithium-iontových bateriových jednotek nejméně od roku 2010, kdy výzkumníci z BloombergNEF začali tento trh monitorovat. Podle zveřejněných dat vzrostla vážená průměrná cena bateriových jednotek napříč všemi sektory a aplikacemi meziročně o 7 % na 151 USD/kWh.



Francouzská a německá průmyslová asociace volají po koordinovaném rozvoji evropské vodíkové infrastruktury

| Oenergetice.cz |

Průmyslové asociace z Německa a Francie lobbují za výstavbu společné evropské vodíkové infrastruktury, díky které by mělo dojít k urychlení rozvoje využití tohoto paliva napříč Evropou.



ČEZ zvýšil zálohy jen u 10 procent zákazníků

| Nase-voda.cz |

Zákazníci ČEZ v loňském roce zadali rekordních 1,4 milionu samoodečtů, tedy více než třikrát víc než rok před tím. Ze samoodečtů vyplynulo, že řada zákazníků začala s energiemi šetřit. I díky tomu ČEZ Prodej zálohy nyní od ledna zvyšuje pouze zhruba 10 % ze všech svých zákazníků.



Odpady:



Mladoboleslavská bioplynová stanice by mohla zpracovávat všechen komunální odpad

| Ekolist.cz |

Mladá Boleslav plánuje rozšířit do budoucna bioplynovou stanici v průmyslové zóně Plazy o zpracování veškerého komunálního odpadu. Zatím má zpracovávat pouze bioodpad. Na investici chce využít evropské dotace z programu integrovaných územních investic (ITI), které bude město čerpat do roku 2027. Novinářům to řekl první náměstek primátora Jiří Bouška (ANO).



Věda a výzkum:



Věda kolem světa: Nová iniciativa EU na ochranu akademické svobody

| Vedavyzkum.cz |

Vleklé dohady o peníze zbylé v programu Horizont Evropa, Německo zřizuje národní agenturu pro transfer technologií a Švédsko se připravuje na předsednictví Radě EU. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě politiky výzkumu, vývoje a inovací za právě uplynulý prosinec událo.



Voda:



Kraj Vysočina zpracoval plán pro zvládání sucha, aplikace bude na krajském webu

| Tretiruka.cz |

Kraj Vysočina letos dokončil plán pro zvládání sucha. Má podobu webové aplikace, která je propojená s řadou databází a dalšími zdroji aktuálních informací například od podniků povodí.



Vlhkost z oceánu by se mohla stát klíčovým zdrojem pitné vody

| Nase-voda.cz |

Kde vzít pitnou vodu, které je stále méně, na oteplující se planetě? Pozoruhodným řešením pro přímořské oblasti by mohla být těžba vodní páry nad hladinou oceánu. Relativně jednoduché příbřežní konstrukce by mohly zajistit ohromné množství pitné vody z prakticky nevyčerpatelného zdroje.



Vodojemy bychom měli vnímat jako součást našeho kulturního dědictví

| Nase-voda.cz |

Technické a industriální kulturní dědictví je hlavním tématem posledního letošního čísla „Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, (VTEI 6-2022), které vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV TGM). Jedna z kapitol je v něm věnována také evidenci a stručné historii vodojemů.



Příroda a ekologie:



I živočichové znají sílu zelené lékárny. Lvíčci a další se léčí pryskyřicí vonodřevu

| Ekolist.cz |

Načervenalé dřevo stromu cabreúva je mezi domorodci oblíbeným materiálem. Je tvrdé, odolné hnilobám. A hezky voní. Však se mu také česky říká vonodřev peruánský. Pro vysoký obsah aromatických pryskyřic si v 17. století našlo cestu z jihoamerických džunglí do evropských apoték. Jak ale naznačuje současný výzkum kosmanovitých opic, zvířata z pralesů se s pomocí vonodřevu léčí už dávno.



Jen 30 km od Brna rostou v Exotické zahradě stovky subtropických rostlin

| Ekolist.cz |

Jen 30 kilometrů od Brna pěstují v Přibicích dva nadšenci stovky subtropických rostlin a provozují Exotickou zahradu. Je nejen atraktivním turistickým cílem, ale i vyhledávaným místem pěstitelů, kteří si jezdí kupovat sazenice. Dlouhá léta pěstoval Miroslav Effenberger rostliny na zahradě u svého domu, ale čím dál vyšší zájem návštěvníků i pěstitelů jej dovedl k tomu, že nedaleko koupil starý dům s velkým pozemkem a proměnil je na zahradu o ploše 2000 metrů čtverečních. V letní sezoně přijde denně nejméně 100 lidí, řekl Effenberger ČTK.



Plzeňská zoo projektuje nový 13hektarový pavilon pro slony indické

| Ekolist.cz |

Plzeňská zoo projektuje pavilon pro slony indické, který by měl vyrůst na 13 hektarech luk proti současnému areálu. Expozice Sloni na Mži zhruba za jednu miliardu korun se připravuje už téměř 20 let. Ještě rok se bude pracovat na prováděcím projektu ke stavebnímu povolení, který je nutný k žádosti o dotaci, řekl ČTK ředitel zoo Jiří Trávníček.



Lesnictví a zemědělství:



S obnovou půdy po požárech mohou pomoci rostliny

| Tretiruka.cz |

Požáry v posledních letech stále častěji postihují i oblast střední Evropy. Vzhledem k umístnění v mírném klimatickém pásu jim ale až donedávna málokdo věnoval větší pozornost. Dlouhodobě se na ně zaměřuje tým odborníků z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zajímá ho, jak podpořit obnovu spálené půdy za pomoci trav a kompostu.



Rolnický fond od ledna znovu spustí program na podporu nákupu půdy

| Ekolist.cz |

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický (PRGLF) fond od 1. ledna znovu spustí příjem žádostí do dotačního programu Podpora nákupu půdy. Cílí na malé a střední podniky, kterým poskytuje peníze na snížení úrokového zatížení úvěrů, informovala mluvčí fondu Barbora Šenfeldová. Podniky mohou získat částku odpovídající 20 000 eur, což je podle aktuálního kurzu zhruba 486 000 Kč.



Průmysl:



Česko jako průmyslová země je pro nás dobrý lakmusový papírek, říká Fredrik Persson

| Prumyslovaekologie.cz |

„Hlas českých firem je pro nás dobrým lakmusovým papírkem, jestli jdeme v našich návrzích správným směrem,“ říká Fredrik Persson, prezident evropské podnikatelské konfederace BusinessEurope, v rozhovoru pro časopis Spektrum, který vydává Svaz průmyslu a dopravy ČR.



Napříč:



Vyšel poslední Věstník MŽP roku 2022

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku.



V areálu dlouho nevyužívané roty u hranic v Českém lese dokončují nový resort

| Ekolist.cz |

V areálu dlouho nevyužívané pohraniční roty v Železné u hranic s Německem se v dubnu otevře pro turisty ubytovací Resort Český les se 140 lůžky. Bude největší v Českém lese, který se má stát druhou nejnavštěvovanější oblastí Plzeňského kraje po Šumavě. Areál koupila od města Bělá nad Radbuzou česká rodinná firma FKCG, která v přírodě CHKO vybudovala za 30 let oboru a česko-německý park. Je tu velký potenciál v cestovním ruchu, řekl ČTK výkonný ředitel FKCG Ondřej Karhan.

